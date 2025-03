"No es periodismo, es bullying": Millie Bobby Brown explota contra las críticas

“Esto no es periodismo. Esto es bullying. El hecho de que redactores adultos gasten su tiempo escrutando mi cara, mi cuerpo, mis elecciones es inquietante. Y el hecho de que algunos de esos artículos sean escritos por mujeres lo hacen aun peor. Siempre hablamos sobre apoyar e inspirar a las jóvenes, pero a la hora de la verdad resulta mucho más fácil destrozarlas por clicks. La gente desilusionada no puede soportar ver a una niña convertirse en mujer en sus términos y no en los suyos. Me niego a disculparme por crecer. Me niego a hacerme más pequeña para encajar en las expectativas irreales de gente que no puede soportar ver a una niña convertirse en mujer. No me avergonzarán por cómo luzco, cómo visto o cómo me presento.»

Millie Bobby Brown Millie Bobby Brown enfrenta a quienes la critican por su nuevo look rubio

En su comunicado, publicado en plena oleada de promoción de su nueva película, 'Estado eléctrico', también ha destacado cómo es “mucho más fácil criticar que hacer un cumplido”:

“Si tienes un problema con eso, me pregunto: ¿qué es lo que realmente te pone incómodo? Hagámoslo mejor. No solo por mí, sino por cada joven chica que merece crecer sin el miedo de ser destrozada por simplemente existir.”

Las críticas desde niña

Bobby Brown ya recibió críticas por supuestamente saltar demasiado rápido de niña a adolescente y de adolescente a adulta cuando a los 19 años anunció su compromiso con el actor y modelo estadounidense Jake Bongiovi (Nueva Jersey, 22 años), hijo del cantante Jon Bon Jovi. La pareja se casó en secreto en mayo de 2024, en una pequeña ceremonia privada en Italia a la que solo estuvieron presentes los familiares más cercanos. “Siempre hablamos de apoyar y animar a las mujeres jóvenes, pero cuando llega el momento, parece más fácil derribarlas por clics. La gente desilusionada no puede soportar ver a una chica convertirse en mujer en sus propios términos, no en los que ellos quieren. Me niego a disculparme por crecer. Me niego a hacerme más pequeña para encajar con las expectativas poco realistas de la gente que no puede soportar ver a una chica convertirse en mujer”, asegura la actriz en la publicación.

“No me avergonzarán por cómo me veo, cómo me visto o cómo me presento”, continúa el extenso comunicado que ha recibido elogios de anónimos y famosos. La actriz Sharon Stone, de 66 años, acostumbrada también a que se juzgue su físico en todo tipo de publicaciones y medios, ha sido una de las que ha mostrado su apoyo a Bobby Brown a través de un comentario: “Bellamente dicho. Gracias, realmente no importa nuestra edad o estatura, debemos estar dispuestas a ser dueñas de nosotras mismas plenamente, no caer en la falsa ideología de los medios de comunicación. Buen trabajo, amiga”. La prometida del magnate Jeff Bezos, Lauren Sanchez (55 años), también le ha dedicado unas palabras: “Este post es muy importante y tus palabras son poderosas. Eres una luz en este mundo, sigue brillando sin disculparte”.