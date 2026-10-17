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17 de octubre de 2026 - 19:14
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Preocupación por el Dibu Martínez: debe ser operado por una fractura en la mandíbula

El arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez, sufrió una fractura de mandíbula tras chocar con un rival y será operado de urgencia en Liverpool.

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Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Dibu Martínez debe ser operado por una fractura de la mandíbula

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El incidente ocurrió en el estadio Hill Dickinson de Liverpool durante el segundo tiempo. El guardameta marplatense salió a despejar de puños un centro enviado al área y colisionó de forma involuntaria contra el defensor Jarrad Branthwaite. Tras el fuerte impacto de cabeza, Martínez quedó tendido e inmóvil sobre el césped.

Asistencia médica y traslado de urgencia

El encuentro estuvo detenido durante ocho minutos mientras el cuerpo médico asistía al arquero en el campo de juego. Finalmente, fue retirado en camilla, inmovilizado con un cuello ortopédico y asistido con oxígeno, para luego ser reemplazado por el belga Mike Penders.

Tras el pitazo final del partido, que concluyó con victoria del Chelsea por 2 a 0 con un doblete de Pedro Neto, el entrenador Xabi Alonso dio los primeros detalles del estado del argentino: “Hasta donde sé, dejó el estadio consciente. Está en el hospital realizándose estudios y sufrió una conmoción cerebral”.

Si bien los primeros análisis de tomografía en cabeza, cuello y columna arrojaron resultados favorables, los exámenes posteriores confirmaron la fractura en la mandíbula que requiere una cirugía inmediata. Por el momento, el club londinense no ha emitido un parte médico oficial sobre los tiempos de recuperación que demandará su rehabilitación.

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