miércoles 29 de octubre de 2025

29 de octubre de 2025 - 15:16
Video.

Golpeó salvajemente a su perro y luego agredió a una joven que intentó salvar al animal

Una joven de Palpalá fue golpeada al intentar detener la brutal agresión que estaba propiciando un hombre a un perro.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Por un caso confirmado de maltrato animal deberá pagar 3 millones de pesos - Imagen ilustrativa

Por un caso confirmado de maltrato animal deberá pagar 3 millones de pesos - Imagen ilustrativa 

Una grave situación de maltrato animal y violencia se registró en las últimas horas en Palpalá, donde una joven fue agredida por intentar defender a un perro que estaba siendo golpeado por su dueño.

Seccional 47 de la localidad de Palpalá. video
Maltrato.

Palpalá: golpeaba salvajemente a su perro, una chica intervino y también fue agredida

Según relató Claudia Oliveira, representante de la Fundación Campeón Animales Sanos, el hecho ocurrió en la calle San Gabriel del barrio La Merced.

“El propietario tenía a su perro y lo estaba moliendo a golpes en plena calle. Una chica, llamada Camila, intervino para defenderlo y este hombre la agredió físicamente. Logramos rescatar al perrito, que está muy asustado pero fuera de peligro gracias a su intervención”, contó Oliveira en diálogo con Canal 4.

maltrato animal 21 (6).jpg
En Jujuy se registran gran cantidad de casos de violencia hacia las mascotas principalmente a los perros. (imagen ilustrativa)

En Jujuy se registran gran cantidad de casos de violencia hacia las mascotas principalmente a los perros. (imagen ilustrativa)

La denuncia fue radicada en la Comisaría 47° Paso de Jama, donde también se dejó constancia de la agresión a la joven. “Agradecemos al personal policial que tomó rápidamente la denuncia por el maltrato al animal y la violencia hacia la chica”, agregó.

La referente explicó que el atacante es conocido en la zona por su conducta violenta hacia los animales.

Tenencia responsable

Desde la Fundación recordaron la importancia de la tenencia responsable y el cumplimiento de las leyes que protegen a los animales como seres sintientes.

“Cuando una persona adopta una mascota, asume una responsabilidad. No se trata de un objeto, sino de un ser vivo que siente y tiene derechos. Por eso insistimos en que la sociedad y la Justicia actúen frente a estos casos”, finalizó Oliveira.

Embed - Claudia Olivera - maltrato animal en Palpalá

