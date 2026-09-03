Este sábado habrá festejo por el Día del Niño en el Parque General Belgrano

Este sábado 5 de septiembre, el Parque General Belgrano de Alto Comedero será escenario de una jornada especial por el Día del Niño , organizada por la Escuelita de Fútbol Infantil Los Halcones. Habrá un torneo relámpago, juegos, actividades recreativas y propuestas solidarias para toda la familia.

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Roberto Gutiérrez y Natalia Quiroz visitaron Arriba Jujuy y brindaron detalles de la iniciativa, que cuenta con el trabajo del profesor Cristian Quiroz y el acompañamiento de distintas escuelitas de fútbol de Alto Comedero.

La actividad deportiva comenzará desde las 13 horas con las categorías más pequeñas , mientras que el festejo general está previsto desde las 14.

La denominada Copa Los Halcones reunirá a jugadores de diferentes edades y tendrá la participación de las escuelitas El Rejunte, Inter, Real Sociedad, Los Guerreritos y Juventud Unida.

Los encuentros se desarrollarán de manera simultánea en distintos sectores del Parque General Belgrano. Entre las categorías participantes estarán los chicos nacidos en 2019 y 2020, además de grupos mayores como los correspondientes a 2013 y 2014.

Todos los pequeños que participen recibirán medallas como reconocimiento, mientras que también habrá trofeos.

La propuesta no se limitará al fútbol. Durante la tarde habrá pelotero, chocolate, arroz con leche, golosinas, juegos y baile para los chicos, entre otras actividades.

Los organizadores destacaron que el objetivo es generar un espacio de encuentro para las familias de distintos sectores de Alto Comedero y, al mismo tiempo, continuar con el trabajo social que realiza la escuelita durante todo el año.

“No solo hacemos fútbol. Hemos hecho colonia de invierno, colonia de verano y también meriendas solidarias para los chicos”, explicó Natalia.

Habrá un ropero comunitario

Uno de los puntos centrales de la jornada será el ropero comunitario, que funcionará desde el inicio hasta la finalización del evento.

Las familias podrán acercarse y retirar gratuitamente las prendas, calzados o elementos que necesiten.

Además, quienes quieran colaborar pueden donar ropa y calzado de todas las edades, mochilas, útiles escolares y prendas deportivas, especialmente pantalones cortos para los chicos que entrenan.

Las donaciones también podrán acercarse el mismo sábado directamente al Parque General Belgrano, donde los organizadores estarán trabajando desde las primeras horas de la mañana.

La jornada busca combinar deporte, recreación y solidaridad, con una propuesta abierta a las familias y especialmente pensada para que los más chicos puedan disfrutar de su festejo.