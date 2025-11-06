Maltrato animal: rescatan dos perros desnutridos en una casa de Palpalá

Personal policial de la Unidad Regional 8 llevó a cabo un allanamiento en Palpalá donde rescató dos perros en estado severo de desnutrición y aparente ceguera, que luego fueron entregados a una asociación protectora de animales de la ciudad siderúrgica.

La acción fue acompañada por un equipo veterinario para garantizar el cuidado y protección de los animales, en un nuevo llamado a denunciar el maltrato animal en la provincia.

Este jueves en horas de la tarde, efectivos del Centro de Gestión de la UR-8 realizaron un allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio Martijena de Palpalá, culminando con el secuestro de dos perros que presentaban un estado crítico de desnutrición y señales de ceguera. Esta intervención fue resultado de una medida judicial motivada por denuncias de maltrato animal en la zona.

Tras el rescate, los canes fueron trasladados a la dependencia policial donde un médico veterinario realizó los primeros exámenes y brindó la atención necesaria para su estabilización. La Fiscalía de Medio Ambiente ha iniciado las actuaciones correspondientes por maltrato, resaltando que el maltrato y abandono animal son delitos perseguidos por la ley en Jujuy.

Organismos policiales y comunitarios hacen un llamado a la población para que denuncie cualquier situación de maltrato o abandono, contribuyendo a la protección y bienestar de los animales en la provincia. Este caso se suma a otras intervenciones recientes en Palpalá donde la policía ha actuado frente a casos similares, demostrando un compromiso activo con el cuidado de la fauna urbana y rural.

Otro rescate animal en Jujuy

Personal policial de la Seccional 23° de la Unidad Regional N° 8 intervino en un grave caso de maltrato animal ocurrido la semana pasada en el barrio Remate Chico, un pueblo rural que está situado en el departamento Palpalá.

Durante una investigación en la zona, los efectivos constataron la presencia de un perro en estado de desnutrición y abandono, lo que motivó la inmediata comunicación con la Fiscalía de Medio Ambiente, que dispuso el inicio de actuaciones por crueldad animal.

En el operativo participaron agentes de la División Canes y un médico veterinario policial, quienes realizaron el rescate y la atención del animal, que posteriormente fue puesto a resguardo para su recuperación.