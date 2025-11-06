viernes 07 de noviembre de 2025

6 de noviembre de 2025 - 21:34
Egresados.

Se hizo la degustación del menú para Cena Blanca 2025

Tras la degustación, se definirá el menú que disfrutarán los estudiantes en la Cena Blanca 2025 prevista para el 5 de diciembre.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Degustación por la CenaBlanca 2025

Degustación por la Cena Blanca 2025

La Cena Blanca 2025 en San Salvador de Jujuy se realizará el viernes 5 de diciembre, como se acordó en la primera reunión organizativa que reunió a docentes, tutores y estudiantes en el Centro de Innovación Educativa de Ciudad Cultural.

El Menú Joven fue el más votado por los alumnos de los distintos colegios de la provincia. Esta propuesta gastronómica incluye una recepción con variedad de sándwiches de miga, empanadas y chips salados, seguida de un plato principal a elección entre milanesa con guarnición o sándwich de hamburguesa con papas fritas. El postre, junto con la bebida libre sin alcohol y la tradicional pata flambeada para el cierre, completan la propuesta que acompañará una de las noches más esperadas del año para los estudiantes jujeños.

La alternativa que no fue seleccionada, conocida como Menú Tradicional, ofrecía una propuesta más clásica. Incluía también una recepción con sándwiches de miga, empanadas y chips salados, pero proponía como plato principal lomo o pollo con papas Mi Glass, además de postre, bebida sin alcohol y pata flambeada al final del evento.

Este jueves se realizó la degustación de platos. Diez estudiantes de diez colegios distintos y cuatro profesores que también fueron designados. Martín Meyer, presidente del Ente Autárquico Permanente, dijo que “es importante que sean ellos quienes decidan qué quieren para esa noche. Los tiempos van cambiando, los chicos van cambiando, los gustos van cambiando. Lo importante es lo que ellos quieran”, y detalló que “tenemos cuatro servicios, más un servicio especial para aquella gente que tiene menús especiales que también están contemplados.

Degustación por la Cena Blanca 2025
Degustación por la Cena Blanca 2025

Degustación por la Cena Blanca 2025

Cultura Fest

También se prepara el Cultural Fest prevista para el jueves 20 de noviembre en Ciudad Cultural. La entrada se fijó en $3.000. “Lo importante de esto es recordarles que pueden ir todos, no solamente la promoción. Puede ir desde los más chicos hasta los más grandes. Y todo lo recaudado íntegramente queda para la escuela”.

Embed - Se hizo la degustación del menú para Cena Blanca 2025

El precio de la tarjeta para la Cena Blanca 2025

Aseguró que todavía “no tenemos un precio” para la tarjeta de ingreso, y dijo que quienes darán el servicio “tenían que ver los números porque hay muchas variables en los precios de los productos. Tienen que ajustar eso para nosotros poder tener un número aproximado, que calculo estará la semana que viene”.

Sobre si se podrá abonar en cuotas, Meyer dijo que “los colegios organizan el pago y cuando tiene todo recaudado, cinco días antes van al Ente y abonan la cantidad de tarjetas que deseen”, y aclaró que “hay colegios que lo han hecho una forma de cuotas, pero es una organización interna”.

Sobre las bandas que estarán tanto en la Cultural Fest como para la Cena Blanca, destacó que se irán anunciando en estos días, pero adelantó que serán “artistas jujeños, como así también los DJ, como ya viene sucediendo anteriormente”.

Sobre la cantidad de estudiantes que estiman estarán presentes, dijo que “eso va cambiando año a año, pero tenemos un promedio de 4.000 o 4.500”. Indicó que trabajan para que la noche sea ágil y dinámica. “Lo que les gusta es bailar, estar con sus amigos, divirtiéndose.

Buscando el traje y el vestido ideal para la Cena Blanca

En paralelo, familias y egresados ya recorren vidrieras y ferias de diseño. Los relevamientos locales muestran que los vestidos de gala subieron con fuerza respecto del año pasado. Hoy los precios de entrada se mueven, en general, desde los $150.000 y pueden trepar hasta $1.500.000 según telas, bordados y trabajo de autor. La elección del color sigue abierta, aunque el blanco continúa siendo el favorito, con una tendencia creciente a incorporar tonos suaves y metálicos.

Se viene la cena Blanca 2025 (Archivo)
Se viene la cena Blanca 2025 (Archivo)

Se viene la cena Blanca 2025 (Archivo)

Para los chicos se ven promociones que ayudan a cerrar el conjunto sin romper el presupuesto. En varios comercios se ofrecen combos de ambo con camisa, corbata y pañuelo desde 139.999,99 pesos. Vale la pena comparar calidades, calces y terminaciones, porque una buena sastrería mejora la postura y resuelve la noche con pocos ajustes.

Precios estimados, vestimenta y promociones

De acuerdo a un relevamiento local, los vestidos pasaron de valores base cercanos a $80.000 en 2024 a mínimos de $150.000 en octubre de 2025, con un rango que puede llegar hasta $1.500.000 según diseño, tela y bordado (incremento interanual de 85%). Para los chicos, hay promos de “ambo + camisa + corbata + pañuelo” desde ~ $139.999,99 en locales de plaza. (Referencias de mercado informadas por comercios y asesoras de imagen locales.)

