Dónde inscribir a tus hijos: el listado actualizado de jardines en Jujuy

La provincia de Jujuy tiene disponible una amplia variedad de jardines de infantes y maternales públicos y privados en distintas localidades. A pocas semanas de la finalización del año, te compartimos el listado oficial y las claves para inscribir a los más pequeños en el ciclo lectivo 2026.

En el marco del inicio de inscripciones para el ciclo lectivo del año entrante, se conoció el listado actualizado de jardines materno-infantiles en la provincia. Los padres y tutores podrán elegir entre numerosas alternativas estatales y privadas, en zonas urbanas y rurales, según sus preferencias y ubicación.

En el siguiente listado, los jardines que aparecen están incorporados a la enseñanza oficial, cumpliendo normas nacionales y provinciales de infraestructura escolar; mantienen un proyecto pedagógico y prácticas docentes con alineaciones al diseño curricular y los niños y niñas que asistan, forman parte del sistema educativo formal obtendrán acreditación oficial al finalizar la sala de 5 años.

Para reconocer si un jardín esta incorporado a esta enseñanza, consultar en www.educacion.jujuy.gob.ar.

Para conocer las instituciones en su totalidad, ingresar al siguiente link.

Cronograma del ingreso a 1er año 2026

Este 6 de noviembre se difundieron las vacantes asignadas. Los días 6, 7 y 10 de noviembre se concretará la confirmación e inscripción definitiva con presentación de la documentación requerida.

Para conocer los resultados de las vacantes asignadas, hacer click aquí.

El relevamiento de vacantes disponibles se efectuará el 11 y 12 de noviembre, y del 13 al 15 de noviembre se abrirá la segunda etapa de preinscripción, esta vez con la posibilidad de elegir hasta dos instituciones.

El 17 de noviembre volverán a publicarse los listados de colegios con sobredemanda. Luego, el 20 de noviembre, se asignará un “momento” para cada institución a través de IMPROJUY. El 22 de noviembre se publicará la asignación de vacantes por escuela.

Las confirmaciones e inscripciones se realizarán entre el 24 y el 26 de noviembre, seguidas por un nuevo relevamiento de vacantes el 27 y 28 de noviembre.