Josefina Astorga recorrió Tucumán y Santiago del Estero

"Estoy muy feliz de representar a los estudiantes" , expresó en diálogo con Canal 4 de Jujuy . "Fue todo muy lindo cuando me eligieron, lloré de la felicidad. Una experiencia muy linda", agregó recordando lo vivido en septiembre de 2023 en el estadio 23 de Agosto.

Además, destacó la importancia de convertirse en la primera representante de su provincia. "Hay muchas chicas que a partir de esto empezaron a querer postularse en Tucumán, algo que antes no se daba. Esperamos que este año la convocatoria sea mucho mayor", añadió.

Además tuvo la oportunidad de participar en el Carnaval de Jujuy. "No lo conocía. Fue muy lindo. Una experiencia hermosa, estuvo buenísimo", afirmó.

Josefina Astorga (2).jpg

Su futuro

La visibilidad que ganó como representante estudiantil también impulsó su carrera como modelo, algo que Josefina ya tenía en sus planes con anterioridad. "Estoy muy agradecida por el empujón que esto le dio a mi carrera como modelo", comentó.

En cuanto a su experiencia en las redes sociales, Josefina compartió que fue mayormente positiva. "No tuve malos comentarios en redes sociales o por lo menos no los vi. Siempre la gente apoyándome y mandando buenas vibras. No viví esa experiencia del Hather", compartió.

Mirando hacia el futuro, Josefina tiene muchas actividades programadas en la Puna, una región que anhela explorar. Además, está involucrada en la organización de los Sábados Estudiantiles y está armando una agenda repleta de actividades. "Mi vida cambió muchísimo y mis planes. El año pasado terminé el colegio secundario y voy a estudiar inglés", concluyó.

Promocionan en el país la FNE TODO JUJUY.mp4