jueves 30 de octubre de 2025

30 de octubre de 2025 - 11:10
Educación.

Este viernes se rinde la instancia evaluativa para el ingreso a primer año

Este viernes 31 de octubre se toman los exámenes para el ingreso a primer año en 15 escuelas de toda la provincia. Requisitos y todos los detalles.

María Florencia Etchart
María Florencia Etchart
Examen de ingreso a 1er año (imagen ilustrativa).

Examen de ingreso a 1er año (imagen ilustrativa).

Tal como estaba previsto, este viernes 31 de octubre se toma el examen a los chicos que van a realizar el ingreso a primer año. Esta instancia evaluativa se va a realizar en 15 establecimientos educativos de toda la provincia y será de 8 a 13hs.

Ingreso a 1er año
Ingreso a 1er año.

Ingreso a 1er año.

Requisitos para presentarse a rendir el examen

- DNI

- Lápiz, goma de borrar, útiles de geometría, lapicera azul (no borrable) y hojas en blanco

Establecimientos educativos en donde se toma el examen

1 – Colegio Nº1 Domingo Faustino Sarmiento – Palpalá

2- Colegio Nº1 Teodoro Sánchez de Bustamante – San Salvador de Jujuy

3- Colegio Nº2 Armada Argentina – San Salvador de Jujuy

4- Colegio Nº3 Éxodo Jujeño – San Salvador de Jujuy

5- Colegio Secundario Nº60 – San Pedro de Jujuy

6- Colegio Secundario Nº 65 Nikola Tesla – Libertador General San Martín

7- Colegio Secundario Nº68 – Perico

8- Colegio Secundario Nº 70 – Calilegua

9- Escuela de Comercio Nº1 José Antonio Casas – El Carmen

10 – Escuela de Educación Técnica Nº1 Cnel. Manuel Álvarez Prado – San Pedro de Jujuy

11 – Escuela de Educación Técnica Nº 1 Escolástico Zegada – San Salvador de Jujuy

12 – Escuela de Educación Técnica Nº1 General Savio – Palpalá

13 – Escuela Agrotécnica Nelly Arrieta Nº4 – Libertador General San Martín

14 – Escuela Provincial de Artes Nº1 Medardo Pantoja – San Salvador de Jujuy

15 – Escuela Provincial Nº1 Aristóbulo Vargas Belmonte – San Salvador de Jujuy

Publicación de vacantes y segunda preinscripción

El 6 de noviembre se difundirán las vacantes asignadas. Los días 6, 7 y 10 de noviembre se concretará la confirmación e inscripción definitiva con presentación de la documentación requerida.

El relevamiento de vacantes disponibles se efectuará el 11 y 12 de noviembre, y del 13 al 15 de noviembre se abrirá la segunda etapa de preinscripción, esta vez con la posibilidad de elegir hasta dos instituciones.

El 17 de noviembre volverán a publicarse los listados de colegios con sobredemanda. Luego, el 20 de noviembre, se asignará un “momento” para cada institución a través de IMPROJUY. El 22 de noviembre se publicará la asignación de vacantes por escuela.

Las confirmaciones e inscripciones se realizarán entre el 24 y el 26 de noviembre, seguidas por un nuevo relevamiento de vacantes el 27 y 28 de noviembre.

Tercera preinscripción y cierre del proceso

El cronograma cerrará con la tercera preinscripción, programada para los días 2 y 3 de diciembre, con la posibilidad de postularse en hasta dos instituciones educativas.

El 9 de diciembre se volverá a asignar un “momento” para las instituciones con sobredemanda mediante IMPROJUY. El 11 de diciembre se publicarán las vacantes asignadas, y la confirmación final se desarrollará los días 12, 15 y 16 de diciembre, con la entrega de la documentación correspondiente.

Con este esquema, el Ministerio de Educación busca garantizar un proceso ordenado y equitativo, asegurando que cada estudiante que egresa del nivel primario acceda a una vacante en el nivel secundario de cara al ciclo lectivo 2026.

