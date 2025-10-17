Vence el plazo de inscripción para el ingreso a primer año

Hasta este viernes 17 de octubre los estudiantes podrán preinscribirse para obtener una vacante a primer año en el ciclo lectivo 2026 , según marco el Ministerio de Educación en el cronograma oficial difundido este año.

Desde el 13 y hasta este viernes se abrió la primera etapa de preinscripción, que debe realizarse en una sola institución educativa . La constancia alfanumérica de alumno regular es el requisito inicial para avanzar en el proceso.

El esquema contempla instancias de preinscripción , evaluaciones en escuelas con alta demanda y espacios de acompañamiento pedagógico y emocional para estudiantes y tutores. El plan incluye la participación de familias, docentes y estudiantes en instancias informativas, espacios de acompañamiento y jornadas de Escuelas Abiertas.

Los listados de colegios con sobredemanda se publicarán el 21 y 22 de octubre , mientras que entre el 23 y el 29 de octubre se organizarán reuniones informativas para tutores sobre la evaluación. El 31 de octubre se realizará la instancia evaluativa en aquellas instituciones históricamente más demandadas.

Publicación de vacantes y segunda preinscripción

El 6 de noviembre se difundirán las vacantes asignadas. Los días 6, 7 y 10 de noviembre se concretará la confirmación e inscripción definitiva con presentación de la documentación requerida. El relevamiento de vacantes disponibles se efectuará el 11 y 12 de noviembre, y del 13 al 15 de noviembre se abrirá la segunda etapa de preinscripción, esta vez con la posibilidad de elegir hasta dos instituciones.

El 17 de noviembre volverán a publicarse los listados de colegios con sobredemanda. El 20 se asignará un “momento” para cada institución a través de IMPROJUY y el 22 se publicará la asignación de vacantes por escuela. Las confirmaciones e inscripciones se realizarán entre el 24 y el 26 de noviembre, seguidas por un nuevo relevamiento de vacantes el 27 y 28 de noviembre.

Tercera preinscripción

El cronograma cerrará con la tercera preinscripción, programada para los días 2 y 3 de diciembre, con la posibilidad de postularse en hasta dos instituciones educativas.

El 9 de diciembre se volverá a asignar un “momento” para las instituciones con sobredemanda mediante IMPROJUY. El 11 de diciembre se publicarán las vacantes asignadas, y la confirmación final se desarrollará los días 12, 15 y 16 de diciembre, con la entrega de la documentación correspondiente.

¿Cuándo son los sorteos?

A través del INPROJUY, se realizarán los sorteos para asignar las vacantes en los establecimientos con sobredemanda que no tienen examen de ingreso. El primer sorteo será el 28 de octubre, el segundo el 20 de noviembre y el tercer sorteo el 9 de diciembre.

En qué colegios habrá examen de ingreso

La lista de instituciones donde se realizará la instancia evaluativa abarca establecimientos de toda la provincia.

San Salvador de Jujuy

Colegio N°1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”

Escuela de Educación Técnica N°1 “Escolástico Zegada”

Colegio N°2 “Armada Argentina”

Colegio N°3 “Éxodo Jujeño”

Escuela de Comercio N°1 “Prof. José Antonio Casas”

Escuela Provincial de Artes Nº1 “Medardo Pantoja”

Escuela Técnica Provincial N°1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”

Colegio Secundario N°54

Palpalá

Colegio N°1 “Domingo Faustino Sarmiento”

Escuela de Educación Técnica N°1 “General Savio”

Perico

Colegio Secundario N°68

Escuela Técnica N°1 “Maestro Humberto Samuel Luna”

Monterrico

Colegio Secundario N°36

San Pedro de Jujuy

Escuela de Educación Técnica N°1 “Cnel. Manuel Álvarez Prado”

Colegio Secundario N°60

Libertador General San Martín

Escuela Provincial Agrotécnica N°4 “Nelly Arrieta”

Colegio Secundario N°65 “Nikola Tesla”

Calilegua

Colegio Secundario N°70

Humahuaca

Escuela Provincial Agrotécnica N°3 “Coronel Arias”

Abra Pampa

Escuela Provincial Agrotécnica N°8

Colegio Secundario 29 de San Pedro de Jujuy.

¿Qué modalidad tiene cada establecimiento?

En Jujuy se puede encontrar colegios con las siguientes orientaciones:

Ciencias sociales y humanidades

Ciencias naturales

Economía y administración

Informática

Agro y ambiente

Arte y artes visuales

Lenguas

Arte - música

Robótica y programación

Arte - teatro

Matemática y física

Energía y sustentabilidad

Educación física

Técnico en equipos e instalaciones electromecánicas

Maestro mayor de obras

Técnico en informática profesional y personal

Mecanización agropecuaria

Técnico en electrónica

Técnico mecánico

Técnico automotor

Técnico en electricidad

Técnico en industrias del vestir

Técnico en gestión y administración de las organizaciones

Técnico minero

Técnico químico

Técnico en producción agropecuario

Bachiller en artes audiovisuales con especialidad en realización audiovisual

Técnico en edición y posproducción de video digital

Bachiller en teatro con especialidad en teatro y medios

Técnico en sistemas escénicos (arte teatro)

Bachiller en música con especialidad en realización musical en vivo / música popular

Técnico en musicalización y sistemas de sonido

Bachiller en Artes Visuales con especialidad en Producción: Dibujo, Pintura, Grabado, Cerámica, Escultura

Bachiller en Artes Visuales con Especialidad en Arte Público

Bachiller en Danza con Especialidad en Danza de Origen Folklórico y Popular

Bachiller en Danza con Especialidad en Danza de Origen Escénico

Técnico en Sistemas Escénicos (Danza)

¿Cómo solicitar la constancia alfanumérica?

La constancia alfanumérica carga de manera automática los datos del alumno (nombre, apellido, DNI y condición especial como CUD, PPI o abanderado de la Bandera Nacional). Además, será obligatoria para confirmar la vacante al momento de la inscripción definitiva.

Desde la cartera educativa recordaron que el trámite es indispensable y que debe conservarse hasta la finalización del proceso.

Para conocer el listado de escuelas disponibles, las fechas importantes y toda la información sobre el procedimiento, se puede ingresar a la web oficial: educacion.jujuy.gob.ar/ingreso2026.

¿Cómo es el sorteo para el ingreso a primer año en Jujuy?

Cuando más estudiantes solicitan ingresar a una escuela secundaria que las vacantes disponibles, el Ministerio de Educación de Jujuy recurre a un sistema de asignación aleatoria para definir quiénes ocupan esas plazas.

En los casos en que el cupo sea insuficiente para cubrir la demanda, se recurre al sorteo para determinar qué estudiantes quedan dentro. Este método busca garantizar igualdad de oportunidades.

En el mismo se asigna un día, hora, minutos y segundos para cada establecimiento con sobredemanda. Quienes hayan realizado la inscripción más cerca de ese momento serán quienes obtengan el banco.