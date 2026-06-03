Ayuda Escolar 2026: quiénes pueden cobrarla y qué trámite exige ANSES

Dentro del conjunto de prestaciones y beneficios destinados a los sectores más vulnerables que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) , la Ayuda Escolar Anual ocupa un lugar relevante al brindar un refuerzo económico a las familias con hijos en edad escolar .

Desde el organismo la describen como una asistencia monetaria que se entrega una vez por año para respaldar a los niños y adolescentes que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar por Hijo al comienzo del ciclo lectivo . El valor de este beneficio fue establecido al inicio del calendario escolar y permanecerá sin modificaciones durante todo 2026 .

Se trata de una suma que se paga una vez al año por cada estudiante en edad escolar , con el objetivo de ayudar a las familias a afrontar gastos vinculados con útiles, ropa y otros elementos necesarios para la educación . El beneficio comenzó a liquidarse en marzo de 2026 para quienes completaron la documentación requerida , aunque el plazo para presentar los formularios permanece abierto hasta el 31 de diciembre .

Ayuda Escolar Anual en junio 2026: fechas de cobro y cuánto se paga

Para acceder a este beneficio es necesario presentar, por cada hijo, el certificado de escolaridad o alumno regular mediante la plataforma Mi ANSES. El trámite puede realizarse para niños y adolescentes desde los 45 días de vida y hasta los 18 años, siempre que concurran a instituciones educativas reconocidas por el sistema oficial en los niveles inicial, primario o secundario.

En el caso de los hijos con discapacidad, el beneficio no establece un tope de edad. Sin embargo, se exige que asistan a instituciones educativas oficiales o de educación especial, ya sean públicas o privadas, reciban acompañamiento de docentes particulares, participen en talleres protegidos o de capacitación laboral, o estén realizando tratamientos de rehabilitación.

Anses.

Para completar el trámite, es necesario descargar el formulario correspondiente desde la web o la aplicación de Mi ANSES. Luego hay que ingresar a la sección “Hijos”, seleccionar la opción “Presentar Certificado Escolar” y generar un documento para cada estudiante. De esta manera, el sistema emitirá el certificado con toda la información requerida de cada alumno.

Una vez generado el formulario, debe descargarse e imprimirse para presentarlo en la escuela, ante el docente particular o en el centro donde se realiza la rehabilitación, según corresponda, con el fin de que sea completado y certificado mediante firma. Antes de continuar con el trámite, es importante considerar los siguientes puntos:

Verificá que el formulario corresponda al año lectivo vigente .

. Completá toda la información de manera clara y fácilmente legible .

. El documento no debe presentar correcciones, tachones ni modificaciones .

. Cuando corresponda, marcá las opciones “Alumno Regular” e “Incorporado a la Enseñanza Oficial” .

e . Una vez firmado y completado en su totalidad, tomá una imagen nítida del certificado para continuar con la gestión.

Ayuda escolar anual.

Una vez que el formulario haya sido completado y firmado por la institución educativa, deberá cargarse en Mi ANSES desde una computadora o teléfono celular. Quienes todavía no realizaron este paso podrán hacerlo hasta el 31 de diciembre.

El valor de la Ayuda Escolar Anual para todo 2026 fue definido en febrero en $85.000. El pago comenzó a efectuarse desde el 9 de marzo para los beneficiarios que ya habían presentado la documentación. En tanto, ANSES informó que quienes la carguen más adelante recibirán el dinero dentro de los 60 días posteriores a la validación del certificado.

Es importante tener presente que para acceder a este beneficio el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no puede exceder los $5.603.102 brutos. Además, si alguno de los integrantes del hogar percibe ingresos superiores a $2.801.551, la familia queda excluida del régimen de asignaciones familiares y, por lo tanto, no podrá recibir esta ayuda.

Ayuda Escolar Anual 2026.

Cómo solicitar la Ayuda Escolar en cuatro pasos

1) Ingresá a mi ANSES > Hijos > Presentar un Certificado Escolar para obtener el formulario para cada hijo.

2) Generá el certificado. Elegilo y completá los datos requeridos y seleccioná Generar.

3) Descargá e imprimí el formulario y presentalo en la institución educativa, ante el docente particular o en el centro donde se realiza la rehabilitación para que sea completado y firmado. Es fundamental verificar que corresponda al ciclo lectivo vigente, que toda la información esté escrita de manera clara y legible y que el documento no contenga correcciones, tachones ni enmiendas. Si se corresponde, tildá la casilla de "Alumno Regular" y la de "Incorporado a la Enseñanza Oficial". Una vez que el certificado esté completo y con las firmas sacale una foto nítida.

Ayuda escolar Ayuda escolar.

4) Subilo. Volvé a ingresar en mi ANSES > Hijos > Presentar un Certificado Escolar, seleccioná Subir Certificado, cargá la foto del formulario completo y firmado desde tu celular o computadora. Tenés tiempo hasta el 31 de diciembre de cada año.