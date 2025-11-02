domingo 02 de noviembre de 2025

2 de noviembre de 2025 - 16:10
Remate Chico.

Rescatan un perro maltratado en una finca y avanza la justicia

Policías rescataron un perro maltratado y desnutrido en una finca. La Fiscalía Ambiental inició un legajo judicial por crueldad animal contra su dueña.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Rescataron un perro que era maltratado

Rescataron un perro que era maltratado

Seccional 47 de la localidad de Palpalá.
Maltrato.

Palpalá: golpeaba salvajemente a su perro, una chica intervino y también fue agredida
Por un caso confirmado de maltrato animal deberá pagar 3 millones de pesos - Imagen ilustrativa 
Video.

Golpeó salvajemente a su perro y luego agredió a una joven que intentó salvar al animal

Inician proceso judicial

Con la aprobación inmediata de la Fiscalía Ambiental y amparados en la Ley 14346 contra la Crueldad Animal, se inició un proceso judicial para proteger al perro y garantizar la liberación inmediata del sufrimiento que padecía.

El operativo contó con la colaboración de la División Canes y la Comisaría Seccional 23. El animal fue trasladado a la Unidad Policial, donde un Médico Veterinario de la Dirección de Criminalística evaluó su estado para determinar la gravedad y el tiempo de maltrato sufrido. Los primeros indicios apuntan a un abuso prolongado y paulatino.

RESCATE PERRO 2

Animal en resguardo

La propietaria, una mujer de edad avanzada, fue imputada por el delito de Crueldad Animal. Mientras tanto, el Fiscal ordenó que el perro quede bajo el cuidado de una vecina que se ofreció para alojarlo temporalmente. El animal recibió baño, curación de heridas y ahora se encuentra en tránsito judicial para ser llevado al veterinario, donde será castrado y tratado para recuperar peso y salud. Las autoridades siguen adelante con las diligencias para garantizar justicia y protección al animal rescatado.

