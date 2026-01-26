Julieta Amador es fonoaudióloga (MP 203) y en su visita a Todo Se Ve por Canal 4 , habló sobre el uso de las pantallas en los niños, el desarrollo del lenguaje infantil y cuales son las señales que los adultos deben prestar atención para accionar.

“Primero hay que tener en cuenta cómo es el desarrollo típico, el neurodesarrollo . Nosotros para adquirir lenguaje necesitamos de una interacción real con el otro. Exactamente lo que las pantallas no nos van a dar”, subrayó.

“ Es una experiencia social que el niño va a ir desarrollando porque nosotros aprendemos por imitación . Aprendemos mirando, imitando, escuchando y sobre todo cuando nos responden y respondemos”, aclaró la profesional.

“ Si uno a un niño lo pone frente a una pantalla , no tiene eso, ya lo pierde . Nosotros vamos aprendiendo a hablar secuencialmente. Al año balbuceamos, por ejemplo, cuando son bebés. Después aprendemos un par de palabras hasta que logramos armar frases”.

El alerta sobre el abuso de las pantallas

Indicó que en todo ese aprendizaje “hay procesos que se llaman procesos fonológicos, que es, por ejemplo, cuando el niño dice, en vez de decir auto, dice ato. Cuando llegan al jardín y siguen diciendo esas palabras, ahí ya hay que intervenir”.

“Esa es la edad en la que nos damos cuenta si alguien, si algún niño está fallando su vocabulario. Si a los tres años tenemos un niño que sólo dice mamá y papá y no dice mamá vení, quiero agua, o sea, no arma frases, ahí ya hay que intervenir”.

“Imagínense el cerebro de un niño que está en neurodesarrollo, estar todo el tiempo frente a una pantalla, no va a adquirir precursores que son importantes para el lenguaje. Atención conjunta, un juego simbólico, son cosas necesarias para el aprendizaje que no la van a tener”, señaló Amador.

niños con celular Pantallas en la infancia: cómo afectan el lenguaje y qué señales alertan (Foto ilustrativa)

“Entonces ya sabés de que no te va a prestar atención, que no va a hablar. Obviamente esto es multifactorial, no es simplemente por el exceso de pantalla, pero es importante tener esa interacción real y esa experiencia social”.

Interacción, la clave del desarrollo

Recalcó que la sociabilización en un niño es importante. “No es lo mismo que vos lo pongas en frente a una pantalla que por ahí, no sé, compartan la lectura en un libro y que vos le esté diciendo: ´mirá esta ballena que es de color azul´, a que él vea una ballena de color azul en la tele. No es lo mismo, no está esa experiencia social”.

Consejos sobre las pantallas y los niños

Sobre cuánto se recomienda que un niño use el celular o cualquier otra pantalla, Amador dijo que “ no tanto es del tiempo, sino de la calidad de lo que están viendo. Por ejemplo, TikTok, los Reels, esos cortos, son pésimos porque imagínense que hasta nosotros nos tienen distraídos, son vídeos cortos con cambio de estímulo constante y sin sentido”.

“Hay dibujos animados que tienen muchos colores, como mucha información, entonces eso también afecta a la atención del niño”, y dijo que no es recomendable que un niño menor de tres años tenga celular y dijo que en caso de tenerlo “una hora, como mucho, pero acompañado”.

“Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a estimular al niño, se lo estimula con sonidos. Entonces, está el perro, dice guau, guau. Ponele que le muestres el celular al perro que dice guau, guau. Pero vos estás ahí también, controlando. No estás mandándole cualquier cosa para que el niño vea y no aprenda”, explicó.

niños con teléfono.jpg

“Entiendo que muchas veces, y muchos padres, incluso yo lo hago, que tengo un hijo chico, darle una pantalla o ponerle algo en la tele, todo como para hacer algo, porque si no, es medio difícil. Pero siempre que sea de calidad. Hoy en día hay de todo y si no está esa supervisión por parte del adulto, es difícil”.

Dijo que no está recibiendo consultas sobre el uso del celular, pero sí “es como una pregunta que nosotros tenemos cuando estamos haciendo la anamnesis en un niño que no habla o que tiene problemas en el habla, en la articulación, es si mira mucha televisión, eso sí. Es como multifactorial, así que no, hay que echarle la culpa precisamente a la pantalla, pero es importante en el neurodesarrollo del niño”, cerró.