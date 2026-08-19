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19 de agosto de 2026 - 20:12
Policiales.

Dos autos chocaron en Ruta 9 cerca de Huacalera y uno volcó: hay heridos

Dos vehículos chocaron sobre Ruta 9, cerca de Villa El Perchel. Hubo personas lesionadas, aunque en principio ninguna presentaría heridas de gravedad.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Dos autos chocaron en Ruta 9 cerca de Huacalera y uno volcó (Foto Radio Azul Tilcara)

Dos autos chocaron en Ruta 9 cerca de Huacalera y uno volcó (Foto Radio Azul Tilcara)

Un accidente sobre la Ruta 9, a la altura de Villa El Perchel, antes de llegar a Huacalera, en la Quebrada de Humahuaca, tuvo como protagonistas a dos autos, uno de ellos volcó, y dejó personas lesionadas y daños materiales, aunque en principio no habría heridos de gravedad.

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El hecho ocurrió este miércoles y movilizó a personal de Bomberos Voluntarios de Tilcara y efectivos policiales de la Seccional 14ta. Las circunstancias exactas del accidente todavía son materia de investigación, aunque de manera preliminar se indicó que uno de los vehículos se disponía a ingresar a un sector cuando fue impactado por el otro.

Como consecuencia del choque, ambos autos sufrieron daños materiales y varias personas resultaron lesionadas. Según los primeros datos conocidos, ninguna de las personas involucradas presentaría heridas de gravedad.

Dos autos chocaron en Ruta 9 cerca de Huacalera y uno volcó (Foto Radio Azul Tilcara)

Dos autos chocaron en Ruta 9 cerca de Huacalera y uno volcó (Foto Radio Azul Tilcara)

Bomberos Voluntarios de Tilcara acudieron al lugar junto con efectivos de la policía para asistir a las personas involucradas y llevar adelante las tareas correspondientes. El personal trabaja además en las actuaciones que permitirán establecer con mayor precisión cómo se produjo el choque.

Piden precaución a quienes circulen por Ruta 9

Mientras continúan las tareas en el lugar, se recomienda a los conductores que transiten por la zona de Villa El Perchel circular con extrema precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal que trabaja sobre la ruta. La circulación podría verse afectada de manera momentánea mientras avanzan las tareas de asistencia y las actuaciones vinculadas al siniestro.

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