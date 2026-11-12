La inflación de octubre en el NOA fue del 1,7% y quedó por debajo del promedio nacional

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves 12 de noviembre que la inflación de octubre de 2026 en el Noroeste Argentino (NOA) fue del 1,7%, por debajo del 2,2% registrado a nivel nacional. La región, que incluye a Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja, presentó una de las variaciones mensuales más bajas del país.
Según el informe oficial, los precios en el NOA acumularon un incremento del 26,7% desde diciembre de 2025, mientras que la variación interanual alcanzó el 33%.
Qué fue lo que más aumentó en el NOA durante octubre
La división que registró el mayor incremento mensual fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 2,4%. En segundo lugar se ubicó recreación y cultura, con un aumento del 2,3%, seguida por comunicación, que registró una variación del 2,1%.
Otros rubros también presentaron incrementos durante octubre:
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Bienes y servicios varios: 1,9%.
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Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,8%.
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Salud: 1,6%.
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Transporte: 1,5%.
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Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,4%.
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Prendas de vestir y calzado: 1,3%.
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Educación: 1,1%.
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Restaurantes y hoteles: 0,9%.
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Bebidas alcohólicas y tabaco: 0,5%.
Aunque los alimentos no encabezaron los aumentos porcentuales, fueron la división que más contribuyó a la inflación mensual del NOA, debido a su participación en el gasto de los hogares.
Cómo quedó el NOA frente a las demás regiones
El Noroeste registró la segunda inflación mensual más baja de Argentina, únicamente por encima del Noreste, donde el incremento fue del 1,5%.
La región Pampeana presentó la mayor suba, con un 2,6%, seguida por Patagonia, con un 2,5%, y Cuyo, con un 2,3%. En el Gran Buenos Aires, el aumento fue del 2%.
De esta manera, el NOA quedó 0,5 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional durante octubre.
Cuánto aumentaron los precios en lo que va de 2026
El informe también permite analizar la evolución acumulada de los principales rubros en el NOA. Entre enero y octubre, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registraron un incremento del 43,8%. Educación acumuló una suba del 37,9%, mientras que alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 27,3%.
En el mismo período, transporte registró un aumento del 27,4% y salud, del 26,2%. A nivel nacional, la inflación de octubre fue del 2,2% y acumuló un 26,3% durante los primeros diez meses del año. La variación mensual volvió a acelerarse respecto de septiembre, cuando había sido del 1,9%.
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