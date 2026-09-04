El Niño 2026: qué zonas de la Argentina tienen mayor riesgo de tormentas y qué pasa en Jujuy

El Niño 2026 ya está instalado y Argentina ingresa en una etapa clave. El fenómeno continuará durante la primavera con una intensidad fuerte o muy fuerte y aumentará la probabilidad de lluvias abundantes, tormentas y excesos hídricos en distintas regiones del país. El mayor foco de atención está puesto sobre el Litoral y el noreste argentino.

El último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que las condiciones del Pacífico corresponden a una fase cálida del fenómeno El Niño. Para el trimestre septiembre, octubre y noviembre de 2026 , los modelos indican una probabilidad del 100% de continuidad , con una intensidad fuerte o muy fuerte.

El escenario no implica que habrá tormentas todos los días ni que todo el territorio tendrá lluvias extraordinarias . Lo que cambia es la probabilidad: determinadas regiones quedan más expuestas a precipitaciones frecuentes, acumulados importantes y eventos intensos.

El norte del Litoral aparece como uno de los sectores con la señal más clara de precipitaciones superiores a los valores habituales durante los próximos meses. El climatólogo del SMN José Luis Stella explicó que esa región será clave durante esta etapa y señaló que, a medida que avance la primavera, la influencia de El Niño podría extenderse hacia otras áreas del centro y este de Argentina.

Entre las provincias que requieren especial seguimiento aparecen principalmente Misiones y Corrientes, mientras que el escenario también alcanza a sectores de Santa Fe y Entre Ríos.

En algunas áreas del norte de Corrientes y Misiones, las proyecciones citadas por especialistas plantean la posibilidad de acumulados muy elevados durante septiembre, con registros que podrían superar ampliamente los promedios mensuales.

Pero el problema no termina cuando deja de llover.

Paraná, Paraguay y Uruguay: el riesgo de las crecidas

Uno de los puntos centrales del escenario de El Niño es lo que pueda ocurrir en las grandes cuencas del Paraná, Paraguay y Uruguay. Las lluvias intensas que se produzcan río arriba pueden aumentar los caudales y generar consecuencias lejos del lugar donde ocurrió la tormenta.

Por eso, el riesgo incluye no solamente precipitaciones abundantes, sino también crecidas, desbordes y anegamientos en zonas ribereñas, con posibles complicaciones para poblaciones, rutas, caminos rurales, puertos y áreas productivas.

La situación obliga a observar el comportamiento de toda la cuenca: una provincia puede no registrar lluvias excepcionales y, sin embargo, sufrir posteriormente una crecida provocada por precipitaciones ocurridas cientos de kilómetros aguas arriba.

Buenos Aires y la región pampeana también bajo vigilancia

El escenario comienza a ganar importancia también sobre el centro-este del país. Sectores de Buenos Aires, La Pampa y el sudoeste bonaerense aparecen entre las áreas que deberán seguirse durante la primavera, especialmente si las lluvias se producen sobre terrenos que ya tienen altos niveles de humedad.

Allí aparece otro factor determinante: la saturación de los suelos. Si el terreno ya acumuló mucha agua, cada nueva tormenta encuentra menor capacidad de absorción. Esto aumenta el riesgo de anegamientos rurales y también puede generar problemas en ciudades, donde los sistemas de desagüe deben responder a grandes volúmenes de agua concentrados en poco tiempo.

En el AMBA, los especialistas ponen especialmente la atención en la posibilidad de lluvias frecuentes, tormentas intensas y acumulados importantes en períodos cortos.

¿El Niño significa necesariamente inundaciones?

No. Y esta diferencia es importante. Un pronóstico climático trimestral no puede indicar qué ciudad sufrirá una inundación ni qué día ocurrirá una tormenta severa. Lo que establece es una tendencia y determina dónde aumenta la posibilidad de determinadas condiciones meteorológicas.

El propio SMN remarca que estos informes no anticipan cantidades exactas de lluvia para cada localidad. Por eso, cuanto más se acerque un evento concreto, serán los pronósticos de corto plazo y las alertas los que permitan determinar su intensidad y ubicación.

¿Hasta cuándo seguirá El Niño?

Las proyecciones internacionales indican que el fenómeno continuará intensificándose durante los próximos meses y sus efectos podrían extenderse hasta febrero de 2027. Esto coloca a la primavera y al comienzo del verano como períodos especialmente importantes para Argentina. Los primeros indicios ya habían comenzado a observarse durante el invierno, con cambios en la circulación atmosférica y episodios de lluvias, nevadas y temperaturas extremas en diferentes sectores del Cono Sur. Ahora, con El Niño plenamente establecido, la atención pasa a las regiones húmedas del país y al comportamiento de las grandes cuencas.

Pronóstico trimestral del SMN: lluvias superiores a lo normal en el norte del Litoral, el oeste de Cuyo, La Pampa, sudoeste de Buenos Aires y el noreste de Patagonia

¿Qué puede pasar en Jujuy y el NOA?

En el Noroeste argentino, y particularmente en Jujuy, el impacto previsto de El Niño no aparece asociado por ahora a un escenario de lluvias extraordinarias como el proyectado para el Litoral.

El pronóstico trimestral del SMN para septiembre, octubre y noviembre ubica a gran parte del NOA con precipitaciones normales o inferiores a las habituales y temperaturas con tendencia a valores normales o superiores. Esto no descarta tormentas intensas o episodios puntuales de abundante lluvia: aun dentro de un trimestre más seco pueden registrarse eventos fuertes en períodos cortos. Por eso, para Jujuy será clave seguir los pronósticos semanales y las alertas, especialmente a medida que avance la primavera y comience la temporada de lluvias.