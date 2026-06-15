Incendio en el Penal de Gorriti: cómo están los presos que se quemaron en una celda

Uno de los presos que se quemó en una celda de el Penal de Gorriti fue dado de alta, mientras que el otro continúa internado en terapia intensiva con pronóstico reservado, según confirmaron desde la Policía a TodoJujuy.com.

Policiales. Dos presos prendieron fuego en la cárcel de Gorriti: uno está grave

El incidente ocurrió durante la madrugada del viernes, cuando dos presos que cumplen condena en el establecimiento penitenciario prendieron fuego un colchón y una sábana en el sector donde se encontraban alojados.

Desde la Policía informaron que “uno de ellos se fue de alta, volvió al penal con curaciones y el otro sigue en terapia con pronóstico reservado”.

Además, confirmaron que el interno que permanece internado fue sometido el domingo a una intervención en quirófano para realizarle una toilette de quemadura, un procedimiento médico utilizado para limpiar y tratar las lesiones provocadas por el fuego.

penal de gorriti jujuy (3) Cárcel de Gorriti.

Según los primeros datos, uno de los reclusos, de 31 años, sufrió quemaduras en ambas manos y lesiones en la zona facial. Tras recibir asistencia médica, fue dado de alta y regresó al penal con las curaciones correspondientes.

El otro interno, de 34 años, presentó un cuadro más delicado. Los médicos diagnosticaron quemaduras tipo A y B en ambas manos y en la región cefálica. También sufrió compromiso de las vías respiratorias por inhalación de monóxido de carbono.

Cómo fue el incendio en el Penal de Gorriti

El episodio ocurrió dentro del establecimiento penitenciario y obligó a la intervención del personal de seguridad y de los servicios de emergencia.

“El hecho tuvo lugar durante la madrugada. Dos internos que cumplen condena en el penal de Gorriti prendieron fuego un colchón y una sábana”, confirmó el jefe de la Policía de la Provincia.

Luego de ser asistidos en el lugar, ambos fueron trasladados bajo custodia penitenciaria al Hospital Pablo Soria debido a las lesiones sufridas por el fuego y la inhalación de humo.

El interno de 34 años permanece internado en la unidad de terapia intensiva, con evolución reservada.