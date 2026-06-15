El inesperado mensaje que recibió Julián Álvarez de parte de Tom Holland. 

El actor Tom Holland, famoso por su papel de Spider-Man en el Universo Marvel, sorprendió a los seguidores al dedicarle unas palabras a Julián Álvarez en la previa del debut de la selección argentina en el Mundial 2026.

Durante una entrevista, Tom Holland , el actor que interpreta a Spider-Man, fue consultado sobre qué jugador del Mundial 2026 tendría las características ideales para ponerse el traje del famoso superhéroe.

“ Julián Álvarez sería un gran Spider-Man ”, aseguró el actor británico, tiene sentido teniendo en cuenta el apodo y el festejo del delantero argentino .

Holland también aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje al delantero argentino, una de las grandes figuras de la Selección campeona del mundo: "Buena suerte en el torneo. Espero conocerte algún día”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlbicelesteTalk/status/2066545287435358440&partner=&hide_thread=false Tom Holland to Julián Álvarez: "You would make a great Spider-Man! I'd love to meet you one day, I'm a big fan and I hope you will have a great World Cup."



@DAZN_ES pic.twitter.com/e2ZV3zCP9V — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) June 15, 2026

El encuentro tuvo lugar durante una actividad promocional de Holland en Madrid, donde presentó la película Spider-Man: Brand New Day. En la fanzone de la Selección española, y en la previa del partido entre España y Cabo Verde que finalizó 0-0, el actor se detuvo ante los micrófonos de DAZN.

Julián Álvarez lleva el apodo de “La Araña” desde sus primeros pasos en River Plate, y su festejo de goles imitando el lanzamiento de telarañas lo convirtió en un ícono para los hinchas y en protagonista de memes con los colores de Spider-Man.

El saludo de Holland no pasó desapercibido para los seguidores de la Albiceleste, que esperan con ansiedad el debut del equipo de Lionel Scaloni este martes a las 22 ante Argelia en Kansas City.

Las selecciones favoritas de Tom Holland en el Mundial 2026

El actor inglés también se animó a hablar de fútbol y dejó su mirada sobre los equipos candidatos. Sobre España, afirmó que es “una de las mejores selecciones de la historia”.

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En cuanto a Inglaterra, su país natal, fue más cauto: “Creo que somos bastante peligrosos. Es un equipo que puede funcionar muy bien cuando trabajan juntos. Vamos a ver cómo funcionan juntos”.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel debuta este miércoles 17 ante Croacia por el Grupo L a las 17hs (hora argentina). Luego se enfrentará el martes 23 a Ghana también a las cinco de la tarde y termina la fase de grupos jugando ante Panamá el sábado 27 a las 6 de la tarde.