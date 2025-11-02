Rescatan un perro maltratado en una finca y avanza la justicia

Rescataron un perro que era maltratado

Una rápida intervención policial en una finca en Remate Chico permitió el rescate de un perro maltratado mestizo en estado crítico por desnutrición y graves señales de maltrato. Efectivos de la seccional 23° detectaron al animal durante diligencias en una vivienda, observando múltiples escoriaciones en su cuello provocadas por una cadena.

Inician proceso judicial Con la aprobación inmediata de la Fiscalía Ambiental y amparados en la Ley 14346 contra la Crueldad Animal, se inició un proceso judicial para proteger al perro y garantizar la liberación inmediata del sufrimiento que padecía.

El operativo contó con la colaboración de la División Canes y la Comisaría Seccional 23. El animal fue trasladado a la Unidad Policial, donde un Médico Veterinario de la Dirección de Criminalística evaluó su estado para determinar la gravedad y el tiempo de maltrato sufrido. Los primeros indicios apuntan a un abuso prolongado y paulatino.

RESCATE PERRO 2 Animal en resguardo La propietaria, una mujer de edad avanzada, fue imputada por el delito de Crueldad Animal. Mientras tanto, el Fiscal ordenó que el perro quede bajo el cuidado de una vecina que se ofreció para alojarlo temporalmente. El animal recibió baño, curación de heridas y ahora se encuentra en tránsito judicial para ser llevado al veterinario, donde será castrado y tratado para recuperar peso y salud. Las autoridades siguen adelante con las diligencias para garantizar justicia y protección al animal rescatado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.