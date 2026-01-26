lunes 26 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de enero de 2026 - 17:25
Salud.

Pantallas en la infancia: cómo afectan el lenguaje y qué señales alertan

Una especialista nos detalla porque el abuso de las pantallas en los niños puede ser perjudicial. Consejos para actuar.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Pantallas en la infancia: cómo afectan el lenguaje yqué señales alertan (Foto ilustrativa)

Pantallas en la infancia: cómo afectan el lenguaje y qué señales alertan (Foto ilustrativa)

Julieta Amador es fonoaudióloga (MP 203) y en su visita a Todo Se Ve por Canal 4, habló sobre el uso de las pantallas en los niños, el desarrollo del lenguaje infantil y cuales son las señales que los adultos deben prestar atención para accionar.

Lee además
Recomiendan el mínimo de uso en pantallas en niños.
Problematica.

Por qué recomiendan cero pantallas antes de los 6 años: las consecuencias
que juegos elegir para estas vacaciones en jujuy: menos pantallas y mas tiempo en familia
Recomendaciones.

Qué juegos elegir para estas vacaciones en Jujuy: menos pantallas y más tiempo en familia

“Primero hay que tener en cuenta cómo es el desarrollo típico, el neurodesarrollo. Nosotros para adquirir lenguaje necesitamos de una interacción real con el otro. Exactamente lo que las pantallas no nos van a dar”, subrayó.

Es una experiencia social que el niño va a ir desarrollando porque nosotros aprendemos por imitación. Aprendemos mirando, imitando, escuchando y sobre todo cuando nos responden y respondemos”, aclaró la profesional.

Si uno a un niño lo pone frente a una pantalla, no tiene eso, ya lo pierde. Nosotros vamos aprendiendo a hablar secuencialmente. Al año balbuceamos, por ejemplo, cuando son bebés. Después aprendemos un par de palabras hasta que logramos armar frases”.

Embed - Pantallas en la infancia: cómo afectan el lenguaje y qué señales alertan

El alerta sobre el abuso de las pantallas

Indicó que en todo ese aprendizaje “hay procesos que se llaman procesos fonológicos, que es, por ejemplo, cuando el niño dice, en vez de decir auto, dice ato. Cuando llegan al jardín y siguen diciendo esas palabras, ahí ya hay que intervenir”.

“Esa es la edad en la que nos damos cuenta si alguien, si algún niño está fallando su vocabulario. Si a los tres años tenemos un niño que sólo dice mamá y papá y no dice mamá vení, quiero agua, o sea, no arma frases, ahí ya hay que intervenir”.

Imagínense el cerebro de un niño que está en neurodesarrollo, estar todo el tiempo frente a una pantalla, no va a adquirir precursores que son importantes para el lenguaje. Atención conjunta, un juego simbólico, son cosas necesarias para el aprendizaje que no la van a tener”, señaló Amador.

niños con celular
Pantallas en la infancia: cómo afectan el lenguaje y qué señales alertan (Foto ilustrativa)

Pantallas en la infancia: cómo afectan el lenguaje y qué señales alertan (Foto ilustrativa)

“Entonces ya sabés de que no te va a prestar atención, que no va a hablar. Obviamente esto es multifactorial, no es simplemente por el exceso de pantalla, pero es importante tener esa interacción real y esa experiencia social”.

Interacción, la clave del desarrollo

Recalcó que la sociabilización en un niño es importante. “No es lo mismo que vos lo pongas en frente a una pantalla que por ahí, no sé, compartan la lectura en un libro y que vos le esté diciendo: ´mirá esta ballena que es de color azul´, a que él vea una ballena de color azul en la tele. No es lo mismo, no está esa experiencia social”.

Consejos sobre las pantallas y los niños

Sobre cuánto se recomienda que un niño use el celular o cualquier otra pantalla, Amador dijo que “ no tanto es del tiempo, sino de la calidad de lo que están viendo. Por ejemplo, TikTok, los Reels, esos cortos, son pésimos porque imagínense que hasta nosotros nos tienen distraídos, son vídeos cortos con cambio de estímulo constante y sin sentido”.

Hay dibujos animados que tienen muchos colores, como mucha información, entonces eso también afecta a la atención del niño”, y dijo que no es recomendable que un niño menor de tres años tenga celular y dijo que en caso de tenerlo “una hora, como mucho, pero acompañado”.

“Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a estimular al niño, se lo estimula con sonidos. Entonces, está el perro, dice guau, guau. Ponele que le muestres el celular al perro que dice guau, guau. Pero vos estás ahí también, controlando. No estás mandándole cualquier cosa para que el niño vea y no aprenda”, explicó.

niños con teléfono.jpg

“Entiendo que muchas veces, y muchos padres, incluso yo lo hago, que tengo un hijo chico, darle una pantalla o ponerle algo en la tele, todo como para hacer algo, porque si no, es medio difícil. Pero siempre que sea de calidad. Hoy en día hay de todo y si no está esa supervisión por parte del adulto, es difícil”.

Dijo que no está recibiendo consultas sobre el uso del celular, pero sí “es como una pregunta que nosotros tenemos cuando estamos haciendo la anamnesis en un niño que no habla o que tiene problemas en el habla, en la articulación, es si mira mucha televisión, eso sí. Es como multifactorial, así que no, hay que echarle la culpa precisamente a la pantalla, pero es importante en el neurodesarrollo del niño”, cerró.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Por qué recomiendan cero pantallas antes de los 6 años: las consecuencias

Qué juegos elegir para estas vacaciones en Jujuy: menos pantallas y más tiempo en familia

Más libros, menos pantallas: las recomendaciones de la joven escritora jujeña

¿Podemos concentrarnos? En Jujuy crece el consumo audiovisual con doble pantalla

Ranking de celulares más valorados por su durabilidad

Lo que se lee ahora
A solo 33 kilómetros de San Salvador de Jujuy, la zona de los diques se convirtió este domingo en el plan ideal para familias, pescadores y amantes del aire libre. video
Jujuy

A pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy: el plan al aire libre que conquista los domingos

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

A solo 33 kilómetros de San Salvador de Jujuy, la zona de los diques se convirtió este domingo en el plan ideal para familias, pescadores y amantes del aire libre. video
Jujuy

A pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy: el plan al aire libre que conquista los domingos

El lunes 2 de febrero empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en febrero 2026

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Foto ilustrativa. video
SMN.

Casi toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas: dónde llamar en caso de riesgos

Abrieron el Paso de Jama hasta las 20: hasta qué hora
Actualización.

Abrieron el Paso de Jama hasta las 20: hasta qué hora

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel