Manuel Adorni asumió la jefatura de Gabinete y arma su equipo

El funcionario Manuel Adorni asumió este miércoles como jefe de Gabinete , aunque seguirá al frente de la Vocería y Comunicación del Gobierno , mientras define a su equipo de trabajo y si continuará el actual vice, José Rolandi.

Cumbre. Manuel Adorni sobre la reunión con Gobernadores: "La voluntad es trabajar con todos"

La Jefatura de Gabinete absorbería otras áreas dentro de la gestión que podrían confirmarse en las próximas horas. Se espera un decreto que confirme la restructuración, mientras conforma el equipo de trabajo con encuentros definitorios.

El flamante jefe de Gabinete debe definir si acepta la renuncia de José Luis Vila , que decidió dar un paso al costado en la Secretaría de Asuntos Estratégicos, quien llegó de la mano de Guillermo Francos, que dejó su puesto como ministro coordinador el viernes pasado .

Manuel Adorni asumió la jefatura de Gabinete Manuel Adorni asumió la jefatura de Gabinete

Otra de las definiciones que ya tomó Adorni tiene que ver con Daniel Scioli, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, quien seguirá a cargo de esa área. “Daniel continúa con su agenda normalmente”, dijeron desde su entorno.

Manuel Adorni y su lugar de trabajo

El vocero y jefe de Gabinete no se mudó de despacho, pero indican que irá a la oficina que se encuentra en la planta baja de la sede de Gobierno, que también utilizaba Guillermo Francos. En ese mismo lugar se encuentra el despacho del titular de Interior, que ahora ocupará Diego Santilli.

Todavía no hay definiciones sobre la agenda de Adorni durante esta semana, pero se especula que es muy posible que asista junto a Javier Milei a un acto en Corrientes, el 13 de noviembre, organizado por el Club de la Libertad.