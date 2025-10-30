Maltrato animal: rescataron a un perro en grave estado de abandono y desnutrición

Personal policial de la Seccional 23° de la Unidad Regional N° 8 intervino en un grave caso de maltrato animal ocurrido en el barrio Remate Chico, un pueblo rural que está situado en el departamento Palpalá.

Causa. Condenaron a un jujeño a dos años de ejecución condicional por maltrato animal

Durante una investigación en la zona, los efectivos constataron la presencia de un perro en estado de desnutrición y abandono , lo que motivó la inmediata comunicación con la Fiscalía de Medio Ambiente , que dispuso el inicio de actuaciones por crueldad animal .

En el operativo participaron agentes de la División Canes y un médico veterinario policial , quienes realizaron el rescate y la atención del animal , que posteriormente fue puesto a resguardo para su recuperación.

¿Cómo y ante que casos se debe denunciar maltrato animal?

Lamentablemente, en la provincia de Jujuy hay muchos casos de perros y gatos que son víctimas del maltrato animal, algunos de ellos son sometidos a torturas y otros al abandono, por ende deben vivir en la calle.

Ante este contexto, es necesario que la sociedad tome conciencie de que existen mascotas que necesitan ayuda, ya sea con un hogar, con comida y agua, o interviniendo cuando estén sufriendo maltrato. También, es indispensable sumarse a las distintas protectoras de mascotas que existen en la provincia de Jujuy cuyo fin tiene contener a estos animales.

Ante ese tipo de cuestiones, en las que se ve afectada la integridad de un animal, es necesario ir a la comisaría más cercana y realizar la denuncia. La Policía tiene la obligación de tomar la denuncia como cualquier otra e intervenir cuánto antes.

Las denuncias pueden ser recibidas en las comisarías, en el Departamento Contravencional, en la Defensoría o en el Juzgado Contravencional. Se pueden aplicar responsabilidad penales o civiles. El Código Contravencional impone penas como multas, trabajos comunitarios y hasta días de arresto. Los casos más crueles de maltrato animal en Jujuy

Maltrato animal Maltrato animal.

Ante qué situaciones se debe denunciar

San Salvador de Jujuy: fabrica cuchas para perros callejeros y pide ayuda

Día del Perro Callejero.

Ocurre maltrato animal cuando:

-No alimentar a los animales.

-Espolearlos para el trabajo.

-Hacerlos trabajar jornadas excesivas.

-Estimularlos con drogas.

-Emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas.

Mientras que los actos de crueldad son:

-Mutilar cualquier parte del animal, salvo con fines de mejoramiento.

-Intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y sin poseer título médico veterinario.

-Castigar y arrollar animales intencionalmente.

-Realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas, en que los mate, hiera u hostilice.