miércoles 05 de noviembre de 2025

5 de noviembre de 2025 - 15:48
Servicios.

Dónde sacar efectivo si no hay atención en los bancos mañana jueves 6 de noviembre

Mañana, jueves 6 de noviembre, los bancos permanecerán cerrados por el día del Bancario, lo que puede afectar a la reposición de dinero en cajeros.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Dónde sacar plata si no hay atención en los bancos mañana jueves 6 de noviembre

Dónde sacar plata si no hay atención en los bancos mañana jueves 6 de noviembre

Este jueves 6 de noviembre se celebra en la Argentina el Día del Empleado Bancario, por lo que es una jornada no laborable para quienes trabajan en el sistema financiero. De esta manera, los empleados bancarios, tanto de entidades públicas como privadas, no realizarán atención presencial en las sucursales de bancos en todo el país, por lo que quienes necesiten realizar trámites presenciales deberán anticiparse o posponer sus operaciones.


dia del bancario: como funcionan los bancos el 6 de noviembre
Servicios.

Día del Bancario: cómo funcionan los bancos el 6 de noviembre
cierran los bancos por cuatro dias: cuando sera y por que
BCRA.

Cierran los bancos por cuatro días: cuándo será y por qué

Por otro lado, si bien los clientes de los distintos bancos no tienen acceso a la atención personalizada de asistencia física podrán realizar gestiones como pagos, transferencias, consultas y depósitos vía homebanking, cajeros automáticos y apps móviles. También estarán habilitados los puntos de extracción de efectivo en supermercados y farmacias.

Los detalles
Los bancos aumentarán el costo de retiro en efectivo en cajeros automáticos.

Los bancos aumentarán el costo de retiro en efectivo en cajeros automáticos.

Opciones para extraer efectivo

Durante el día del empleado Bancario los diferentes cajeros automáticos funcionarán con normalidad, aunque puede llegar el caso de quedarse sin efectivo por la demanda.

En estas situaciones, existen diversas alternativas para extraer efectivo.

  • Supermercados
  • Estaciones de servicio
  • Cadenas de farmacia

En todos los casos entregan el dinero con una compra mínima con tarjeta de débito, cantidad máxima que varía entre los 10 mil y $30 mil, según el comercio de que se trate.

El gobierno bonaerense adhirió a un sistema nacional que equipara las retenciones en las cuentas virtuales al SIRCREB.
Cómo se aplicarán las retenciones de Ingresos Brutos en las billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires.

Cómo se aplicarán las retenciones de Ingresos Brutos en las billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires.

Pagos con transferencia y billeteras virtuales

Otra opción para realizar pagos son las transferencias bancarias o billeteras virtuales. En días con este sin actividad bancaria, se pueden hacer pagos y transferencias a través de home banking, mobile banking y medios electrónicos de pago, como las billeteras virtuales. Utilizar el débito es otra opción para pagar en comercios, supermercados y negocios varios.

Se puede retirar dinero en Rentas

Se habilitó la extracción de efectivo en las bocas de cobro de Rentas que se encuentran en San Salvador de Jujuy. El objetivo de la iniciativa es ampliar las opciones para el acceso al dinero en efectivo, facilitando los trámites cotidianos y brindando mayor comodidad a los contribuyentes.

Cualquier persona que necesite retirar dinero puede acercarse a los puntos de cobro de Rentas de la ciudad, y solo es necesario presentar una tarjeta de débito para acceder al retiro de efectivo. El monto máximo que se puede retirar es de hasta 170 mil pesos por transacción.

Cabe destacar que para realizar la operación sin que se cobre ese servicio, es necesario abonar por lo menos un tributo municipal. En caso que no se abone ninguno, el retiro de efectivo tiene un costo de $25 por transacción.

Habilitan una nueva boca de cobro de Rentas Municipal
Habilitan una nueva boca de cobro de Rentas Municipal

Habilitan una nueva boca de cobro de Rentas Municipal

Bocas de cobro de la Dirección General de Rentas

Horario de atención 7 hs. a 18 hs.

  • Edificio Rentas – Av. Hipólito Yrigoyen 1328
  • Edificio Dr. Raúl Alfonsín (Central) – Av. El Éxodo nº 21
  • Delegación de Alto Comedero – Av. Forestal Nº 1999
  • Cementerio El Salvador (Av. Italia s/nº)

Horario 7 hs. a 13 hs. Y 15 hs. a 21 hs

  • Mercado de Concentración y Abasto – Av. Almirante Brown nº 360
  • Mercado Central “6 de Agosto” – Balcarce esq. Alvear

Horario 8 hs. a 13 hs. Y 14 hs. a 19 hs.

  • Dirección de Tránsito y Juzgado (Edificio 9 de Julio) – Av. 9 de Julio esq. Espora

una avioneta narco se estrello en salta: hay dos detenidos video
Rosario de la Frontera.

Una avioneta narco se estrelló en Salta: hay dos detenidos

Por  Redacción de TodoJujuy

