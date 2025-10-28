Ingreso a primer año: el "momento" que asignaron a los colegios con sobredemanda

Este martes 28 de octubre a las 16 horas en la sede de INPROJUY, se realizó la asignación de “momentos” para las escuelas y colegios con sobredemanda, de cara al ingreso a 1er año para el ciclo lectivo del año 2026.
A cada institución se le otorgó un “momento” (fecha, hora, minutos y segundos). Ese dato determina la posibilidad de ingreso según la cercanía al horario de preinscripción.
Embed - INGRESO A 1°AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 2026
Fechas clave para el ingreso a 1er año
Las vacantes asignadas se informarán el miércoles 6 de noviembre. De este modo, las familias contarán con un cronograma claro entre la definición del “momento” y la publicación de resultados.
El Ministerio de Educación recordó que el “momento” es un indicador temporal que ordena solicitudes en escuelas con alta demanda y no reemplaza los requisitos habituales del proceso de ingreso.
Finalmente, la cartera educativa de la provincia de Jujuy, reiteró que la asignación es pública y en tiempo real, e invitó a la comunidad a seguir la transmisión y chequear la publicación oficial de vacantes en la fecha prevista.
Fechas claves del proceso de ingreso
El cronograma oficial establece varias etapas importantes para las próximas semanas:
- 31 de octubre: instancia evaluativa en las instituciones con sobredemanda histórica.
- 6 de noviembre: publicación de las vacantes asignadas.
- 6, 7 y 10 de noviembre: período de inscripción definitiva para los estudiantes que obtuvieron lugar.
- Del 13 al 15 de noviembre: segunda etapa de preinscripción para los que no fueron asignados en la primera instancia.
Cómo consultar los resultados
Las familias pueden ingresar a la página oficial del Ministerio de Educación de Jujuy para verificar la situación de cada estudiante. Allí se detallan los listados de inscriptos, los colegios con sobredemanda y las fechas correspondientes a cada fase del proceso.
El sistema permite descargar las constancias y realizar las consultas de manera digital sin necesidad de asistir a las instituciones.
