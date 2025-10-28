martes 28 de octubre de 2025

28 de octubre de 2025 - 16:38
Educación.

Ingreso a primer año: el "momento" que asignaron a los colegios con sobredemanda

Cada institución recibió una fecha, hora, minuto y segundo preciso que definirá el orden de preinscripción de los postulantes.

Federico Franco
Por  Federico Franco
A cada institución se le otorgó un “momento” (fecha, hora, minutos y segundos). Ese dato determina la posibilidad de ingreso según la cercanía al horario de preinscripción.

Ingreso a primer año: el "momento" de cada escuela con sobredemanda

  • Centro Polivalente de Arte Prof Luis Alberto Martínez - S. S. de Jujuy DÍA 17, 20 HS, 55 MIN Y 49 SEG.
  • Colegio Secundario de Artes N°53 – Palpalá DÍA 14, 8 HS, 42 MIN Y 56 SEG.
  • Colegio Secundario N°3 San José – Perico DÍA 14, 12 HS, 43 MIN Y 41 SEG.
  • Colegio Secundario N°64 – Perico DÍA 14, 14 HS, 57 MIN Y 7 SEG.
  • Colegio Secundario N°67 – Monterrico DÍA 14, 13 HS, 46 MIN Y 30 SEG.
  • Esc. de Comercio No1 Dr. José Ingenieros. San Pedro DÍA 17 3 HS, 33 MIN Y 21 SEG.
  • Esc. de Com. N°2 27 de Abril Día Grande de Jujuy - El Carmen 15 HS, 9 HS, 34 MIN Y 37 SEG.
  • Esc. de Educación Técnica N°1 - La Quiaca DÍA 16, 16 HS, 33 MIN Y 36 SEG.
  • Esc. de Educación Técnica N°1 – Monterrico DÍA 15, 10 HS, 16 MIN Y 30 SEG.
  • Esc. de Ed. Técnica N°1 Gral Manuel Belgrano – Maimará DÍA 16, 7 HS, 19 MIN Y 13 SEG.
  • Esc. de Ed. Técnica N°2 Prof Jesús Raúl Salazar - S. S. de Jujuy DÍA 14, 11 HS, 08 MIN Y 43 SEG.
  • Esc. Normal Superior Gral San Martín – Libertador DÍA 15, 11 HS, 57 MIN Y 21 SEG.
  • Esc. Normal Superior Juan Ignacio Gorriti - S. S. de Jujuy DÍA 13, 3 HS, 33 MIN Y 45 SEG.
  • Esc. Prov. Agrotécnica N°5 Julio F. Bracamonte - Fraile Pintado DÍA 14, 16 HS, 00 MIN Y 20 SEG.
  • Esc. Prov. de Comercio N°1 Prof. Carlos E. Ibarra - S. S. de Jujuy DÍA 16, 4 HS, 27 MIN Y 16 SEG.

Embed - INGRESO A 1°AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 2026

Fechas clave para el ingreso a 1er año

Las vacantes asignadas se informarán el miércoles 6 de noviembre. De este modo, las familias contarán con un cronograma claro entre la definición del “momento” y la publicación de resultados.

El Ministerio de Educación recordó que el “momento” es un indicador temporal que ordena solicitudes en escuelas con alta demanda y no reemplaza los requisitos habituales del proceso de ingreso.

Finalmente, la cartera educativa de la provincia de Jujuy, reiteró que la asignación es pública y en tiempo real, e invitó a la comunidad a seguir la transmisión y chequear la publicación oficial de vacantes en la fecha prevista.

Fechas claves del proceso de ingreso

El cronograma oficial establece varias etapas importantes para las próximas semanas:

  • 31 de octubre: instancia evaluativa en las instituciones con sobredemanda histórica.
  • 6 de noviembre: publicación de las vacantes asignadas.
  • 6, 7 y 10 de noviembre: período de inscripción definitiva para los estudiantes que obtuvieron lugar.
  • Del 13 al 15 de noviembre: segunda etapa de preinscripción para los que no fueron asignados en la primera instancia.

Cómo consultar los resultados

Las familias pueden ingresar a la página oficial del Ministerio de Educación de Jujuy para verificar la situación de cada estudiante. Allí se detallan los listados de inscriptos, los colegios con sobredemanda y las fechas correspondientes a cada fase del proceso.

El sistema permite descargar las constancias y realizar las consultas de manera digital sin necesidad de asistir a las instituciones.

