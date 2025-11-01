Examen de ingreso a primer año: cuándo dan los resultados y qué pasa con los que no aprueban

Este viernes 31 de octubre de 2025 se llevaron a cabo los exámenes de ingreso a primer año del ciclo lectivo 2026 . Los resultados de la instancia evaluativa definirán qué estudiantes acceden a las vacantes disponibles en cada institución y se conocerán el próximo jueves 6 de noviembre.

Educación. Ingreso a primer año: el "momento" que asignaron a los colegios con sobredemanda

Quienes obtengan lugar deberán completar la inscripción definitiva en la escuela con toda la documentación exigida (partida de nacimiento, ficha de salud, DNI, constancia de alumno regular y otros certificados según corresponda).

Los aspirantes que no consigan un banco en esta primera etapa podrán participar de la segunda y tercera instancia de asignación de vacantes , previstas en noviembre y diciembre de 2025, a través del sistema INPROJUY.

Los días 6, 7 y 10 de noviembre se concretará la confirmación e inscripción definitiva con presentación de la documentación requerida.

El relevamiento de vacantes disponibles se efectuará el 11 y 12 de noviembre, y del 13 al 15 de noviembre se abrirá la segunda etapa de preinscripción, esta vez con la posibilidad de elegir hasta dos instituciones.

El 17 de noviembre volverán a publicarse los listados de colegios con sobredemanda. Luego, el 20 de noviembre, se asignará un “momento” para cada institución a través de IMPROJUY. El 22 de noviembre se publicará la asignación de vacantes por escuela.

Las confirmaciones e inscripciones se realizarán entre el 24 y el 26 de noviembre, seguidas por un nuevo relevamiento de vacantes el 27 y 28 de noviembre.

El cronograma cerrará con la tercera preinscripción, programada para los días 2 y 3 de diciembre, con la posibilidad de postularse en hasta dos instituciones educativas.

El 9 de diciembre se volverá a asignar un “momento” para las instituciones con sobredemanda mediante IMPROJUY. El 11 de diciembre se publicarán las vacantes asignadas, y la confirmación final se desarrollará los días 12, 15 y 16 de diciembre, con la entrega de la documentación correspondiente.