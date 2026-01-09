Por qué recomiendan cero pantallas antes de los 6 años: las consecuencias

La recomendación sobre el uso de pantallas en niños se ha endurecido en los últimos años, debido a las problemáticas detectadas en su desarrollo. La psicóloga Laura Lezaeta (MN 64105) aconseja no exponerlos antes de los 6 años y limitar el tiempo a un máximo de 1 hora por día.

"Siempre se prioriza la calidad: mientras más educativo sea el contenido que compartimos, mejor", explicó Lezaeta a TodoJujuy. Subrayó que la duración debe ser la menor posible, idealmente hasta 1 hora como tope absoluto.

Es fundamental que un adulto acompañe activamente el uso de pantallas, haciendo preguntas como " ¿qué estás viendo?, ¿qué te gusta y qué no? ". "No es lo mismo enchufar al niño frente a una pantalla", advirtió la profesional.

El camino de la prohibición total no es viable, especialmente en familias con rutinas intensas como cocinar o responder mails. "Puede ser una herramienta útil en esos casos, pero hay que reglamentarla: explicarle al niño que el uso tiene un comienzo y un fin", recomendó.

niños y el celular -recomiendan no usarlo antes de los 6 años

El impacto de las pantallas en la mente infantil

El uso frecuente de pantallas genera un exceso de estímulos, dopamina y gratificación inmediata, lo que lleva a los niños a buscar cada vez más para satisfacerse. Sin embargo, la mente infantil necesita contacto físico con personas, especialmente adultos y cuidadores.

Cuando se convierte en hábito, priva al niño de habilidades socioemocionales esenciales para su bienestar integral, como la regulación emocional y las competencias comunicacionales."Un niño frente a una pantalla es un receptor pasivo, no activo", enfatizó Lezaeta.

Llamado a los adultos: desconecten y reconecten

La psicóloga instó a los padres a dejar sus propios dispositivos al volver del trabajo y tener más tiempo de calidad con los hijos. "Estén al menos el tiempo que puedan, para que el niño sienta la mirada del adulto, algo que se ha perdido mucho en los últimos años".