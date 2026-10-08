Se vienen más de cinco días de lluvias en Jujuy: cuándo llegan

Las lluvias serán protagonistas durante los próximos días en San Salvador de Jujuy . Según el pronóstico extendido de Meteored, desde este jueves 8 de octubre se espera una seguidilla de jornadas con precipitaciones, elevada humedad y temperaturas que experimentarán un importante descenso.

Clima. El Niño en Jujuy: Como proteger la casa ante la posibilidad de lluvias y tormentas intensas

Jujuy. FNE 2026: por la lluvia, se suspendió el primer desfile de carrozas

De acuerdo con el sitio especializado en meteorología, las condiciones de inestabilidad se mantendrán, al menos, hasta el miércoles 14 de octubre. Durante este período, las probabilidades de precipitaciones oscilarán entre el 80% y el 90%, mientras que las temperaturas máximas se ubicarán por debajo de los 20°C.

Según Meteored, las precipitaciones están previstas desde este jueves 8 de octubre, cuando la temperatura máxima alcanzará los 19°C y la mínima será de 12°C. Para esta jornada se anuncia un 80% de probabilidades de lluvia, con una acumulación estimada de 8 milímetros.

El viernes 9 de octubre continuará la inestabilidad, con un 80% de probabilidades de precipitaciones y una acumulación prevista de 6,4 milímetros. Además, se espera una máxima de 17°C y una mínima de 10°C.

El panorama se mantendrá durante el fin de semana. Para el sábado 10 de octubre, Meteored anticipa un 90% de probabilidades de lluvias, con una acumulación estimada de 4,9 milímetros. Será una jornada particularmente fresca, con temperaturas que oscilarán entre los 9°C y los 12°C.

El domingo 11 también estará marcado por las precipitaciones, con un 90% de probabilidades y una acumulación prevista de 2 milímetros. En cuanto a las temperaturas, la máxima alcanzará los 15°C y la mínima descenderá hasta los 7°C.

Las lluvias seguirán durante la próxima semana

Lejos de mejorar, las condiciones meteorológicas continuarán inestables durante el comienzo de la próxima semana, según el pronóstico extendido de Meteored.

Para el lunes 12 de octubre se espera un 90% de probabilidades de lluvias, con una acumulación estimada de 4,1 milímetros. La temperatura máxima será de 16°C, mientras que la mínima se mantendrá en los 7°C.

El martes 13 se prevé una jornada similar, con un 90% de probabilidades de precipitaciones y una acumulación estimada de 6,2 milímetros. El termómetro oscilará entre los 9°C de mínima y los 15°C de máxima.

Finalmente, para el miércoles 14 de octubre, Meteored anticipa que las lluvias continuarán, con un 90% de probabilidades y una acumulación estimada de 8,5 milímetros. En esa jornada, las temperaturas se ubicarán entre los 9°C y los 14°C.

De esta manera, el pronóstico anticipa siete días consecutivos con probabilidades elevadas de precipitaciones en la capital jujeña. Sin embargo, esto no significa que vaya a llover de manera continua durante todas las jornadas, sino que se esperan distintos episodios de lluvia a lo largo de ese período.

Cambio brusco de temperaturas: las máximas bajarán hasta los 12°C

Uno de los aspectos más destacados del pronóstico de Meteored es el marcado descenso de las temperaturas que acompañará a las lluvias durante los próximos días.

Entre el jueves 8 y el sábado 10 de octubre, la temperatura máxima pasará de 19°C a apenas 12°C, lo que representa una caída de 7 grados en solo 48 horas.

El sábado será el día con la máxima más baja de todo el período analizado. Por su parte, el domingo 11 y el lunes 12 se registrarán las mínimas más frías, con valores de apenas 7°C.

Durante los días siguientes se espera una leve recuperación de las temperaturas máximas, aunque estas no superarán los 16°C. Para el miércoles 14, el pronóstico anticipa nuevamente un descenso, con una máxima de 14°C y una mínima de 9°C.

Este escenario marcará un importante cambio en las condiciones del tiempo en San Salvador de Jujuy, con jornadas frescas, lluvias y temperaturas bajas para esta época del año.

Cabe destacar que los datos corresponden al pronóstico extendido de Meteored para la capital jujeña y pueden modificarse con el correr de los días.