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18 de junio de 2026 - 21:18
Enojo.

Antonela Roccuzzo dejó de seguir a Luzu TV, Nico Occhiato y Flor Peña

La esposa de Lionel Messi tomó distancia en redes luego de la falsa noticia que Flor Peña dio al aire sobre Jorge Messi.

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El episodio ocurrió durante el programa “El show del verano”, donde Flor Peña dio una información falsa vinculada a la salud de Jorge Messi. La situación generó una fuerte repercusión pública y derivó en distintas decisiones dentro del canal de streaming.

Antonela Roccuzzo tomó una decisión tajante en redes sociales y dejó de seguir a Luzu TV, a Nico Occhiato y a Flor Peña en Instagram. El gesto fue interpretado como una reacción directa al malestar que provocó en la familia Messi la difusión de una fake news sobre Jorge Messi.

El escándalo en Luzu TV

Embed - “A VECES TE PODÉS COMER LA CURVA”; la explicación de Flor Peña por la fake news del papá de Messi

Tras lo ocurrido, Nico Occhiato realizó un descargo público y marcó distancia con la información difundida al aire. “Mi desacuerdo es total”, expresó el conductor y fundador de Luzu TV en sus redes sociales.

De acuerdo con la misma cobertura, el canal también tomó medidas internas después del episodio. Entre ellas, se eliminó de YouTube la emisión completa del programa y también contenidos asociados a ese envío.

El impacto tras la falsa noticia

La situación generó un fuerte debate en redes sociales y en el ambiente del streaming. La fake news sobre Jorge Messi no solo provocó enojo entre los seguidores de la familia, sino que también abrió cuestionamientos sobre la responsabilidad al momento de comunicar información sensible.

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