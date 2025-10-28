Ingreso a primer año: el "momento" que asignaron a los colegios con sobredemanda

Este martes 28 de octubre a las 16 horas en la sede de INPROJUY , se realizó la asignación de “ momentos” para las escuelas y colegios con sobredemanda , de cara al ingreso a 1er año para el ciclo lectivo del año 2026 .

A cada institución se le otorgó un “momento” (fecha, hora, minutos y segundos). Ese dato determina la posibilidad de ingreso según la cercanía al horario de preinscripción .

Las vacantes asignadas se informarán el miércoles 6 de noviembre. De este modo, las familias contarán con un cronograma claro entre la definición del “momento” y la publicación de resultados.

El Ministerio de Educación recordó que el “momento” es un indicador temporal que ordena solicitudes en escuelas con alta demanda y no reemplaza los requisitos habituales del proceso de ingreso.

Finalmente, la cartera educativa de la provincia de Jujuy, reiteró que la asignación es pública y en tiempo real, e invitó a la comunidad a seguir la transmisión y chequear la publicación oficial de vacantes en la fecha prevista.

Fechas claves del proceso de ingreso

El cronograma oficial establece varias etapas importantes para las próximas semanas:

31 de octubre: instancia evaluativa en las instituciones con sobredemanda histórica.

instancia evaluativa en las instituciones con sobredemanda histórica. 6 de noviembre: publicación de las vacantes asignadas .

publicación de las . 6, 7 y 10 de noviembre: período de inscripción definitiva para los estudiantes que obtuvieron lugar.

período de para los estudiantes que obtuvieron lugar. Del 13 al 15 de noviembre: segunda etapa de preinscripción para los que no fueron asignados en la primera instancia.

Cómo consultar los resultados

Las familias pueden ingresar a la página oficial del Ministerio de Educación de Jujuy para verificar la situación de cada estudiante. Allí se detallan los listados de inscriptos, los colegios con sobredemanda y las fechas correspondientes a cada fase del proceso.

El sistema permite descargar las constancias y realizar las consultas de manera digital sin necesidad de asistir a las instituciones.