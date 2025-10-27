Palpalá: golpeaba salvajemente a su perro, una chica intervino y también fue agredida

Una grave situación de maltrato animal y violencia se registró en las últimas horas en Palpalá , donde una joven fue agredida por intentar defender a un perro que estaba siendo golpeado por su dueño.

Según relató Claudia Oliveira , representante de la Fundación Campeón Animales Sanos , el hecho ocurrió en la calle San Gabriel del barrio La Merced .

“El propietario tenía a su perro y lo estaba moliendo a golpes en plena calle. Una chica, llamada Camila, intervino para defenderlo y este hombre la agredió físicamente. Logramos rescatar al perrito, que está muy asustado pero fuera de peligro gracias a su intervención”, contó Oliveira en diálogo con Canal 4.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 47° Paso de Jama , donde también se dejó constancia de la agresión a la joven. “Agradecemos al personal policial que tomó rápidamente la denuncia por el maltrato al animal y la violencia hacia la chica”, agregó.

image Caso de maltrato animal en Palpalá.

La referente explicó que el atacante es conocido en la zona por su conducta violenta hacia los animales.

“Los vecinos nos dijeron que no es la primera vez. Tiene varios perros a los que golpea constantemente. Queremos resguardar también a esos animales”, advirtió. El perro agredido se encuentra actualmente en tránsito, a la espera de una revisión veterinaria dispuesta por la Justicia.

“Si bien no presenta heridas graves, se nota que recibió golpes y está muy temeroso. De no haber intervenido Camila, el desenlace podría haber sido mucho peor”, lamentó Oliveira.

Desde la Fundación recordaron la importancia de la tenencia responsable y el cumplimiento de las leyes que protegen a los animales como seres sintientes.

“Cuando una persona adopta una mascota, asume una responsabilidad. No se trata de un objeto, sino de un ser vivo que siente y tiene derechos. Por eso insistimos en que la sociedad y la Justicia actúen frente a estos casos”, finalizó Oliveira.