Cuándo y cómo será la Cena Blanca 2025 en Perico

Todo listo para Cena Blanca en Perico: misa, desfile y cena con 16 colegios (imagen de archivo)
La ciudad de Perico confirmó la Cena Blanca 2025 para el viernes 5 de diciembre, una de las celebraciones más esperadas por las familias y la Promoción 2025. Según informó el municipio, participarán 16 colegios y se estiman unos 800 egresados, sumándose también estudiantes de Aguas Calientes.
Misa y desfile en la previa de la Cena Blanca en Perico
La jornada comenzará con una misa en la parroquia San José, a cargo de los padres Miguel Squicciarini y Miguel Asiar, quienes brindarán la bendición a las y los egresados. Luego, la comunidad educativa se trasladará hacia la zona céntrica para continuar con los actos tradicionales.
El punto de encuentro y desfile será la Plaza San Martín, donde las y los jóvenes compartirán el clásico vals frente a familiares, docentes, amistades y vecinos. El recorrido previsto incluye las calles Alberdi, 9 de Julio, Mariano Moreno y Lavalle, con una puesta en escena especial y ambientación festiva.
Tras el desfile, la cena se realizará en un salón de eventos ubicado sobre la Ruta Provincial 47, en Santo Domingo. Debido al movimiento esperado, se montará un operativo especial de tránsito entre las 22 hs. y las 5hs, para ordenar ingresos y egresos, y facilitar el traslado seguro de los contingentes.
Desde la Municipalidad indicaron que se aportará sonido, ornamentación, transporte y coordinación de seguridad junto a la Policía y otras áreas, con el objetivo de garantizar una noche organizada y segura. “Queremos que sea una noche inolvidable para los chicos”, señaló el secretario de Gobierno, César Rodríguez.
En cuanto a los valores de las tarjetas, el funcionario aclaró que serán definidos por las instituciones educativas organizadoras (Escuela de Comercio, Colegio N.º 64 y N.º 68). El municipio no interviene en los costos, pero acompaña la logística general del evento y se mantiene en coordinación permanente con las escuelas.
Para las familias, se recomienda consultar a cada establecimiento por horarios de concentración, puntos de acceso y traslados al salón, y prever tiempo para estacionamiento en el área céntrica y en RP 47. Con estos detalles, Perico se encamina a vivir una Cena Blanca que despida el ciclo lectivo y marque el inicio de una nueva etapa para la Promo 2025.