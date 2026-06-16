ANSES: los haberes de jubilados y pensionados vuelven a subir en julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) implementará en julio una nueva suba en los haberes destinada a jubilados, pensionados y beneficiarios de diferentes prestaciones del sistema previsional . El ajuste se enmarca dentro del mecanismo de movilidad mensual que continúa vigente.

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Se trata de una dinámica que actualiza los ingresos de acuerdo con la evolución de la inflación medida y difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) .

Luego de conocerse el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, se estableció el porcentaje que servirá como referencia para la actualización de los importes que se percibirán en julio.

El incremento impactará sobre las jubilaciones del sistema contributivo , las Pensiones No Contributivas (PNC) , la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las asignaciones familiares .

La suba se aplicará de forma automática, sin que los beneficiarios deban realizar gestiones, y se verá reflejada en los haberes que la ANSES abonará en el próximo calendario de pagos.

ANSES confirmó el calendario de pagos.

¿De cuánto es el nuevo aumento confirmado por el Gobierno?

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) comunicó que la inflación correspondiente a mayo alcanzó el 2,1%. En consecuencia, los haberes de jubilaciones, pensiones y asignaciones que gestiona la ANSES se actualizarán en julio de 2026 con esa misma proporción.

Este esquema se desprende del Decreto 274/2024, que instauró un sistema de movilidad mensual atado de forma directa a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según este mecanismo, los ajustes de las prestaciones previsionales se determinan tomando como referencia la inflación registrada dos meses previos a cada liquidación.

Con esta medida, el Gobierno apunta a sostener el sistema de actualización mensual de los haberes, con el objetivo de acompañar la variación de los precios en la economía.

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El mecanismo de movilidad se aplicará a la totalidad de los beneficiarios comprendidos en el régimen previsional que administra la ANSES.

¿Quiénes cobran la suba previsional de ANSES en julio?

La suba del 2,1% se aplicará a los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), así como a los titulares de Pensiones No Contributivas, a quienes cobran la PUAM y al resto de los beneficiarios de prestaciones del sistema previsional.

Asimismo, se verán alcanzadas las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las distintas prestaciones incluidas en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). El aumento se implementará de manera automática y será incorporado directamente en los haberes a liquidar durante julio.

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También sigue en vigencia el bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados con menores ingresos. Todo indica que el Gobierno sostendría este refuerzo económico para quienes perciben el haber mínimo.

Jubilaciones y pensiones: cómo se actualizan los montos

La jubilación mínima vigente durante junio fue establecida en $403.317,99 a través de la Resolución 139/2026 de la ANSES. Con la suba del 2,1%, ese monto ascenderá en julio a $411.787,67. Si se confirma la continuidad del bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para quienes cobran la mínima alcanzará los $481.787,67.

El haber jubilatorio máximo, que durante junio se ubicó en $2.713.948,17, pasará a $2.770.941,08 una vez aplicada la actualización por movilidad correspondiente al mes de julio.

Jubilados y pensionados de ANSES.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% del haber mínimo, también será incrementada y superará los $329.000 mensuales. En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) recibirán el mismo porcentaje de ajuste que el resto de las prestaciones.

Calendario de pagos de ANSES: ¿Cuándo cobro la jubilación con aumento?

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo son los primeros en cobrar dentro del calendario de pagos.

En cambio, aquellos beneficiarios cuyos ingresos superan ese monto acceden al cobro en la etapa final del cronograma establecido.

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

anses ANSES: último día para presentar la Libreta AUH y cobrar el 20% retenido

Las personas alcanzadas por la prestación pueden verificar el día específico de cobro ingresando a la plataforma Mi ANSES o consultando el cronograma oficial difundido por el organismo previsional.