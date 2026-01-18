Qué juegos elegir para estas vacaciones en Jujuy: menos pantallas y más tiempo en familia

En pleno verano y con los chicos de vacaciones, una de las preguntas recurrentes en muchas familias es cómo equilibrar el tiempo de pantallas con actividades compartidas . En Jujuy, el Pukllay Club , una comunidad dedicada a los juegos de mesa modernos, impulsa una alternativa concreta: recuperar el juego analógico como espacio de encuentro.

Oportunidad. Menos pantallas en vacaciones: el verano como oportunidad para ordenar hábitos

En diálogo con este medio, Augusto Pedraza , creador del proyecto, resumió la idea: “La invitación es a desenchufarse un poco de la tecnología y compartir un buen momento”.

Pukllay Club se reúne todos los sábados de 17 a 21 en el Club de Emprendedores del Parque San Martín , donde montan una ludoteca abierta al público. La dinámica es simple, la idea es que cualquiera puede ir, elegir un juego y participar. “Ustedes van con ganas de jugar y nosotros guiamos toda la experiencia, desde la explicación de las reglas hasta el desarrollo”, explicó Pedraza.

La comunidad cuenta con una ludoteca de más de 400 títulos , lo que permite adaptarse a distintos grupos, edades y estilos de juego.

Juegos recomendados para este verano

En diálogo con TodoJujuy, Pedraza presentó una selección pensada para vacaciones: reglas simples, partidas cortas y apto para todas las edades.

Los destacados:

Quickstop

Un juego de velocidad y creatividad, con consignas y letras que cambian en tiempo real. Ideal para jugar con chicos, adolescentes y adultos sin experiencia previa. “En dos minutos ya estás jugando”, resumió Pedraza.

Quick Stop - Juego de Mesa Juegos de mesa

Dixit Disney

Versión del clásico Dixit, pero ambientado con arte inspirado en películas de Disney. Apela a la imaginación, metáforas y referencias visuales, lo que lo hace accesible para familias. Cada jugador elige cartas y debe asociarlas a una frase o concepto que propone un narrador.

Dixit Disney Juegos de mesa

Jerusalén

Juego estratégico ambientado en la época de Jesucristo. Más profundo y narrativo para quienes buscan una experiencia inmersiva. Incluye componentes, manual y múltiples mecánicas.

Jerusalem Juegos de mesa

Little Secret (el “impostor”)

Juego social de roles ocultos donde un grupo debe descubrir quién miente a partir de pistas verbales. Muy popular entre adolescentes por su parentesco con el fenómeno digital de Among Us.

El impostor

Menos pantallas, más vínculo

Para Pedraza, parte del atractivo de los juegos de mesa actuales es la posibilidad de reconectar. “La idea es compartir, pasar un buen momento y equilibrar un poco la tecnología, que hoy nos tiene muy atrapados”, explicó.

Además, el formato es apto para presupuestos ajustados: no requiere grandes salidas ni consumos extras y permite sumar desde mates hasta meriendas improvisadas en el parque.