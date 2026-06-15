"El ángel donante llegó": Tobías recibió el corazón que tanto esperaba

Tobías, el adolescente jujeño de 15 años que esperaba un trasplante de corazón en el Hospital Italiano de Buenos Aires, recibió el órgano que necesitaba y ahora se recupera de la intervención. Su historia venía siendo acompañada con enorme expectativa por sus seres queridos y por muchas personas que siguieron de cerca su lucha.

Jujuy. Un jujeño espera un corazón: Tobías cumplió un año en lista de espera del INCUCAI

Empatía. La historia de Tobías, el niño jujeño que espera un trasplante de corazón

Fernando, su papá, contó a TodoJujuy.com que durante la madrugada del sábado 13 de junio los médicos les informaron que se estaba analizando un posible donante. Horas después, por la tarde, llegó la noticia más esperada: Tobías ingresó a cirugía para recibir el trasplante de corazón.

La operación duró varias horas y, según explicó su padre, todo salió como se esperaba. “Está estable, ahora queda un camino largo para que su cuerpo se acomode al corazón de su ángel donante”, expresó Fernando, con la emoción de una familia que vuelve a respirar esperanza.

El trasplante marca un antes y un después en la vida de Tobías. Sin embargo, también deja una reflexión profunda: detrás de esta nueva oportunidad hubo una familia que, en medio del dolor más grande, decidió donar.

Una persona perdió la vida, pero su decisión —o la decisión de sus seres queridos— permitió que otra pudiera seguir luchando. En este caso, Tobías recibió mucho más que un órgano: recibió una nueva posibilidad.

Por eso, su familia remarcó la importancia de agradecer y acompañar también a la familia del donante, que en un momento de enorme tristeza permitió un acto de amor inmenso.

La lucha de Tobías a la espera de un corazón

Todo comenzó en marzo de 2023, cuando sufrió un ACV derivado de una miocardiopatía restrictiva y necesitó tres intervenciones de urgencia —en el corazón y en la cabeza— en la Terapia Intensiva del Hospital de Niños. En 2025 ingresó a la lista del INCUCAI y, por su estado de salud, fue incorporado a Emergencia Nacional.

Desde que recibió el diagnóstico, la vida de su familia cambió por completo. Entre estudios, internaciones, miedos y esperas, comenzó una travesía marcada por la lucha y la esperanza.

Tras aquel episodio, los médicos descubrieron que Tobías padecía una cardiopatía congénita. Hasta ese momento, la familia desconocía el problema, ya que el adolescente había llevado una vida activa: incluso había peregrinado a Punta Corral. Sin embargo, con el tiempo se confirmó que su corazón no podía seguir funcionando correctamente y que la única alternativa era un trasplante.

tobias corazon Tobías y la espera que terminó.

Donar órganos es dar vida

La historia de Tobías vuelve a poner en primer plano la importancia de la donación de órganos. Cada donante puede transformar la vida de muchas personas que esperan una oportunidad para seguir adelante.

En medio de la emoción por la operación, la familia de Tobi sabe que todavía queda un proceso largo de recuperación y controles. Pero también sabe que el paso más esperado ya llegó.

Para decirle sí a la donación de órganos, se puede concurrir a la sede del CUCAIJUY en Güemes 1360 de San Salvador, de lunes a viernes de 8 a 12 horas o comunicarse al 4221228. También se puede contactar la línea telefónica del INCUCAI, 0800 555 4628 (INCU) o consultar la web https://www.argentina.gob.ar/salud/incucai.