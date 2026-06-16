Explotó un celular en un auto y provocó un choque: una mujer terminó con graves quemaduras

Una mujer de 45 años resultó con quemaduras fuertes en Córdoba luego de que un celular explotara mientras se encontraba conectado al cargador dentro de su auto. El episodio se registró durante la noche del domingo sobre la ruta E-53 , a la altura del kilómetro 7 .

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La damnificada viajaba en calidad de acompañante a bordo de un Renault Sandero cuando, de acuerdo con la información difundida por la Policía de Córdoba , el dispositivo móvil sufrió una explosión que provocó un incendio en el interior del vehículo.

El incidente hizo que el conductor , de 43 años , no pudiera mantener el dominio del vehículo . Como resultado, el auto se salió de la calzada y terminó impactando contra una estructura de alcantarillado perteneciente a un sistema de drenaje pluvial .

Bomberos y equipos de rescate asisten en el lugar de un accidente de tráfico en Córdoba, donde un auto blanco volcó presuntamente tras la explosión de un celular.

A raíz de las lesiones sufridas , la mujer recibió atención médica en el lugar y fue trasladada con urgencia al Instituto del Quemado , donde continúa internada bajo observación y con pronóstico reservado . Por su parte, el hombre que manejaba el vehículo fue derivado al Hospital Municipal de Unquillo y, de acuerdo con los reportes oficiales, su estado no reviste gravedad .

Las autoridades continúan trabajando para establecer con exactitud cómo se originó el incendio dentro del vehículo. En ese sentido, intentan reconstruir el inicio del foco ígneo que desencadenó la pérdida de control del auto y el posterior choque, además de precisar la cadena de hechos que derivó en las lesiones de la acompañante.

Hospital Municipal de Unquillo.

Por otro lado, en enero de este año se registró en la provincia de Córdoba un episodio de características similares en un contexto doméstico. Un adolescente de 16 años sufrió quemaduras en aproximadamente el 60% de su cuerpo luego de la explosión de un teléfono celular destinado a videojuegos mientras se encontraba cargándolo en el patio de su vivienda.

Los riesgos de las baterías de los celulares

La carga de celulares dentro del auto es una práctica cada vez más frecuente, dado que gran parte de los vehículos modernos incorporan puertos USB o enchufes de 12 voltios. Para que el proceso de recarga se realice de manera adecuada, en general es necesario que el motor del auto se encuentre en funcionamiento.

No obstante, este hábito puede conllevar ciertos peligros cuando se hace un uso excesivo del sistema o cuando la energía suministrada por el vehículo no resulta la adecuada para el dispositivo. En esas condiciones, el equipo puede sobrecalentarse y, en situaciones límite, generar incidentes como el registrado en la provincia de Córdoba.

La damnificada viajaba en calidad de acompañante a bordo de un Renault Sandero.

No es aconsejable incorporar la carga de celulares dentro del vehículo como una rutina habitual, especialmente cuando el combustible es escaso o cuando se intenta reducir el consumo energético del auto.

Por otro lado, las baterías de los celulares pueden llegar a detonar o prenderse fuego por la naturaleza química de sus materiales internos. Sin embargo, este tipo de incidentes es poco frecuente si se lo compara con la enorme cantidad de dispositivos que se venden y utilizan diariamente a nivel global.

Las consecuencias de usar el celular de forma incorrecta

El riesgo de que se produzcan este tipo de fallas se incrementa cuando el equipo es utilizado de manera incorrecta, se lo somete a temperaturas muy altas o muy bajas, o se lo carga con cargadores o accesorios no compatibles con el dispositivo.

En la actualidad, los teléfonos celulares funcionan con baterías de ion de litio, una tecnología que combina distintos componentes como óxido de litio, cobalto, grafito y sales de litio disueltas en compuestos alquilcarbonatados. Dentro de esta estructura, el elemento más sensible es el litio, un metal alcalino altamente reactivo e inflamable, capaz de alcanzar el punto de ebullición ante temperaturas excesivas y de reaccionar incluso al entrar en contacto con el aire.

Una mujer observa preocupada cómo su cargador de celular se sobrecalienta y emite humo de la toma de corriente.

El peligro real aparece cuando el litio entra en contacto con el dimetilcarbonato contenido en la batería, situación que puede originar un fenómeno conocido como “escape térmico”. Se trata de una reacción en cadena en la que el calor producido en una parte del dispositivo se expande progresivamente al resto del sistema, pudiendo terminar en una ignición espontánea o incluso en una explosión.

Este tipo de evento puede desencadenarse por distintas causas, como una sobrecarga del equipo, temperaturas excesivas, golpes o daños en la batería, o bien fallas de fabricación que derivan en cortocircuitos internos.

De todos modos, estos episodios se consideran situaciones puntuales y poco frecuentes, generalmente asociados a fallas en el proceso de producción, a golpes o deterioro físico del equipo, o a un uso incorrecto del dispositivo.

Los riesgos de las baterías de los celulares.

En los teléfonos de última generación se han incorporado sistemas de protección térmica que permiten monitorear la temperatura interna y, en caso de detectar valores anómalos o excesivos en la batería, el equipo se apaga automáticamente como medida de seguridad.

Como orientación general, se aconseja no dejar el dispositivo expuesto durante largos períodos a la luz solar directa ni a otras fuentes intensas de calor, ya que esto ayuda a disminuir las probabilidades de que se deterioren los materiales plásticos aislantes internos o de que el electrolito llegue a inflamarse.

Asimismo, utilizar únicamente el cargador original provisto por el fabricante —evitando sustitutos de mayor potencia o accesorios de procedencia dudosa— también favorece el cuidado del equipo y contribuye a extender su vida útil.