Cuándo y cómo será la Cena Blanca 2025 en Perico

La ciudad de Perico confirmó la Cena Blanca 2025 para el viernes 5 de diciembre , una de las celebraciones más esperadas por las familias y la Promoción 2025 . Según informó el municipio, participarán 16 colegios y se estiman unos 800 egresados , sumándose también estudiantes de Aguas Calientes .

La jornada comenzará con una misa en la parroquia San José , a cargo de los padres Miguel Squicciarini y Miguel Asiar , quienes brindarán la bendición a las y los egresados. Luego, la comunidad educativa se trasladará hacia la zona céntrica para continuar con los actos tradicionales.

El punto de encuentro y desfile será la Plaza San Martín , donde las y los jóvenes compartirán el clásico vals frente a familiares, docentes, amistades y vecinos. El recorrido previsto incluye las calles Alberdi, 9 de Julio, Mariano Moreno y Lavalle , con una puesta en escena especial y ambientación festiva.

Tras el desfile, la cena se realizará en un salón de eventos ubicado sobre la Ruta Provincial 47, en Santo Domingo . Debido al movimiento esperado, se montará un operativo especial de tránsito entre las 22 hs. y las 5hs , para ordenar ingresos y egresos, y facilitar el traslado seguro de los contingentes.

Cena Blanca en Perico (imagen de archivo)

Desde la Municipalidad indicaron que se aportará sonido, ornamentación, transporte y coordinación de seguridad junto a la Policía y otras áreas, con el objetivo de garantizar una noche organizada y segura. “Queremos que sea una noche inolvidable para los chicos”, señaló el secretario de Gobierno, César Rodríguez.

En cuanto a los valores de las tarjetas, el funcionario aclaró que serán definidos por las instituciones educativas organizadoras (Escuela de Comercio, Colegio N.º 64 y N.º 68). El municipio no interviene en los costos, pero acompaña la logística general del evento y se mantiene en coordinación permanente con las escuelas.

Para las familias, se recomienda consultar a cada establecimiento por horarios de concentración, puntos de acceso y traslados al salón, y prever tiempo para estacionamiento en el área céntrica y en RP 47. Con estos detalles, Perico se encamina a vivir una Cena Blanca que despida el ciclo lectivo y marque el inicio de una nueva etapa para la Promo 2025.