Camión cisterna abastece de agua a varios lugares de Alto Comedero (imagen con IA)

Educación confirmó que las clases serán normales pese al corte de agua. Agua Potable garantizará el llenado de tanques en las escuelas afectadas. El corte de agua anunciado para este martes 24 de noviembre, desde las 15 y hasta las 2 de la madrugada del miércoles, no provocará la suspensión de clases en las escuelas y colegios de los barrios afectados de San Salvador de Jujuy. Así lo confirmaron desde el Ministerio de Educación de la provincia.

La medida alcanza principalmente a distintos sectores de Alto Comedero y Los Alisos, donde Agua Potable realizará trabajos para poner en funcionamiento un nuevo acueducto.

Agua Potable garantizará el suministro en las escuelas Desde Educación explicaron que Agua Potable de Jujuy se comprometió a llenar los tanques de los establecimientos educativos comprendidos en las zonas afectadas, para garantizar que las actividades escolares puedan desarrollarse normalmente. De esta manera, no habrá suspensión de clases por el corte programado y los estudiantes deberán asistir a las instituciones educativas en sus horarios habituales.

El operativo de abastecimiento forma parte de las medidas previstas para reducir el impacto de la interrupción del servicio, que afectará a gran parte de Alto Comedero y sectores cercanos.

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