Golpeó salvajemente a su perro y luego agredió a una joven que intentó salvar al animal

Por un caso confirmado de maltrato animal deberá pagar 3 millones de pesos - Imagen ilustrativa

Una grave situación de maltrato animal y violencia se registró en las últimas horas en Palpalá, donde una joven fue agredida por intentar defender a un perro que estaba siendo golpeado por su dueño.

Según relató Claudia Oliveira, representante de la Fundación Campeón Animales Sanos, el hecho ocurrió en la calle San Gabriel del barrio La Merced.

“El propietario tenía a su perro y lo estaba moliendo a golpes en plena calle. Una chica, llamada Camila, intervino para defenderlo y este hombre la agredió físicamente. Logramos rescatar al perrito, que está muy asustado pero fuera de peligro gracias a su intervención”, contó Oliveira en diálogo con Canal 4.

maltrato animal 21 (6).jpg En Jujuy se registran gran cantidad de casos de violencia hacia las mascotas principalmente a los perros. (imagen ilustrativa) La denuncia fue radicada en la Comisaría 47° Paso de Jama, donde también se dejó constancia de la agresión a la joven. “Agradecemos al personal policial que tomó rápidamente la denuncia por el maltrato al animal y la violencia hacia la chica”, agregó.

La referente explicó que el atacante es conocido en la zona por su conducta violenta hacia los animales. Tenencia responsable Desde la Fundación recordaron la importancia de la tenencia responsable y el cumplimiento de las leyes que protegen a los animales como seres sintientes. “Cuando una persona adopta una mascota, asume una responsabilidad. No se trata de un objeto, sino de un ser vivo que siente y tiene derechos. Por eso insistimos en que la sociedad y la Justicia actúen frente a estos casos”, finalizó Oliveira. Embed - Claudia Olivera - maltrato animal en Palpalá

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.