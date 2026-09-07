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7 de septiembre de 2026 - 10:43
Jujuy.

Buena evolución de los niños heridos en el incendio del parque de diversiones en Alto Comedero

Los hermanos de 3 y 5 años permanecen en el Materno Infantil tras el incendio ocurrido en el parque de Alto Comedero. Ambos están fuera de peligro.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Siguen internados, con buena evolución, con curaciones por el Servicio de Cirugía Plástica y Quemados”, confirmó el director de la institución, Dr. Marcelo Labarta.

“Siguen internados, con buena evolución, con curaciones por el Servicio de Cirugía Plástica y Quemados” “Siguen internados, con buena evolución, con curaciones por el Servicio de Cirugía Plástica y Quemados”

Cómo están los dos niños internados

De acuerdo con la información conocida durante las últimas horas, la nena de 3 años fue diagnosticada con principio de asfixia por inhalación de monóxido de carbono, producto del humo generado durante el incendio. Su hermano, de 5 años, sufrió quemaduras de primer y segundo grado en las manos. Los dos permanecen alojados en el Hospital Materno Infantil de San Salvador de Jujuy.

El incendio que terminó con la vida de su hermano

La tragedia ocurrió durante la noche del viernes 4 de septiembre, en un sector del predio de un parque de diversiones ubicado sobre la Ruta Nacional 9, en Alto Comedero. Las primeras actuaciones establecieron que el fuego se inició en un carromato utilizado como sector de alojamiento por trabajadores del parque y sus familias. Allí se encontraban los tres hermanos cuando comenzaron las llamas.

En medio de la emergencia, los menores fueron retirados del lugar. El niño de 2 años sufrió quemaduras de extrema gravedad, que comprometieron aproximadamente el 80% de su cuerpo. Fue trasladado inicialmente al Hospital Carlos Snopek y posteriormente derivado al Materno Infantil, donde se confirmó su fallecimiento.

Qué se sabe de la causa del incendio

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, bajo la conducción del fiscal Aldo Lozano y con intervención de la ayudante fiscal Albana Daud.

Personal del Cuerpo de Bomberos realizó pericias en el lugar y la Brigada de Investigaciones trabajó en el relevamiento de cámaras de seguridad y otros elementos que puedan ayudar a reconstruir lo sucedido.

Una de las principales hipótesis apunta a una posible falla eléctrica en el carromato, aunque esa circunstancia todavía debe ser confirmada por los informes periciales.

Desde la administración del parque aclararon además que el incendio no ocurrió en una atracción ni estuvo relacionado con el funcionamiento de los juegos mecánicos, sino en el sector utilizado para alojamiento. El establecimiento suspendió temporalmente sus actividades mientras continúa la investigación.

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