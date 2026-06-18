Lukas Gage anticipa el regreso de Prison Break y promete una versión "alocada"

Lukas Gage estuvo presente en el estreno de la comedia romántica Voicemails for Isabelle en Los Ángeles , evento en el que además brindó precisiones sobre uno de sus trabajos actuales: el relanzamiento de Prison Break , una nueva producción que retomará el universo de la exitosa serie que debutó originalmente en Fox .

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La nueva adaptación televisiva de la ficción se encuentra actualmente en fase de producción y se desarrollará dentro del mismo universo narrativo de la serie original, aunque incorporará una trama enfocada en personajes completamente nuevos .

Este proyecto integra la renovación de la franquicia televisiva que se emitió originalmente entre 2005 y 2009 y que más tarde tuvo un regreso con una temporada especial en 2017 . El reparto principal de la nueva versión estará conformado por Lukas Gage, Emily Browning, Drake Rodger, Clayton Cardenas, JR Bourne, Georgie Flores y Myles Bullock.

Si bien los detalles concretos de la historia permanecen en reserva, la producción tiene como objetivo ampliar el universo narrativo de la serie sin retomar de forma directa la continuidad original de los personajes. En diálogo con The Hollywood Reporter durante la alfombra roja del estreno de Voicemails for Isabelle, Gage contó que el equipo se encuentra en plena etapa de rodaje de episodios.

El actor indicó que la nueva producción conserva ciertos elementos vinculados a la serie que lo marcó como espectador, pero al mismo tiempo suma nuevas posibilidades narrativas a partir de su incorporación a una plataforma de streaming.

Prison Break tuvo una temporada especial en 2017.

Un "homenaje" a la serie, según Lukas Cage

“Estamos rindiendo homenaje a la increíble serie de televisión que me encantaba de niño, pero ahora también está en Hulu, no en Fox, así que podemos ser muy crudos y oscuros. Va a ser una locura, va a ser una experiencia salvaje”, expresó.

De acuerdo con sus declaraciones, el proyecto mantiene un lazo con la versión original, aunque al mismo tiempo construye una identidad propia y diferenciada. Lukas Gage señaló además que, aunque el proyecto cuenta con un elenco completamente renovado, no se descarta la aparición de algunos actores de la serie original en esta nueva versión.

Si bien evitó dar nombres concretos, recordó que la ficción inicial estaba centrada en los hermanos Michael Scofield y Lincoln Burrows, personajes interpretados por Wentworth Miller y Dominic Purcell, respectivamente. El actor también puso en valor la presencia de figuras reconocidas dentro del reparto. Entre ellas destacó a Margo Martindale, con quien comparte escenas en el marco del rodaje.

“Ahora mismo estoy trabajando con Margo Martindale y esa serie es como el mundo soñado de cualquier actor de reparto”, comentó.

Vuelve Prison Break.

En paralelo a las grabaciones de Prison Break, Gage también integra el elenco de Voicemails for Isabelle, una película que se incorporará al catálogo de Netflix. El largometraje está encabezado por Zoey Deutch y Nick Robinson y propone una trama enfocada en la comunicación, el duelo y los vínculos inesperados entre personas.

Zoey Deutch, figura estelar en la vuelta de Prison Break

La historia se centra en una joven interpretada por Zoey Deutch, quien graba mensajes de voz destinados a su hermana ya fallecida. Sin embargo, de manera accidental, esas grabaciones terminan en manos de un desconocido, papel interpretado por Nick Robinson.

Con el paso del tiempo y a medida que escucha esos audios, el personaje masculino va generando un lazo emocional con la autora de los mensajes, al mismo tiempo que empieza a descubrir distintos aspectos de su vida a partir de esas grabaciones.

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La película fue escrita y dirigida por Leah McKendrick, quien contó que la idea del proyecto nació a partir del vínculo muy estrecho que mantiene con su hermana.

En el marco del estreno, la realizadora explicó que la obra fue pensada como una especie de carta de amor dirigida a ella, a quien definió como una figura clave en su manera de entender las relaciones y los lazos afectivos.