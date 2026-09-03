Luque declaró otra vez por el caso Maradona: “Jamás imaginé su muerte”. 

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona atraviesa una nueva etapa. Este jueves comenzaron a incorporarse los primeros testimonios vinculados a las defensas de los profesionales acusados, en una jornada que volvió a poner el foco en las responsabilidades por el fallecimiento del ídolo argentino.

Leopoldo Luque volvió a cuestionar el informe de la junta médica durante su décima declaración en el juicio por la muerte de Diego Maradona . “El paciente que describen los peritos no es el que teníamos nosotros” , sostuvo ante el Tribunal Oral en lo Criminal de San Isidro. Y agregó: “Pareciera haber un paciente después de la muerte y otro en vida” .

Luque marcó una fuerte diferencia entre la descripción de los peritos y el estado en el que él y el equipo médico veían a Maradona durante sus últimos días. “Uno está acá, escucha y empieza a entender la visión de los que no son médicos ”, expresó el neurocirujano.

La declaración de Luque tuvo lugar al inicio de una jornada clave , marcada por el comienzo de la etapa de testigos de las defensas. El primer turno estaba previsto para Antonio José Maya , cirujano y perito de parte del neurocirujano, pero su testimonio fue postergado luego de que pidiera más tiempo para analizar su informe técnico .

Frente a este escenario, el tribunal tuvo que definir cómo seguir con la dinámica del juicio. En ese momento, los jueces resolvieron darle la palabra a Luque, quien realizó una nueva ampliación de su declaración.

Consultado por su abogado Francisco Oneto, Luque volvió a defender su accionar y sostuvo: “El paciente que todos escuchamos acá es un paciente que, si me dice que le duele el dedo del pie, voy corriendo a verlo”. Y apuntó contra la junta médica: “Describe un paciente gravísimo, pero nadie lo vio así. Construyen una imagen mía que no es”.

Luque también habló sobre la particular personalidad de Maradona y las dificultades que implicaba atenderlo. “Los estudios daban bien y el paciente no refería nada. Lo veíamos estable. Esa situación de esconderse la hizo reiteradas veces”, explicó. Y agregó: “Es una persona que plantó al Papa, imagínense, es una persona con una personalidad muy fuerte”.

Al referirse a la internación por el hematoma cerebral, Luque aclaró que, tras la operación en la Clínica Olivos, los médicos vieron bien a Maradona y evaluaron que podía recibir el alta.

“Mi actitud era tratar de contenerlo en la clínica, no porque lo viera mal, sino porque sentía que había que controlarlo. En la clínica se evitaba que consumiera alcohol, pero querían darle el alta”, explicó Luque.

Del mismo modo, Luque aseguró que visitó a Maradona varias veces antes y después de la operación. “Lo vi bien, otras veces no quiso atenderse por mí. Yo iba a controlar la herida. Me llamó la atención, se lo dije a Gianinna, que lo vi respirando bien. Jamás imaginé el final que tuvo, ni se me cruzó por la cabeza”, afirmó.

Luque habló de su relación con Maradona

Más adelante, el neurocirujano se refirió a su vínculo con Maradona y aseguró que lo quería mucho, aunque admitió que para él era una relación compleja, ya que en algunas ocasiones sentía que no podía ayudarlo al máximo.

“Lo quería infinitamente. Decir que era un paciente más es una mentira. Estar cerca de Diego era hermoso. Confiaba en mí cuando quería, me llamaba y yo me quedaba hablando con él. Tenía una personalidad fuerte, me ha tratado mal y lo quería así. No me victimizo. Me frustraba sentir que no podía ayudarlo demasiado”, sostuvo Luque.

Sobre los profesionales acusados por la muerte del astro, sostuvo que ninguno actuó con malas intenciones: “Todos los que estamos acá, en este lamentable momento, ninguno tuvo mala intención. Todos hicimos lo mejor que se pudo”.

El juicio por la muerte de Maradona se encamina hacia su etapa final, luego de 39 jornadas de debate. El cronograma contempla que 17 testigos de las siete defensas declaren los días 8, 10, 15, 17 y 22 de septiembre. Sin embargo, las fechas podrían modificarse según el desarrollo de las declaraciones. El jueves 24, por ahora, no tendrá actividad.