miércoles 05 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de noviembre de 2025 - 18:27
Casa Rosada.

Manuel Adorni asumió la jefatura de Gabinete y arma su equipo

Manuel Adorni asumió este miércoles como Jefe de Gabinete del Gobierno nacional en reemplazo de Guillermo Francos.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
ManuelAdorni asumió la jefatura de Gabinete&nbsp;

Manuel Adorni asumió la jefatura de Gabinete 

El funcionario Manuel Adorni asumió este miércoles como jefe de Gabinete, aunque seguirá al frente de la Vocería y Comunicación del Gobierno, mientras define a su equipo de trabajo y si continuará el actual vice, José Rolandi.

Lee además
Manuel Adorni: “Cometimos errores, pero no estamos dispuestos a hacer populismo electoral”.  
Política.

Habló Manuel Adorni: "Cometimos errores, pero no estamos dispuestos a hacer populismo"
Javier Milei con los Gobernadores
Cumbre.

Manuel Adorni sobre la reunión con Gobernadores: "La voluntad es trabajar con todos"

La Jefatura de Gabinete absorbería otras áreas dentro de la gestión que podrían confirmarse en las próximas horas. Se espera un decreto que confirme la restructuración, mientras conforma el equipo de trabajo con encuentros definitorios.

Manuel Adorni asumió la jefatura de Gabinete
Manuel Adorni asumió la jefatura de Gabinete

Manuel Adorni asumió la jefatura de Gabinete

Otra de las definiciones que ya tomó Adorni tiene que ver con Daniel Scioli, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, quien seguirá a cargo de esa área. “Daniel continúa con su agenda normalmente”, dijeron desde su entorno.

Manuel Adorni y su lugar de trabajo

El vocero y jefe de Gabinete no se mudó de despacho, pero indican que irá a la oficina que se encuentra en la planta baja de la sede de Gobierno, que también utilizaba Guillermo Francos. En ese mismo lugar se encuentra el despacho del titular de Interior, que ahora ocupará Diego Santilli.

Todavía no hay definiciones sobre la agenda de Adorni durante esta semana, pero se especula que es muy posible que asista junto a Javier Milei a un acto en Corrientes, el 13 de noviembre, organizado por el Club de la Libertad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Habló Manuel Adorni: "Cometimos errores, pero no estamos dispuestos a hacer populismo"

Manuel Adorni sobre la reunión con Gobernadores: "La voluntad es trabajar con todos"

Manuel Adorni, nuevo jefe de Gabinete: "No habrá nada más federal que esta etapa del Gobierno"

Mauricio Macri criticó el nombramiento de Manuel Adorni y lamentó la salida de Guillermo Francos

El Gobierno Nacional confirmó sesiones extraordinarias en el Congreso, del 10 al 31 de diciembre

Lo que se lee ahora
una avioneta narco se estrello en salta: hay dos detenidos video
Rosario de la Frontera.

Una avioneta narco se estrelló en Salta: hay dos detenidos

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El Gobierno subastará viviendas del Procrear sin uso.
Política.

Se hará una subasta de las viviendas del Procrear sin uso: ¿Cómo participar en el remate online?

Llevaba300 kilos de hojas de coca de Palpalá a Chile
Operativo.

Llevaba 300 kilos de hojas de coca de Palpalá a Chile, pero fue detenido

Una avioneta narco se estrelló en Salta: hay dos detenidos video
Rosario de la Frontera.

Una avioneta narco se estrelló en Salta: hay dos detenidos

Foto ilustrativa.
Justicia.

Detienen a un empresario jujeño que fue imputado por abusar de un menor de edad

El Gobierno Nacional oficializó el aumento de 2,08% para jubilados y pensionados a partir de noviembre
ANSES.

El Gobierno Nacional oficializó el aumento de 2,08% para jubilados y pensionados a partir de noviembre

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel