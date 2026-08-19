Dos autos chocaron en Ruta 9 cerca de Huacalera y uno volcó: hay heridos

Dos autos chocaron en Ruta 9 cerca de Huacalera y uno volcó (Foto Radio Azul Tilcara)

Un accidente sobre la Ruta 9, a la altura de Villa El Perchel, antes de llegar a Huacalera, en la Quebrada de Humahuaca, tuvo como protagonistas a dos autos, uno de ellos volcó, y dejó personas lesionadas y daños materiales, aunque en principio no habría heridos de gravedad.

El hecho ocurrió este miércoles y movilizó a personal de Bomberos Voluntarios de Tilcara y efectivos policiales de la Seccional 14ta. Las circunstancias exactas del accidente todavía son materia de investigación, aunque de manera preliminar se indicó que uno de los vehículos se disponía a ingresar a un sector cuando fue impactado por el otro.

Como consecuencia del choque, ambos autos sufrieron daños materiales y varias personas resultaron lesionadas. Según los primeros datos conocidos, ninguna de las personas involucradas presentaría heridas de gravedad.

Dos autos chocaron en Ruta 9 cerca de Huacalera y uno volcó (Foto Radio Azul Tilcara) Bomberos Voluntarios de Tilcara acudieron al lugar junto con efectivos de la policía para asistir a las personas involucradas y llevar adelante las tareas correspondientes. El personal trabaja además en las actuaciones que permitirán establecer con mayor precisión cómo se produjo el choque.

Piden precaución a quienes circulen por Ruta 9 Mientras continúan las tareas en el lugar, se recomienda a los conductores que transiten por la zona de Villa El Perchel circular con extrema precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal que trabaja sobre la ruta. La circulación podría verse afectada de manera momentánea mientras avanzan las tareas de asistencia y las actuaciones vinculadas al siniestro.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.