viernes 07 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de noviembre de 2025 - 21:23
Flagelo.

Día contra la Violencia Escolar: dónde denunciar y qué hacer antes esos casos en Jujuy

La violencia escolar constituye una violación de los derechos humanos fundamentales, especialmente del derecho a la educación y a una infancia libre de maltrato.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Violencia escolar (foto ilustrativa).

Violencia escolar (foto ilustrativa).

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró el primer jueves de noviembre como el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso, con el propósito de visibilizar y erradicar todas las formas de violencia en los entornos educativos.

Lee además
Bullying en Jujuy: Hay que hablarlo en casa para empezar y trabajar en conjunto
Sociedad.

Bullying en Jujuy: "Hay que hablarlo en casa para empezar y trabajar en conjunto"
El mensaje de la Peque Pareto a todas las personas que sufren bullying.
Reflexión.

La fuerte declaración de Paula Pareto sobre su infancia y el bullying

Esta jornada, que se conmemoró por primera vez en 2020, busca sensibilizar a la sociedad sobre un problema que afecta a millones de estudiantes en todo el mundo, con graves consecuencias para su salud mental, bienestar y desarrollo educativo.

¿Qué es la violencia escolar?

Se entiende por violencia escolar a las conductas de maltrato físico, verbal o psicológico ejercidas por uno o más compañeros hacia otro estudiante, con el fin de intimidarlo, excluirlo o humillarlo. Cuando estos hechos ocurren de forma reiterada y sostenida en el tiempo, se los denomina bullying.

Este tipo de violencia priva a los niños y adolescentes de un ambiente seguro y respetuoso, afectando su aprendizaje y su confianza en los demás.

Los 9 tipos de violencia escolar

El informe de la UNESCO y organismos educativos identifica nueve formas de violencia que pueden manifestarse dentro o fuera del aula:

  • Violencia física: incluye golpes, empujones, patadas o cualquier agresión que cause daño corporal.

  • Violencia verbal: uso de insultos, burlas, amenazas o comentarios humillantes, incluso a través de redes sociales o mensajería digital.

  • Violencia social o relacional: consiste en excluir, ignorar o difamar a alguien, afectando su sentido de pertenencia y autoestima.

  • Violencia cibernética o ciberbullying: acoso repetitivo mediante redes sociales, mensajes, correos electrónicos u otras plataformas digitales.

  • Violencia psicológica: manipulación emocional, chantaje, difamación o intimidación que genera miedo o ansiedad en la víctima.

  • Violencia sexual: tocamientos indebidos, acoso o comentarios sexuales inapropiados.

  • Violencia racial o por discriminación: agresiones basadas en el origen étnico, religión o nacionalidad.

  • Violencia de género: acoso o maltrato motivado por la identidad o expresión de género.

  • Violencia por orientación sexual: hostigamiento hacia una persona por su orientación sexual real o percibida.

bullying
Tiene media sanción en Mendoza el proyecto de ley para responsabilizar a los padres por los casos de bullying que cometan sus hijos.

Tiene media sanción en Mendoza el proyecto de ley para responsabilizar a los padres por los casos de bullying que cometan sus hijos.

Dónde denunciar violencia escolar en Jujuy

Tanto niños, adolescentes o adultos que ven una situación de bullying o violencia escolar, pueden llamar al 911 e informar sobre lo que está ocurriendo. Es sumamente importante que todas las personas se involucren.

Para escucha, asesoramiento y contención a las infancias y adolescencias está disponible la Línea Telefónica Gratuita 102 donde se pueden comunicar y notificar sobre situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Atiende las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además, la línea Telefónica 0800-222-1197 de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación de Nación, donde se puede hacer la denuncia específicamente por situaciones de bullying ya que por medio la Ley 26.892 se garantiza el derecho a una convivencia pacífica, integrada y libre de violencia física y psicológica.

¿Cómo actuar ante un caso de violencia escolar?

  • Escuchar y contener: Brindar apoyo emocional a la víctima, asegurándole que no está sola.

  • Documentar: Registrar detalles del acoso, como fechas, lugares y personas involucradas.

  • Informar a la institución educativa: Notificar a autoridades escolares para que tomen medidas internas.

  • Denunciar: Utilizar los canales mencionados para realizar una denuncia formal.

  • Buscar apoyo profesional: Consultar con psicólogos o trabajadores sociales especializados en infancia y adolescencia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Bullying en Jujuy: "Hay que hablarlo en casa para empezar y trabajar en conjunto"

La fuerte declaración de Paula Pareto sobre su infancia y el bullying

"No es periodismo, es bullying": Millie Bobby Brown explota contra las críticas

Martina Rauschemberger: "Necesitamos que la FNE sea libre de bullying"

Se hizo la degustación del menú para la Cena Blanca 2025

Lo que se lee ahora
Cortes de tránsito en el puente del barrio Los Huaicos 
Urgente.

Restringirán el tránsito en el puente del barrio Los Huaicos por reparación

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Ciclones tropicales
Pronóstico.

Dos ciclones tropicales en Brasil afectarán a Jujuy y otras 13 provincias: qué dice el SMN

Los chicos de la Escuela Normal tienen asegurado su banco para el ingreso a primer año 2026.
Educación.

Ya están publicadas las asignaciones de bancos para 1º año

La plataforma SUBAST.AR asigna cada unidad al mejor postor, que debe documentar su capacidad de pago para cerrar la operación
Sociedad.

Subastas de casas ProCreAr: paso a paso para ofertar, requisitos y qué se sabe para Jujuy

Cortes de tránsito en el puente del barrio Los Huaicos 
Urgente.

Restringirán el tránsito en el puente del barrio Los Huaicos por reparación

Aerolíneas Argentinas cobrará por elegir asientos
Anuncio.

Aerolíneas Argentinas cobrará por elegir asientos: desde cuándo se aplicará la medida

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel