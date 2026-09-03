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3 de septiembre de 2026 - 10:39
Médico

A juicio: dos hombres son acusados de estafar a un médico en Salta por $110 millones

El fiscal Gonzalo Gómez Amado pidió que Héctor Cristian Páez y Juan Carlos Vega sean juzgados como coautores del delito de asociación ilícita.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Acusan a dos hombres de una millonaria estafa de $110 millones a un médico de Metán.

Acusan a dos hombres de una millonaria estafa de $110 millones a un médico de Metán.

La Justicia acusó a dos hombres de 42 y 62 años de formar parte de una organización que presuntamente habría empleado una sociedad comercial para llevar adelante una estafa millonaria contra un médico de Metán. Según la Fiscalía, la maniobra habría representado un monto cercano a los $110 millones, entre pesos y dólares.

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El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, solicitó que Héctor Cristian Páez y Juan Carlos Vega enfrenten un juicio en calidad de coautores por el delito de asociación ilícita, contemplado en el artículo 210 del Código Penal.

El equipamiento médico ofrecido y la presunta maniobra

De acuerdo con las actuaciones de la causa, los imputados habrían puesto a disposición de terceros equipamiento médico de alta complejidad con el supuesto objetivo de montar un consultorio destinado a realizar estudios de diagnóstico por imágenes.

La maniobra se habría llevado adelante mediante una sociedad comercial, utilizada para proyectar una imagen de respaldo económico y transmitir la capacidad necesaria para concretar la entrega del equipamiento comprometido.

Por su parte, el profesional que realizó la denuncia aseguró haber efectuado distintos desembolsos por un monto cercano a los $110 millones, tanto a través de transferencias bancarias como mediante pagos en efectivo.

No obstante, el denunciante solo recibió un digitalizador de imágenes acompañado de una computadora y dos chasis radiográficos. Posteriormente, estos elementos fueron restituidos debido a que no cumplían con las características del equipamiento que había solicitado. En tanto, otros dispositivos incluidos en el acuerdo, como un equipo de rayos X y un densitómetro, jamás llegaron a ser entregados.

Las pruebas que complican a los dos acusados

Entre las evidencias incorporadas al expediente, la Fiscalía contó con la denuncia y el testimonio del damnificado, documentación correspondiente a la sociedad, facturas, constancias de transferencias, intercambios de mensajes por WhatsApp, imágenes del equipamiento que había sido ofrecido, reportes bancarios y movimientos de las cuentas analizadas. A su vez, se efectuaron peritajes informáticos sobre teléfonos celulares relacionados con la causa.

Según sostiene la acusación, el examen de los teléfonos vinculados a Páez y Vega permitió encontrar intercambios de mensajes que podrían demostrar una coordinación entre ambos y la existencia de funciones diferenciadas para ejecutar la presunta maniobra.

La investigación apunta a una posible organización

Además, las distintas medidas investigativas habrían revelado la intervención de otras personas, así como la presencia de una organización que estaría orientada a concretar nuevas posibles estafas.

A partir de las pruebas incorporadas al expediente, el fiscal Gómez Amado pidió al Juzgado de Garantías 1 de Metán que el caso avance a la instancia de juicio, con el objetivo de que los dos imputados sean juzgados por los hechos que se les atribuyen.

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