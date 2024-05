La representante de la FNE contó su experiencia con el bullying

Además, contó que ella misma sufrió bullying, lo que la llevó a cambiar de colegio. "Iba a un colegio donde éramos todas mujeres y no me integraba. En 5to año terminé el primer trimestre y le dije a mis papás, de los que recibí mucho apoyo, que me quería cambiar por tales motivos. El lunes ya estaba en el nuevo establecimiento ", indicó

Sin embargo, subrayó que convirtió esta experiencia en una oportunidad de crecimiento personal. "Los padres tienen que acompañar a los chicos que sufren bullying porque no es un lindo momento. Hay que escucharlos, tienen mucho que hablar. Llegar a un acuerdo para estar mejor", destacó.

Josefina Astorga – Representante de los Estudiantes Visitó Canal 4

Misión primavera en Susques

Durante la Misión Primavera, Josefina Astorga visitó Susques y se vio profundamente conmovida por la cálida acogida que recibió en los colegios de la zona.

"Fue muy lindo vivir esta experiencia, cómo me recibieron en los colegios. Me emocioné mucho porque soy muy sensible", compartió.

Cómo vivió la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2023

Josefina fue elegida en Tucumán en una elección récord con más de 50 candidatas. "Me dije ¿por qué no? y me animé", dijo.

"Llegué y vi el escenario, era enorme. Pensaba 'cómo voy a hacer con tanta gente'", recordó y destacó que priorizó ser espontanea, decir ante el público lo que le salga en el momento.

"Mis papas estaban abajo, yo los veía. Cada vez que me ponía nerviosa los miraba y ellos me transmitían que estaba todo bien", recordó.

"Cuando estaban por nombrar yo estaba mirando al cielo, hablaba con mis abuelos. Después no pude contener las lágrimas. Pensaba en ellos", compartió.

Finalmente, Astorga expresó su amor por Jujuy, destacando la calidez de su recibimiento y la belleza de sus paisajes. "Lo que me encanta es que siempre me reciben hermoso, desde la primera vez. Valentina Granara está en todos los detalles. Muy agradecida con ella. Nos vamos conociendo más", compartió.