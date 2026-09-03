A juicio: dos hombres son acusados de estafar a un médico en Salta por $110 millones

Acusan a dos hombres de una millonaria estafa de $110 millones a un médico de Metán.

La Justicia acusó a dos hombres de 42 y 62 años de formar parte de una organización que presuntamente habría empleado una sociedad comercial para llevar adelante una estafa millonaria contra un médico de Metán . Según la Fiscalía, la maniobra habría representado un monto cercano a los $110 millones, entre pesos y dólares .

El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado , solicitó que Héctor Cristian Páez y Juan Carlos Vega enfrenten un juicio en calidad de coautores por el delito de asociación ilícita , contemplado en el artículo 210 del Código Penal.

De acuerdo con las actuaciones de la causa, los imputados habrían puesto a disposición de terceros equipamiento médico de alta complejidad con el supuesto objetivo de montar un consultorio destinado a realizar estudios de diagnóstico por imágenes.

La maniobra se habría llevado adelante mediante una sociedad comercial , utilizada para proyectar una imagen de respaldo económico y transmitir la capacidad necesaria para concretar la entrega del equipamiento comprometido.

Por su parte, el profesional que realizó la denuncia aseguró haber efectuado distintos desembolsos por un monto cercano a los $110 millones, tanto a través de transferencias bancarias como mediante pagos en efectivo.

No obstante, el denunciante solo recibió un digitalizador de imágenes acompañado de una computadora y dos chasis radiográficos. Posteriormente, estos elementos fueron restituidos debido a que no cumplían con las características del equipamiento que había solicitado. En tanto, otros dispositivos incluidos en el acuerdo, como un equipo de rayos X y un densitómetro, jamás llegaron a ser entregados.

Las pruebas que complican a los dos acusados

Entre las evidencias incorporadas al expediente, la Fiscalía contó con la denuncia y el testimonio del damnificado, documentación correspondiente a la sociedad, facturas, constancias de transferencias, intercambios de mensajes por WhatsApp, imágenes del equipamiento que había sido ofrecido, reportes bancarios y movimientos de las cuentas analizadas. A su vez, se efectuaron peritajes informáticos sobre teléfonos celulares relacionados con la causa.

Según sostiene la acusación, el examen de los teléfonos vinculados a Páez y Vega permitió encontrar intercambios de mensajes que podrían demostrar una coordinación entre ambos y la existencia de funciones diferenciadas para ejecutar la presunta maniobra.

La investigación apunta a una posible organización

Además, las distintas medidas investigativas habrían revelado la intervención de otras personas, así como la presencia de una organización que estaría orientada a concretar nuevas posibles estafas.

A partir de las pruebas incorporadas al expediente, el fiscal Gómez Amado pidió al Juzgado de Garantías 1 de Metán que el caso avance a la instancia de juicio, con el objetivo de que los dos imputados sean juzgados por los hechos que se les atribuyen.