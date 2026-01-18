Qué juegos elegir para estas vacaciones en Jujuy: menos pantallas y más tiempo en familia

En diálogo con este medio, Augusto Pedraza, creador del proyecto, resumió la idea: “La invitación es a desenchufarse un poco de la tecnología y compartir un buen momento”.
Pukllay Club se reúne todos los sábados de 17 a 21 en el Club de Emprendedores del Parque San Martín, donde montan una ludoteca abierta al público. La dinámica es simple, la idea es que cualquiera puede ir, elegir un juego y participar. “Ustedes van con ganas de jugar y nosotros guiamos toda la experiencia, desde la explicación de las reglas hasta el desarrollo”, explicó Pedraza.
La comunidad cuenta con una ludoteca de más de 400 títulos, lo que permite adaptarse a distintos grupos, edades y estilos de juego.
Juegos recomendados para este verano
En diálogo con TodoJujuy, Pedraza presentó una selección pensada para vacaciones: reglas simples, partidas cortas y apto para todas las edades.
Los destacados:
Quickstop
Un juego de velocidad y creatividad, con consignas y letras que cambian en tiempo real. Ideal para jugar con chicos, adolescentes y adultos sin experiencia previa. “En dos minutos ya estás jugando”, resumió Pedraza.
Dixit Disney
Versión del clásico Dixit, pero ambientado con arte inspirado en películas de Disney. Apela a la imaginación, metáforas y referencias visuales, lo que lo hace accesible para familias. Cada jugador elige cartas y debe asociarlas a una frase o concepto que propone un narrador.
Jerusalén
Juego estratégico ambientado en la época de Jesucristo. Más profundo y narrativo para quienes buscan una experiencia inmersiva. Incluye componentes, manual y múltiples mecánicas.
Little Secret (el “impostor”)
Juego social de roles ocultos donde un grupo debe descubrir quién miente a partir de pistas verbales. Muy popular entre adolescentes por su parentesco con el fenómeno digital de Among Us.
Menos pantallas, más vínculo
Para Pedraza, parte del atractivo de los juegos de mesa actuales es la posibilidad de reconectar. “La idea es compartir, pasar un buen momento y equilibrar un poco la tecnología, que hoy nos tiene muy atrapados”, explicó.
Además, el formato es apto para presupuestos ajustados: no requiere grandes salidas ni consumos extras y permite sumar desde mates hasta meriendas improvisadas en el parque.