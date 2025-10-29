Golpeó salvajemente a su perro y luego agredió a una joven que intentó salvar al animal

Según relató Claudia Oliveira, representante de la Fundación Campeón Animales Sanos, el hecho ocurrió en la calle San Gabriel del barrio La Merced.
“El propietario tenía a su perro y lo estaba moliendo a golpes en plena calle. Una chica, llamada Camila, intervino para defenderlo y este hombre la agredió físicamente. Logramos rescatar al perrito, que está muy asustado pero fuera de peligro gracias a su intervención”, contó Oliveira en diálogo con Canal 4.
La denuncia fue radicada en la Comisaría 47° Paso de Jama, donde también se dejó constancia de la agresión a la joven. “Agradecemos al personal policial que tomó rápidamente la denuncia por el maltrato al animal y la violencia hacia la chica”, agregó.
La referente explicó que el atacante es conocido en la zona por su conducta violenta hacia los animales.
Tenencia responsable
Desde la Fundación recordaron la importancia de la tenencia responsable y el cumplimiento de las leyes que protegen a los animales como seres sintientes.
“Cuando una persona adopta una mascota, asume una responsabilidad. No se trata de un objeto, sino de un ser vivo que siente y tiene derechos. Por eso insistimos en que la sociedad y la Justicia actúen frente a estos casos”, finalizó Oliveira.
