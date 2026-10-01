52 muertos por hechos viales en Jujuy en nueve meses

Entre enero y septiembre de 2026, 52 personas perdieron la vida en hechos viales en Jujuy . El número surge del relevamiento de las víctimas fatales registradas mes a mes y permite dimensionar una problemática que, lejos de limitarse a episodios aislados, dejó un promedio cercano a seis muertes por mes durante los primeros nueve meses del año.

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La distribución no fue uniforme. Hubo meses con una marcada disminución, como abril, cuando se contabilizó una sola víctima fatal, pero también períodos especialmente críticos. Agosto fue hasta ahora el mes con mayor cantidad de fallecidos, con 10 muertes, seguido por julio con 9 y enero y septiembre con 8 cada uno.

El comportamiento de los últimos meses merece especial atención: 27 de las 52 muertes se produjeron entre julio, agosto y septiembre . Esto significa que casi el 52% de todas las víctimas fatales relevadas durante los primeros nueve meses del año se concentraron en apenas un trimestre.

Lo que respecta a los últimos tres años, los datos mostraron un dato que impacta. Un salto abrupto entre 3 muertes registradas en septiembre 2026, a 8 muertes en septiembre 2026.

Septiembre 2024 → 13 fallecidos

Septiembre 2025 → 3 fallecidos

Septiembre 2026 → 8 fallecidos

Muertes en las rutas de Jujuy: La evolución de los últimos tres septiembres queda de esta manera: 13 fallecidos en 2024, 3 en 2025 y 8 en 2026. La cifra actual permanece por debajo del crítico registro de 2024, pero muestra un claro retroceso frente a la fuerte disminución conseguida durante septiembre del año pasado.

52 muertes: así evolucionaron los números durante 2026

El año comenzó con 8 fallecidos en enero. En febrero la cifra descendió a 4 y marzo terminó con 3. Abril presentó el registro más bajo, con una víctima fatal, pero la tendencia cambió posteriormente: mayo contabilizó 5 muertes y junio, otras 4.

La situación se agravó desde julio. Ese mes se registraron 9 fallecidos, mientras que agosto alcanzó el máximo anual con 10 víctimas fatales. Septiembre terminó con otras 8 muertes, manteniendo elevada la cantidad de fallecimientos.

El relevamiento mensual queda de esta manera:

Enero: 8 muertes

8 muertes Febrero: 4

4 Marzo: 3

3 Abril: 1

1 Mayo: 5

5 Junio: 4

4 Julio: 9

9 Agosto: 10

10 Septiembre: 8

8 Total: 52 fallecidos

La primera mitad del período analizado —enero a junio— acumuló 25 víctimas fatales. En solamente los tres meses siguientes se produjeron otras 27 muertes, superando todo lo registrado durante los primeros seis meses del año.

Julio, agosto y septiembre, los meses más duros

Los números muestran con claridad el cambio. Mientras entre febrero y junio ningún mes superó las cinco víctimas fatales, desde julio todos los registros estuvieron por encima de ocho.

Julio, con 9 fallecidos, inició la etapa más crítica. Agosto sumó otros 10 y septiembre cerró con 8.

Solo en esos 92 días, 27 personas perdieron la vida.

El promedio también permite dimensionar el impacto. Las 52 muertes acumuladas en nueve meses equivalen a 5,8 víctimas fatales por mes, aunque el promedio de julio a septiembre se elevó a 9 fallecidos mensuales.

No todos los hechos presentan las mismas características ni pueden explicarse a partir de una única causa. Los relevamientos incluyen episodios ocurridos en diferentes circunstancias, vehículos y sectores de la provincia, por lo que establecer factores comunes requiere analizar individualmente cada investigación.

Sin embargo, algunos de los casos registrados durante el año volvieron a poner sobre la mesa cuestiones recurrentes de la seguridad vial, como el consumo de alcohol, el uso del casco, las velocidades de circulación, la convivencia entre vehículos de distinto porte y la vulnerabilidad de peatones, ciclistas y motociclistas.

Septiembre terminó con otras ocho víctimas

El último mes analizado dejó ocho fallecidos en distintos hechos viales ocurridos en Jujuy, según el relevamiento caso por caso publicado tras finalizar septiembre. Hubo víctimas en Abra Pampa, Libertador General San Martín, Río Blanco y San Salvador de Jujuy, además de episodios sobre las rutas nacionales 34, 52 y 66.

Entre los casos hubo ciclistas y peatones embestidos, motociclistas, colisiones entre vehículos y episodios cuya mecánica continúa siendo materia de investigación. En al menos dos de los hechos relevados durante septiembre surgió además el consumo de alcohol dentro de las actuaciones judiciales.

Septiembre también significó un fuerte cambio frente al mismo mes del año anterior. En septiembre de 2025 se habían registrado tres fallecidos, mientras que en septiembre de 2024 habían sido 13. Es decir, el registro de 2026 se mantiene por debajo de aquel crítico septiembre de 2024, pero más que duplica el número observado un año atrás.

Un número que representa 52 vidas

Las estadísticas permiten comparar períodos, identificar meses críticos y observar tendencias, pero detrás del acumulado hay una dimensión que excede cualquier porcentaje: 52 personas murieron en hechos viales en Jujuy en los primeros nueve meses de 2026.

A falta todavía de octubre, noviembre y diciembre, el número vuelve a colocar a la seguridad vial como un problema que requiere atención permanente, tanto desde los controles y la infraestructura como desde las conductas individuales de quienes circulan diariamente.

Porque detrás de cada registro mensual hubo una persona que salió de su casa y no regresó, y familias que quedaron atravesadas por una pérdida definitiva.