Las muertes en hechos viales volvieron a crecer en septiembre: fueron 8 en Jujuy

Septiembre terminó con al menos ocho víctimas fatales en hechos viales. En los primeros nueve meses de 2026 ya se contabilizaron 52 muertes.

Los hechos viales continúan dejando un saldo preocupante en Jujuy. Septiembre terminó con al menos ocho personas fallecidas en diferentes siniestros registrados en distintos puntos de la provincia y elevó a 52 el número de víctimas fatales relevadas durante los primeros nueve meses de 2026 .

El comportamiento mensual muestra importantes variaciones a lo largo del año, pero también una concentración particularmente fuerte durante el último trimestre analizado. Julio, agosto y septiembre sumaron 27 fallecidos , lo que representa más de la mitad de las 52 muertes contabilizadas entre enero y septiembre.

El año había comenzado con 8 víctimas fatales en enero , mientras que febrero cerró con 4 y marzo con 3. Abril registró el número más bajo del período, con una muerte, pero desde mayo la cifra comenzó nuevamente a incrementarse: ese mes fueron 5 los fallecidos y en junio se registraron otros 4.

El salto más importante llegó durante el invierno. Julio terminó con 9 muertes y agosto alcanzó las 10 , convirtiéndose hasta ahora en el mes con mayor cantidad de víctimas fatales de 2026. Septiembre se mantuvo en niveles elevados y cerró con otras 8.

Qué pasó en los últimos tres años

La comparación interanual muestra un cambio importante. Septiembre de 2026 cerró con 8 personas fallecidas en hechos viales en Jujuy, frente a las 3 registradas durante el mismo mes de 2025. El año pasado había mostrado una fuerte mejora en los indicadores: las víctimas totales habían descendido un 34% respecto de septiembre de 2024, al pasar de 341 a 224, mientras que las muertes habían caído de 13 en septiembre de 2024 a 3 en 2025. De esta manera, la secuencia de los últimos tres años fue de 13, 3 y 8 víctimas fatales, respectivamente.

Si bien septiembre de 2026 no alcanzó el crítico registro de 2024, sí quebró la marcada reducción conseguida durante 2025. El incremento también se inserta en un período particularmente complejo de este año: agosto y septiembre concentraron 18 de las 52 muertes contabilizadas entre enero y septiembre, cerca del 35% del total. Si se incorpora julio, los últimos tres meses analizados acumulan 27 fallecidos, el 51,9% de todas las víctimas fatales registradas durante los primeros nueve meses de 2026.

Septiembre 2024 → 13 fallecidos

Septiembre 2025 → 3 fallecidos

Septiembre 2026 → 8 fallecidos

Las muertes mes a mes durante 2026

Enero: 8

8 Febrero: 4

4 Marzo: 3

3 Abril: 1

1 Mayo: 5

5 Junio: 4

4 Julio: 9

9 Agosto: 10

10 Septiembre: 8

8 Total enero-septiembre: 52 víctimas fatales

Los números permiten dimensionar especialmente lo sucedido durante los últimos tres meses: 27 de las 52 víctimas fatales del año se registraron entre julio y septiembre, es decir, casi el 52% del total relevado hasta ahora.

Septiembre: ocho muertes en diferentes puntos de Jujuy

El relevamiento de septiembre muestra además que no existió una única modalidad detrás de las muertes. Hubo peatones y ciclistas atropellados, motociclistas, choques entre vehículos y otros episodios cuya mecánica todavía continúa bajo investigación. Los casos se produjeron en Abra Pampa, Libertador General San Martín, Río Blanco, San Salvador de Jujuy y sobre las rutas nacionales 34, 52 y 66.

La primera víctima del mes se registró el 6 de septiembre en Abra Pampa, donde un ciclista de 76 años murió luego de ser embestido por un automóvil en la intersección de las avenidas Mitre e Independencia. El conductor fue demorado y el control de alcoholemia registró 2,43 gramos de alcohol por litro de sangre.

Una semana después, el 13 de septiembre, un hombre murió en un choque frontal entre un Renault Logan y una Toyota Hilux en el puente del río San Lorenzo, sobre el acceso norte a Libertador General San Martín. Al día siguiente, un motociclista de 40 años perdió la vida tras perder el control de una moto de 110 cc sobre la Ruta Provincial 1, en Río Blanco.

El 19 de septiembre dejó otras dos víctimas. Una murió luego de un choque entre una camioneta Chevrolet S-10 y un camión Mercedes Benz sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del puente sobre el arroyo Sausalito. En ese caso, el camionero dio positivo en el test de alcoholemia y posteriormente fue imputado por homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas agravadas; además, la Justicia dispuso 30 días de prisión preventiva.

Ese mismo día, un hombre de 70 años fue encontrado muerto sobre la colectora de la Ruta Nacional 66, con lesiones compatibles con un impacto vehicular. La investigación busca determinar las circunstancias en las que se produjo su muerte.

La sexta víctima fue un turista brasileño de 47 años, quien murió después de un siniestro ocurrido el 22 de septiembre sobre la Ruta Nacional 52, cerca del Paso de Jama. Viajaba en motocicleta acompañado por una mujer cuando se produjo el hecho, cuya mecánica quedó bajo investigación.

Los últimos días del mes volvieron a estar marcados por hechos fatales. El 26 de septiembre, una mujer murió en avenida Yuto, en Alto Comedero. El análisis de cámaras modificó las primeras hipótesis sobre lo ocurrido y la Fiscalía continúa trabajando para reconstruir la mecánica del siniestro.

Finalmente, el 27 de septiembre, un hombre de 29 años murió luego de sufrir graves lesiones durante el traslado de una carroza sobre avenida Bolivia, a la altura del acceso al GAM 5. Fue trasladado al Hospital Pablo Soria, donde falleció horas después. La investigación intenta establecer cómo se produjo el episodio.

Un septiembre muy diferente al de 2025

El número adquiere otra dimensión al compararlo con el mismo mes del año pasado. Septiembre de 2025 había terminado con tres personas fallecidas en hechos viales, mientras que en septiembre de 2024 habían sido 13.

Por lo tanto, pasar de 3 víctimas fatales en septiembre de 2025 a 8 en septiembre de 2026 representa cinco muertes más y un incremento del 166,7% interanual.

La evolución de los últimos tres septiembres queda de esta manera: 13 fallecidos en 2024, 3 en 2025 y 8 en 2026. La cifra actual permanece por debajo del crítico registro de 2024, pero muestra un claro retroceso frente a la fuerte disminución conseguida durante septiembre del año pasado.

Y detrás de las estadísticas quedan 52 personas que perdieron la vida en apenas nueve meses. Un número que vuelve a poner en primer plano la seguridad vial, los controles, el consumo de alcohol al volante y las conductas de riesgo en calles y rutas de Jujuy.