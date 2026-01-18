domingo 18 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de enero de 2026 - 12:05
Recomendaciones.

Qué juegos elegir para estas vacaciones en Jujuy: menos pantallas y más tiempo en familia

Una comunidad jujeña propone juegos de mesa modernos como alternativa para desconectar de las pantallas y compartir en familia durante el verano.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Juegos de mesa
Lee además
roblox: juego, chat, riesgos y limites audio
Podcast

"Roblox: juego, chat, riesgos y límites"
NIños Jugando
Oportunidad.

Menos pantallas en vacaciones: el verano como oportunidad para ordenar hábitos

En diálogo con este medio, Augusto Pedraza, creador del proyecto, resumió la idea: “La invitación es a desenchufarse un poco de la tecnología y compartir un buen momento”.

Pukllay Club se reúne todos los sábados de 17 a 21 en el Club de Emprendedores del Parque San Martín, donde montan una ludoteca abierta al público. La dinámica es simple, la idea es que cualquiera puede ir, elegir un juego y participar. “Ustedes van con ganas de jugar y nosotros guiamos toda la experiencia, desde la explicación de las reglas hasta el desarrollo”, explicó Pedraza.

La comunidad cuenta con una ludoteca de más de 400 títulos, lo que permite adaptarse a distintos grupos, edades y estilos de juego.

Juegos recomendados para este verano

En diálogo con TodoJujuy, Pedraza presentó una selección pensada para vacaciones: reglas simples, partidas cortas y apto para todas las edades.

Los destacados:

Quickstop

Un juego de velocidad y creatividad, con consignas y letras que cambian en tiempo real. Ideal para jugar con chicos, adolescentes y adultos sin experiencia previa. “En dos minutos ya estás jugando”, resumió Pedraza.

Quick Stop - Juego de Mesa
Juegos de mesa

Juegos de mesa

Dixit Disney

Versión del clásico Dixit, pero ambientado con arte inspirado en películas de Disney. Apela a la imaginación, metáforas y referencias visuales, lo que lo hace accesible para familias. Cada jugador elige cartas y debe asociarlas a una frase o concepto que propone un narrador.

Dixit Disney
Juegos de mesa

Juegos de mesa

Jerusalén

Juego estratégico ambientado en la época de Jesucristo. Más profundo y narrativo para quienes buscan una experiencia inmersiva. Incluye componentes, manual y múltiples mecánicas.

Jerusalem
Juegos de mesa

Juegos de mesa

Little Secret (el “impostor”)

Juego social de roles ocultos donde un grupo debe descubrir quién miente a partir de pistas verbales. Muy popular entre adolescentes por su parentesco con el fenómeno digital de Among Us.

El impostor

Menos pantallas, más vínculo

Para Pedraza, parte del atractivo de los juegos de mesa actuales es la posibilidad de reconectar. “La idea es compartir, pasar un buen momento y equilibrar un poco la tecnología, que hoy nos tiene muy atrapados”, explicó.

Además, el formato es apto para presupuestos ajustados: no requiere grandes salidas ni consumos extras y permite sumar desde mates hasta meriendas improvisadas en el parque.

Embed - AUGUSTO PEDRAZA TJ

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

"Roblox: juego, chat, riesgos y límites"

Menos pantallas en vacaciones: el verano como oportunidad para ordenar hábitos

Por qué recomiendan cero pantallas antes de los 6 años: las consecuencias

Cómo encarar la tesis y no abandonar: recomendaciones desde Salta para estudiantes del NOA

Receta saludable: gelatina de té verde y yogur griego para empezar el día

Lo que se lee ahora
como encarar la tesis y no abandonar: recomendaciones desde salta para estudiantes del noa video
Consejos.

Cómo encarar la tesis y no abandonar: recomendaciones desde Salta para estudiantes del NOA

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Avance de la tormenta en Jujuy - Captura de Windy.com video
Importante.

El avance de la tormenta en Jujuy: a qué hora lloverá y hasta cuándo rige la alerta amarilla

Desde mañana habrá arancel 0% para importar celulares. video
Tecnología.

Por qué ya no conviene viajar de Jujuy a Chile a comprar celulares

Algunas rutas de Jujuy están intransitables este sábado 17 de enero y otros caminos con extrema precaución
Atención.

Algunas rutas de Jujuy están intransitables este sábado 17 de enero y otros caminos con extrema precaución

Lanzan una colecta para abonar la carpa de la Iglesia Catedral donde se celebran las misas
Solidaridad.

Lanzan una colecta para abonar la carpa de la Iglesia Catedral donde se celebran las misas

Josefina Astorga junto a will smith en Egipto 
Rodaje.

De Jujuy al cine internacional: Josefina Astorga comparte set con Will Smith

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel