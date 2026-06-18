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18 de junio de 2026 - 20:42
Espectáculos

Angelina Jolie habló sin filtros sobre Brad Pitt y sus hijos: los detalles

A casi una década de su mediática separación de Brad Pitt y año y medio después de que concluyera oficialmente el proceso de divorcio, Angelina Jolie abrió una de las etapas más difíciles de su vida.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Angelina Jolie habló sin filtros sobre Brad Pitt y sus hijos.&nbsp;

Angelina Jolie habló sin filtros sobre Brad Pitt y sus hijos. 

Angelina Jolie aseguró que sus hijos fueron fundamentales en la nueva etapa que atraviesa, tanto en el plano personal como profesional. La actriz atravesó un complicado proceso de divorcio de Brad Pitt.

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Angelina Jolie habló sobre Brad Pitt y sus hijos: qué dijo

Durante una entrevista concedida en el marco de la promoción de la película Couture, Angelina Jolie señaló que sus hijos la alentaron a retomar actividades que había dejado en segundo plano durante los últimos años.

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La actriz declaró que “mis hijos ya tienen casi 18 años, así que ahora quieren verme viajar por el mundo, quieren que salga y haga cosas. Me conocen mejor que nadie y todavía me quieren, lo cual dice mucho. Creo que me animan mucho a retomar aspectos de mí misma que tal vez no me había sentido tan libre para explorar”.

Según explicó, el apoyo de sus hijos fue clave para volver a conectar con aspectos de su personalidad que durante un tiempo había dejado en segundo plano.

Además, la directora expresó que “creo que por fin he recuperado mi espíritu de lucha. Lo perdí por un tiempo. Me desanimé un poco, pero está volviendo en gran parte gracias a mis hijos, que ya son mayores y me animan a seguir adelante”.

Aunque la entrevista estaba centrada en la película, la actriz también abordó cuestiones relacionadas con su vida personal y los cambios que experimentó en los últimos años.

Sus declaraciones llegan años después de su extensa separación legal de Brad Pitt, un proceso que generó gran repercusión mediática durante la última década.

En la misma conversación, Jolie explicó que antes de su separación había decidido alejarse progresivamente de la actuación. La productora comentó que “había dejado prácticamente la actuación antes de mi divorcio. Me estaba centrando en la dirección y pensaba dedicarme a mi trabajo internacional. Pero de repente, la única manera de estar más tiempo en casa y de viajar por cortos periodos de tiempo, o de ganar un buen sueldo, era volver a actuar. Solo aceptaba trabajos cortos, cerca de casa o en los que pudiera llevar a mis hijos”.

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Las declaraciones surgieron durante una conversación junto a la directora francesa Alice Winocour, responsable de Couture, largometraje protagonizado por Angelina Jolie que llegará a los cines el próximo 26 de junio.

La nueva película de Angelina Jolie

La actriz se pone en la piel de Maxine, una realizadora que intenta sostener su vida laboral y familiar en medio de una separación y una difícil noticia médica: un diagnóstico de cáncer de mama.

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La directora Alice Winocour contó que creó el personaje con Angelina Jolie en mente. Según explicó, encontró similitudes entre la actriz y la protagonista, especialmente por su recorrido como realizadora y por distintos momentos de su vida personal que fueron expuestos públicamente.

Si bien Angelina Jolie no tuvo un diagnóstico de cáncer, en 2013 contó que decidió realizarse una doble mastectomía preventiva luego de conocer que tenía una mutación genética asociada a un mayor riesgo de padecer cáncer de mama y ovario.

La decisión estuvo marcada por los antecedentes de cáncer presentes en su familia, entre ellos el fallecimiento de su madre a causa de cáncer de ovario.

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