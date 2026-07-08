En un streaming imitaron a Haaland y se desató una fuerte polémica en redes

La imitación a Haaland que generó polémica.

Una imitación de la estrella de noruega Erling Haaland realizada por la conductora y bailarina Momi Giardina durante una emisión de Luzu TV provocó una fuerte polémica en las redes sociales.

Para el sketch, Giardina se colocó una peluca rubia y vistió la camiseta de la Selección de Noruega. Luego recorrió los estudios del canal exagerando los gestos, movimientos y expresiones del delantero del Manchester City.

pic.twitter.com/5MrsexcoGN — NADIE DICE NADA (@nadiedicenada_) July 7, 2026 El video generó rechazo entre los usuarios El fragmento comenzó a circular rápidamente en las plataformas digitales y recibió numerosos cuestionamientos. Varios usuarios consideraron que la parodia fue innecesaria, poco graciosa y una falta de respeto hacia el futbolista noruego.

Entre los comentarios publicados en X, algunos calificaron la escena como incómoda y criticaron con dureza el humor utilizado durante el programa.

Una nueva controversia para Luzu TV Lo que había sido presentado como un momento humorístico terminó convirtiéndose en una nueva controversia para el canal de streaming. Hasta el momento, ni Giardina ni la producción realizaron declaraciones públicas sobre las críticas generadas por la imitación.

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