Rescatan un perro maltratado en una finca y avanza la justicia

Con la aprobación inmediata de laFiscalía Ambiental y amparados en la Ley 14346 contra la Crueldad Animal, se inició un proceso judicial para proteger al perro y garantizar la liberación inmediata del sufrimiento que padecía.
El operativo contó con la colaboración de la División Canes y la Comisaría Seccional 23. El animal fue trasladado a la Unidad Policial, donde un Médico Veterinario de la Dirección de Criminalística evaluó su estado para determinar la gravedad y el tiempo de maltrato sufrido. Los primeros indicios apuntan a un abuso prolongado y paulatino.
Animal en resguardo
La propietaria, una mujer de edad avanzada, fue imputada por el delito de Crueldad Animal. Mientras tanto, el Fiscal ordenó que el perro quede bajo el cuidado de una vecina que se ofreció para alojarlo temporalmente. El animal recibió baño, curación de heridas y ahora se encuentra en tránsito judicial para ser llevado al veterinario, donde será castrado y tratado para recuperar peso y salud. Las autoridades siguen adelante con las diligencias para garantizar justicia y protección al animal rescatado.