Día contra la Violencia Escolar: dónde denunciar y qué hacer antes esos casos en Jujuy

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró el primer jueves de noviembre como el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso, con el propósito de visibilizar y erradicar todas las formas de violencia en los entornos educativos.

Esta jornada, que se conmemoró por primera vez en 2020, busca sensibilizar a la sociedad sobre un problema que afecta a millones de estudiantes en todo el mundo, con graves consecuencias para su salud mental, bienestar y desarrollo educativo.

¿Qué es la violencia escolar? Se entiende por violencia escolar a las conductas de maltrato físico, verbal o psicológico ejercidas por uno o más compañeros hacia otro estudiante, con el fin de intimidarlo, excluirlo o humillarlo. Cuando estos hechos ocurren de forma reiterada y sostenida en el tiempo, se los denomina bullying.

Este tipo de violencia priva a los niños y adolescentes de un ambiente seguro y respetuoso, afectando su aprendizaje y su confianza en los demás.

Los 9 tipos de violencia escolar El informe de la UNESCO y organismos educativos identifica nueve formas de violencia que pueden manifestarse dentro o fuera del aula: Violencia física: incluye golpes, empujones, patadas o cualquier agresión que cause daño corporal.

Violencia verbal: uso de insultos, burlas, amenazas o comentarios humillantes, incluso a través de redes sociales o mensajería digital.

Violencia social o relacional: consiste en excluir, ignorar o difamar a alguien, afectando su sentido de pertenencia y autoestima.

Violencia cibernética o ciberbullying: acoso repetitivo mediante redes sociales, mensajes, correos electrónicos u otras plataformas digitales.

Violencia psicológica: manipulación emocional, chantaje, difamación o intimidación que genera miedo o ansiedad en la víctima.

Violencia sexual: tocamientos indebidos, acoso o comentarios sexuales inapropiados.

Violencia racial o por discriminación: agresiones basadas en el origen étnico, religión o nacionalidad.

Violencia de género: acoso o maltrato motivado por la identidad o expresión de género.

Violencia por orientación sexual: hostigamiento hacia una persona por su orientación sexual real o percibida. bullying Tiene media sanción en Mendoza el proyecto de ley para responsabilizar a los padres por los casos de bullying que cometan sus hijos. Dónde denunciar violencia escolar en Jujuy Tanto niños, adolescentes o adultos que ven una situación de bullying o violencia escolar, pueden llamar al 911 e informar sobre lo que está ocurriendo. Es sumamente importante que todas las personas se involucren. Para escucha, asesoramiento y contención a las infancias y adolescencias está disponible la Línea Telefónica Gratuita 102 donde se pueden comunicar y notificar sobre situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Atiende las 24 horas del día, los 365 días del año. Además, la línea Telefónica 0800-222-1197 de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación de Nación, donde se puede hacer la denuncia específicamente por situaciones de bullying ya que por medio la Ley 26.892 se garantiza el derecho a una convivencia pacífica, integrada y libre de violencia física y psicológica. ¿Cómo actuar ante un caso de violencia escolar? Escuchar y contener : Brindar apoyo emocional a la víctima, asegurándole que no está sola.

Documentar : Registrar detalles del acoso, como fechas, lugares y personas involucradas.

Informar a la institución educativa : Notificar a autoridades escolares para que tomen medidas internas.

Denunciar : Utilizar los canales mencionados para realizar una denuncia formal.

Buscar apoyo profesional: Consultar con psicólogos o trabajadores sociales especializados en infancia y adolescencia.

