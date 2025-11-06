Dónde inscribir a tus hijos: el listado actualizado de jardines en Jujuy

Listado de jardines maternales y de infantes en Jujuy.
La provincia de Jujuy tiene disponible una amplia variedad de jardines de infantes y maternales públicos y privados en distintas localidades. A pocas semanas de la finalización del año, te compartimos el listado oficial y las claves para inscribir a los más pequeños en el ciclo lectivo 2026.
En el marco del inicio de inscripciones para el ciclo lectivo del año entrante, se conoció el listado actualizado de jardines materno-infantiles en la provincia. Los padres y tutores podrán elegir entre numerosas alternativas estatales y privadas, en zonas urbanas y rurales, según sus preferencias y ubicación.
Listado completo de jardines de infantes y maternales en Jujuy
En el siguiente listado, los jardines que aparecen están incorporados a la enseñanza oficial, cumpliendo normas nacionales y provinciales de infraestructura escolar; mantienen un proyecto pedagógico y prácticas docentes con alineaciones al diseño curricular y los niños y niñas que asistan, forman parte del sistema educativo formal obtendrán acreditación oficial al finalizar la sala de 5 años.
Para reconocer si un jardín esta incorporado a esta enseñanza, consultar en www.educacion.jujuy.gob.ar.
El relevamiento de vacantes disponibles se efectuará el 11 y 12 de noviembre, y del 13 al 15 de noviembre se abrirá la segunda etapa de preinscripción, esta vez con la posibilidad de elegir hasta dos instituciones.
El 17 de noviembre volverán a publicarse los listados de colegios con sobredemanda. Luego, el 20 de noviembre, se asignará un “momento” para cada institución a través de IMPROJUY. El 22 de noviembre se publicará la asignación de vacantes por escuela.
Las confirmaciones e inscripciones se realizarán entre el 24 y el 26 de noviembre, seguidas por un nuevo relevamiento de vacantes el 27 y 28 de noviembre.