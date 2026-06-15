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15 de junio de 2026 - 19:08
Mundial 2026.

El inesperado mensaje que recibió Julián Álvarez de parte de Tom Holland

Julián Álvarez recibió un inesperado elogio desde Hollywood que rápidamente se volvió viral en las redes sociales de todo el mundo y que tiene como protagonista a Tom Holland.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El inesperado mensaje que recibió Julián Álvarez de parte de Tom Holland.&nbsp;

El inesperado mensaje que recibió Julián Álvarez de parte de Tom Holland. 

El actor Tom Holland, famoso por su papel de Spider-Man en el Universo Marvel, sorprendió a los seguidores al dedicarle unas palabras a Julián Álvarez en la previa del debut de la selección argentina en el Mundial 2026.

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El crossover menos esperado: el mensaje de Tom Holland a Julián Álvarez

Durante una entrevista, Tom Holland, el actor que interpreta a Spider-Man, fue consultado sobre qué jugador del Mundial 2026 tendría las características ideales para ponerse el traje del famoso superhéroe.

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Julián Álvarez sería un gran Spider-Man”, aseguró el actor británico, tiene sentido teniendo en cuenta el apodo y el festejo del delantero argentino.

Holland también aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje al delantero argentino, una de las grandes figuras de la Selección campeona del mundo: "Buena suerte en el torneo. Espero conocerte algún día”.

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El encuentro tuvo lugar durante una actividad promocional de Holland en Madrid, donde presentó la película Spider-Man: Brand New Day. En la fanzone de la Selección española, y en la previa del partido entre España y Cabo Verde que finalizó 0-0, el actor se detuvo ante los micrófonos de DAZN.

Julián Álvarez lleva el apodo de “La Araña” desde sus primeros pasos en River Plate, y su festejo de goles imitando el lanzamiento de telarañas lo convirtió en un ícono para los hinchas y en protagonista de memes con los colores de Spider-Man.

El saludo de Holland no pasó desapercibido para los seguidores de la Albiceleste, que esperan con ansiedad el debut del equipo de Lionel Scaloni este martes a las 22 ante Argelia en Kansas City.

Las selecciones favoritas de Tom Holland en el Mundial 2026

El actor inglés también se animó a hablar de fútbol y dejó su mirada sobre los equipos candidatos. Sobre España, afirmó que es “una de las mejores selecciones de la historia”.

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En cuanto a Inglaterra, su país natal, fue más cauto: “Creo que somos bastante peligrosos. Es un equipo que puede funcionar muy bien cuando trabajan juntos. Vamos a ver cómo funcionan juntos”.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel debuta este miércoles 17 ante Croacia por el Grupo L a las 17hs (hora argentina). Luego se enfrentará el martes 23 a Ghana también a las cinco de la tarde y termina la fase de grupos jugando ante Panamá el sábado 27 a las 6 de la tarde.

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