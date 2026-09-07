Dos jóvenes muertos en una casa del barrio Malvinas: "No tenemos una hipótesis todavía", dijo el fiscal

No hay una hipótesis confirmada sobre las causas de las muertes de la pareja de jóvenes en barrio Malvinas

Dos personas jóvenes, un hombre y una mujer, fueron encontradas sin vida en el interior de una vivienda en el barrio Malvinas y la Justicia trabaja para determinar qué ocurrió. El fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Guillermo Beller , aseguró que todavía no existe una hipótesis sobre las circunstancias de las muertes y pidió cautela hasta contar con los resultados de las pericias y las autopsias.

Investigación. Encontraron a dos personas sin vida en una casa en el barrio Malvinas

“No se confirma nada, no tenemos la hipótesis todavía. Estamos recién con las primeras tareas de campo y hasta que no tengamos la causa de muerte determinada por quien tiene que hacerlo, que es un médico, luego de practicar una autopsia no vamos a poder avanzar mucho más”, explicó Beller.

“No se confirma nada, no tenemos la hipótesis todavía" “No se confirma nada, no tenemos la hipótesis todavía"

El fiscal confirmó que las dos personas ya fueron identificadas, aunque aclaró que por el momento esa información no será comunicada públicamente: “Sí, sí, pero no es información tampoco que podamos dar por el momento. Como les digo, están las familias también todavía y es reciente”, sostuvo.

Al momento de sus declaraciones, los investigadores continuaban trabajando dentro del inmueble y no se había concretado el traslado de los cuerpos.

“Todavía no hemos podido sacar ni siquiera a los cuerpos del interior del domicilio”, indicó Beller, quien remarcó además la necesidad de resguardar a los familiares mientras avanzan las actuaciones.

El representante del Ministerio Público de la Acusación pidió que la investigación pueda desarrollarse sin especulaciones y con información confirmada: “Solicitar también a ustedes, entiendo que están haciendo su trabajo por supuesto, pero que esperemos la información, que nos solidaricemos con la familia y ser cautos también con nosotros para que la información que podamos dar sea por supuesto certera como siempre y no sobre especulaciones”.

"Nos solidaricemos con la familia y ser cautos también con nosotros para que la información que podamos dar sea certera" "Nos solidaricemos con la familia y ser cautos también con nosotros para que la información que podamos dar sea certera"

No se confirma femicidio ni suicidio

Consultado específicamente sobre las versiones que circulaban en torno a un posible femicidio o un suicidio, Beller fue categórico al señalar que ninguna de esas hipótesis está confirmada.

“No, no se confirma nada por eso. No tenemos la hipótesis todavía” “No, no se confirma nada por eso. No tenemos la hipótesis todavía”

También evitó determinar, a partir de la inspección inicial del domicilio, si se trató de muertes violentas: “No podemos adelantar nada. Vamos a esperar los resultados, como ya dije, de la autopsia. Eso nos va a esclarecer un poco más toda esta situación”, afirmó.

Beller confirmó únicamente que se trata de personas jóvenes y aclaró que hasta el momento tampoco disponen de información sobre eventuales antecedentes vinculados al caso.

Un familiar dio aviso a la Policía

Según explicó el fiscal, la intervención comenzó luego de que un familiar alertara a la Seccional 32 tras encontrarse con la situación en el domicilio.

“Fue un aviso acá a la comisaría Seccional 32 por parte de algún familiar que vino y que se dio con esta escena” “Fue un aviso acá a la comisaría Seccional 32 por parte de algún familiar que vino y que se dio con esta escena”

A partir de ese momento tomó intervención la Justicia ante la posibilidad de encontrarse frente a un hecho ilícito, aunque tampoco se determinó todavía que efectivamente haya existido un delito.

“Nosotros actuamos como corresponde ante la noticia de un supuesto o probable ilícito, que es lo que todavía no podemos establecer, si sucedió acá un delito o no”, señaló Beller.

Personal de la Brigada de Investigaciones y de la Seccional 32 trabaja de manera conjunta, bajo las directivas de la Fiscalía de turno del Ministerio Público de la Acusación. También se realizaron entrevistas con vecinos como parte del protocolo de investigación.

“Ya tenemos los datos que entendemos necesitamos de quienes pueden darnos alguna información que esclarezca toda esta situación”, explicó.

La autopsia será clave para determinar cómo murieron

Hasta el momento tampoco se estableció la data de muerte de las dos personas. “No tenemos la data todavía de la muerte, el horario no tenemos mucho más. Recién está trabajando la médica policial en el examen cadavérico”, precisó el fiscal.

Beller agregó que todavía no estaba determinada la fecha ni la hora de las autopsias, por lo que la Fiscalía deberá esperar esos estudios para avanzar sobre las causas de las muertes.

“Todavía no tenemos ni siquiera fecha y hora de autopsia, con lo cual no vamos a saber todavía todo lo que tenga que ver con la parte médica”, sostuvo.

La investigación permanece en una etapa inicial y el fiscal anticipó que las próximas horas serán claves para reunir nueva información.