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19 de agosto de 2026 - 18:51
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Pity Álvarez cambió de abogados y se retrasó el juicio por el crimen en Lugano

En las últimas horas, Pity Álvarez designó nuevos abogados y el juicio por el crimen de Cristian Díaz volvió a postergarse. El debate continuará el 26 de agosto.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Pity Álvarez cambió de abogados y se retrasó el juicio por el crimen en Lugano.&nbsp;

Pity Álvarez cambió de abogados y se retrasó el juicio por el crimen en Lugano. 

El cambio de abogados de Cristian “Pity” Álvarez obligó a suspender nuevamente el juicio por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, por lo que la audiencia prevista para este miércoles se reprogramó para el 26 de agosto.

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Pity Álvarez cambió de abogados y se retrasó el juicio por el crimen en Lugano

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz volvió a demorarse. La postergación se produjo luego de que el músico cambiara su defensa y designara como abogados particulares a Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro. La audiencia de este miércoles fue suspendida y el debate continuará el 26 de agosto.

El cambio de defensa ocurrió mientras avanza el juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Capital Federal. Hasta ahora, Pity Álvarez contaba con asistencia de la defensa pública.

La nueva defensa pidió un plazo para estudiar el expediente y evaluar las pruebas reunidas, con el objetivo de definir su estrategia. Ante este pedido, se suspendieron y reprogramaron las próximas instancias del juicio.

El cambio de defensa se concretó después de una reunión que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados mantuvo el martes por la noche con Sebastián Queijeiro, quien ya lo había representado al comienzo de la causa.

Después del encuentro, el acusado presentó formalmente ante el tribunal la designación de sus nuevos abogados bajo su nombre completo, Cristian Gabriel Álvarez Congiu.

Como parte de sus primeras solicitudes, los nuevos defensores reclamaron acceso integral al sistema informático judicial para analizar las actuaciones, los testimonios, las pericias y demás pruebas reunidas en la causa.

En caso de que el tribunal rechazara la suspensión completa del juicio, los defensores pidieron como alternativa cancelar la audiencia de este miércoles y reprogramarla para otra fecha.

El músico fue detenido en 2018 tras el crimen y, desde entonces, el proceso oral atravesó sucesivas demoras, relacionadas principalmente con su estado de salud mental.

El proceso sufrió una nueva interrupción en 2021, cuando el Cuerpo Médico Forense determinó que Álvarez no estaba en condiciones de afrontar el juicio. Aunque la Justicia reprogramó el debate para 2023, en marzo de ese año volvió a suspenderse por su situación psiquiátrica.

Cuatro policías debían declarar este miércoles

La audiencia de este miércoles tenía previsto como uno de sus puntos centrales el testimonio de cuatro efectivos policiales que participaron en la investigación del crimen.

Las declaraciones estaban previstas en el marco del juicio por el asesinato de Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, ubicado en Villa Lugano.

En la audiencia anterior fue el turno de Carlos Ulises Stiempcich, amigo de Díaz, quien aseguró haber intentado intervenir durante el enfrentamiento. El testigo afirmó que Álvarez “le dio un disparo certero en el ojo” a la víctima y después realizó otros tres disparos.

Pity Álvarez enfrenta una acusación por homicidio agravado por el uso de un arma de fuego y aún no prestó declaración ante el tribunal en este juicio.

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