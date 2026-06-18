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18 de junio de 2026 - 07:11
Sociedad.

La natalidad cae y la cobertura escolar podría alcanzar niveles históricos

La baja natalidad y la menor cantidad de niños en edad inicial acercarían la cobertura del jardín al 100% en gran parte del país para 2027.

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Por  Judith Girón
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Natalidad: una caída sostenida de la población infantil

Entre 2016 y 2025, la cantidad de niños de entre 3 y 5 años disminuyó un 31%, pasando de 2,25 millones a 1,56 millones. En ese mismo período, la matrícula del nivel inicial cayó un 12%, una reducción menor a la de la población, lo que permitió mejorar los niveles de cobertura educativa.

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Evoluci&oacute;n de la poblaci&oacute;n y la matr&iacute;cula de ni&ntilde;os de 3 a 5 a&ntilde;os. A&ntilde;os 2016-2025 y proyecci&oacute;n al 2030

Evolución de la población y la matrícula de niños de 3 a 5 años. Años 2016-2025 y proyección al 2030

La sala de niños de 3 años sigue siendo el principal desafío

Mientras que la sala de 5 años alcanza una tasa de escolarización cercana al 99% y la sala de 4 llega al 87%, la cobertura de la sala de 3 continúa siendo una deuda pendiente. Actualmente, solo el 58% de los niños de esa edad asiste al sistema educativo formal.

Aunque la cobertura nacional muestra avances, la situación varía significativamente según la edad y la provincia. Las mayores diferencias aparecen en la sala de 3 años, donde persisten amplias brechas de acceso.

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Variaci&oacute;n de la tasa neta de escolarizaci&oacute;n en nivel inicial entre 2016 y 2025 en puntos porcentuales. Por provincia y sala

Variación de la tasa neta de escolarización en nivel inicial entre 2016 y 2025 en puntos porcentuales. Por provincia y sala

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Tasa neta de escolarizaci&oacute;n en el nivel inicial. En porcentaje. Por provincia y sala. A&ntilde;o 2025.

Tasa neta de escolarización en el nivel inicial. En porcentaje. Por provincia y sala. Año 2025.

Fuertes diferencias entre provincias

El acceso al nivel inicial presenta importantes desigualdades territoriales. Buenos Aires y La Rioja registran coberturas superiores al 70% en sala de 3, mientras que provincias como Corrientes, Misiones y Formosa no alcanzan el 30%.

Los especialistas advierten que disponer de más vacantes no garantiza por sí solo una mejor educación. Señalan que la disminución de la natalidad abre una oportunidad para fortalecer la formación docente, mejorar las condiciones de enseñanza, ampliar la cobertura en zonas con déficit y avanzar hacia la universalización de la sala de 3 años.

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&nbsp;Variaci&oacute;n porcentual en la cantidad de secciones (independientes y m&uacute;ltiples) y matr&iacute;cula de sala de 3, 4 y 5 a&ntilde;os. Por provincia. A&ntilde;o 2016-2025

Variación porcentual en la cantidad de secciones (independientes y múltiples) y matrícula de sala de 3, 4 y 5 años. Por provincia. Año 2016-2025

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La sala de ni&ntilde;os de 3 a&ntilde;os sigue siendo el principal desaf&iacute;o

La sala de niños de 3 años sigue siendo el principal desafío

Cobertura escolar: qué se espera para los próximos años

Las proyecciones indican que la cantidad de niños de 3 a 5 años seguirá disminuyendo hasta 2030. De mantenerse la capacidad instalada actual, 18 de las 24 provincias podrían ofrecer vacantes para la totalidad de los niños en edad de asistir al jardín de infantes, acercándose a una cobertura plena del nivel inicial.

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