A un mes de la Cena Blanca en San Salvador de Jujuy: los detalles

La Cena Blanca 2025 en San Salvador de Jujuy se realizará el viernes 5 de diciembre, tal como se acordó en la primera reunión organizativa que reunió a docentes, tutores y estudiantes en el Centro de Innovación Educativa de Ciudad Cultural. Con ese punto ya despejado, la agenda inmediata se concentra en la degustación de platos que definirá el menú de la noche. Recién después de esa instancia se comunicará el valor de la tarjeta, por lo que, por ahora, no hay un precio oficial.

Mientras se avanza con el menú, la comunidad estudiantil prepara el Cultural Fest, previsto para el jueves 20 de noviembre en Ciudad Cultural. La entrada se fijó en $3.000 y la recaudación tendrá como objetivo aliviar el costo de la tarjeta para quienes participen de la Cena Blanca. De este modo, la organización busca sumar recursos sin perder de vista la prioridad del proceso gastronómico, que es el paso que habilita la definición económica final.

Se viene la cena Blanca 2025 (Archivo) Se estima que en estos días se lleve adelante la degustación de platos para la Cena Blanca 2025 (Archivo) Buscando el traje y el vestido ideal para la Cena Blanca En paralelo, familias y egresados ya recorren vidrieras y ferias de diseño. Los relevamientos locales muestran que los vestidos de gala subieron con fuerza respecto del año pasado. Hoy los precios de entrada se mueven, en general, desde los $150.000 y pueden trepar hasta $1.500.000 según telas, bordados y trabajo de autor. La elección del color sigue abierta, aunque el blanco continúa siendo el favorito, con una tendencia creciente a incorporar tonos suaves y metálicos.

Para los chicos se ven promociones que ayudan a cerrar el conjunto sin romper el presupuesto. En varios comercios se ofrecen combos de ambo con camisa, corbata y pañuelo desde 139.999,99 pesos. Vale la pena comparar calidades, calces y terminaciones, porque una buena sastrería mejora la postura y resuelve la noche con pocos ajustes.

Cena blanca 2024 (1).jpg Precios estimados, vestimenta y promociones De acuerdo a un relevamiento local, los vestidos pasaron de valores base cercanos a $80.000 en 2024 a mínimos de $150.000 en octubre de 2025, con un rango que puede llegar hasta $1.500.000 según diseño, tela y bordado (incremento interanual de 85%). Para los chicos, hay promos de “ambo + camisa + corbata + pañuelo” desde ~ $139.999,99 en locales de plaza. (Referencias de mercado informadas por comercios y asesoras de imagen locales.) ¿Cuánto costó la tarjeta en 2024? Como referencia histórica, en 2024 la tarjeta costó $40.000 en la capital jujeña, valor confirmado tras la última reunión organizativa de ese año. Fechas en el interior (confirmadas hasta hoy) Perico: viernes 5 de diciembre .

San Pedro de Jujuy: miércoles 10 de diciembre (anunciada como “costo 0”).

Palpalá: viernes 12 de diciembre .

Libertador Gral. San Martín: a confirmar (sin anuncio oficial al cierre de esta nota).

