martes 14 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de octubre de 2025 - 19:18
Educación.

Ingreso a primer año: en el primer día, ya se preinscribió el 50% de los alumnos

Hasta las 23:59 del viernes 17 de octubre, se encuentra habilitado el formulario de preinscripción para el ingreso a primer año del nivel secundario.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Ingreso a primer año.

Ingreso a primer año.

Durante el primer día de habilitación, ya se preinscribió el 50% de los chicos para el ingreso a primer año 2026, según informaron desde el Ministerio de Educación. Cabe destacar que se trata de preinscriptos y no de ingresantes definitivos, ya que el proceso continuará con la verificación del cumplimiento de todos los requisitos establecidos.

Lee además
Talleres para aspirantes a 1er año 2026
Jujuy.

Cronograma de talleres para el ingreso a primer año 2026: en qué colegios, días y horarios
Ingreso a primer año (Foto ilustrativa) 
Educación.

Cómo inscribirse para el ingreso a primer año en Jujuy: fechas, pasos, link y requisitos

Son 13 mil los alumnos que egresan de la primaria, quienes serán recibidos en un total de 254 escuelas secundarias distribuidas en todo el territorio provincial.

El trámite se realiza de manera completamente online a través del sitio oficial https://ingreso2026.jujuy.edu.ar, donde las familias pueden registrar a los estudiantes que comenzarán el secundario el próximo año. Tiene tiempo hasta el viernes a las 23:59.

image
Preinscripci&oacute;n virtual del ingreso a primer a&ntilde;o.

Preinscripción virtual del ingreso a primer año.

Requisitos para realizar la preinscripción

Para completar el formulario, es indispensable que el padre, madre o tutor responsable del estudiante cuente con la constancia alfanumérica de alumno regular. Este documento se obtiene en la escuela primaria donde actualmente cursa el alumno.

  1. Contar con la constancia alfanumérica de alumno regular
  2. Esa constancia incluye una clave alfanumérica que permite identificar al estudiante en el sistema.
  3. Una vez que el adulto la ingresa en la página, el sistema completará de manera automática los datos personales del alumno.
  4. Luego, el tutor deberá llenar la información restante solicitada por la plataforma.

Elección de escuela y modalidad

El Ministerio aclaró que la preinscripción solo se puede realizar en una institución. Por eso, se recomienda elegir con tiempo la escuela secundaria a la que se desea ingresar.

En caso de que la matrícula solicitada no tenga cupo, el sistema informará los pasos a seguir para acceder a otra opción disponible dentro del mismo circuito educativo.

Toda la información oficial sobre el proceso de ingreso, escuelas disponibles y criterios de asignación está publicada en https://educacion.jujuy.gob.ar/ingreso2026/.

Guías y tutoriales disponibles

Para acompañar a las familias durante el proceso, el Ministerio de Educación compartió videos tutoriales que explican paso a paso cómo hacer la preinscripción.

Embed - Ingreso a Primer Año 2026

Estos materiales permiten conocer el sistema antes del 13 de octubre y evitar errores al momento de cargar los datos.

En qué colegios habrá examen de ingreso

La lista de instituciones donde se realizará la instancia evaluativa abarca establecimientos de toda la provincia.

San Salvador de Jujuy

  • Colegio N°1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”
  • Escuela de Educación Técnica N°1 “Escolástico Zegada”
  • Colegio N°2 “Armada Argentina”
  • Colegio N°3 “Éxodo Jujeño”
  • Escuela de Comercio N°1 “Prof. José Antonio Casas”
  • Escuela Provincial de Artes Nº1 “Medardo Pantoja”
  • Escuela Técnica Provincial N°1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”
  • Colegio Secundario N°54

Palpalá

  • Colegio N°1 “Domingo Faustino Sarmiento”
  • Escuela de Educación Técnica N°1 “General Savio”

Perico

  • Colegio Secundario N°68
  • Escuela Técnica N°1 “Maestro Humberto Samuel Luna”

Monterrico

  • Colegio Secundario N°36

San Pedro de Jujuy

  • Escuela de Educación Técnica N°1 “Cnel. Manuel Álvarez Prado”
  • Colegio Secundario N°60

Libertador General San Martín

  • Escuela Provincial Agrotécnica N°4 “Nelly Arrieta”
  • Colegio Secundario N°65 “Nikola Tesla”

Calilegua

  • Colegio Secundario N°70

Humahuaca

  • Escuela Provincial Agrotécnica N°3 “Coronel Arias”

Abra Pampa

  • Escuela Provincial Agrotécnica N°8

Modalidad y criterios de evaluación

El examen será escrito y presencial. Cada área tendrá consignas con un puntaje asignado y los estudiantes contarán con 80 minutos para resolver cada prueba. En caso de empate en los resultados, se aplicarán criterios de prelación en el siguiente orden:

  • Estudiantes abanderados.
  • Estudiantes con hermanos cursando en la institución en 2025.
  • Promedio final de lengua y matemática obtenido en sexto grado durante 2024.

Los aspirantes deberán presentarse 30 minutos antes del inicio, con DNI, útiles escolares y hojas en blanco. No se permitirá el uso de celulares ni el ingreso de tutores durante el desarrollo de la evaluación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cronograma de talleres para el ingreso a primer año 2026: en qué colegios, días y horarios

Cómo inscribirse para el ingreso a primer año en Jujuy: fechas, pasos, link y requisitos

El lunes empiezan las inscripciones para el ingreso a primer año del secundario en Jujuy

Ingreso a primer año: hoy se realizó el ciclo de Escuelas Abiertas y el lunes inicia la preinscripción

Cronograma de ingreso a primer año 2026 en Jujuy: fechas y requisitos

Lo que se lee ahora
Tareas de mantenimiento.
Mejoras.

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Pan Nube: La receta clásica puede personalizarse con hierbas, especias, ajo o incluso miel, convirtiéndose en un básico para cualquier ocasión - (Imagen Ilustrativa)
Imperdible.

La receta del pan nube sin harinas ni horno que es furor

Llegan las lluvias a Jujuy: para cuándo cómo van a seguir las temperaturas
Atención.

Clima en Jujuy: vuelve la lluvia y baja la temperatura

Tareas de mantenimiento.
Mejoras.

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy enfrentará a Deportivo Madryn por los cuartos de final ¿Cuándo y dónde?

Nicolás Behringer es el ganador de La Voz Argentina 2025. video
Televisión.

Quién ganó La Voz Argentina 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel