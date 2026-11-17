La Policía de Jujuy mantiene activo un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Helvio Fredy Tacacho , un joven de 28 años que se encuentra desaparecido desde el 9 de noviembre en la ciudad de La Quiaca .

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La denuncia fue radicada el 13 del mismo mes y, desde entonces, se desarrollan tareas de rastrillaje en distintos sectores de la localidad y zonas aledañas. El procedimiento involucra a efectivos de La Quiaca, Abra Pampa y distintas dependencias de la Unidad Regional N° 5. Además, se activaron alertas a nivel provincial, nacional e internacional mediante la articulación con diferentes organismos.

Según la información policial, los operativos de búsqueda se realizan de manera continua durante la mañana, la tarde y la noche, con la participación del personal disponible en las comisarías y destacamentos de la región.

Los rastrillajes se llevan adelante mediante una modalidad denominada "abanico" , que consiste en avanzar de manera progresiva y planificada por distintos barrios de La Quiaca, evitando repetir los sectores que ya fueron recorridos durante las jornadas anteriores.

Entre las tareas que se desarrollan se encuentran los relevamientos puerta a puerta, donde los efectivos muestran fotografías del joven a los vecinos para intentar obtener información sobre su posible paradero.

También se realizan consultas en locales comerciales, paradas de transporte y averiguaciones sobre posibles traslados en colectivos o remises. Los datos específicos de la investigación y los indicios obtenidos permanecen bajo la órbita de la Fiscalía interviniente.

Buscan intensamente a un joven de 28 años desaparecido en La Quiaca

Características físicas del joven desaparecido

De acuerdo con la descripción difundida por la Policía, Helvio Fredy Tacacho tiene 28 años, mide aproximadamente 1,67 metros, es de tez morena, tiene cabello negro, corto y lacio, y ojos negros. Como señas particulares, presenta varios tatuajes como una cruz con un rosario en el cuello; una rosa en una mano; una tela de araña en el codo y un tatuaje en el pie izquierdo.

La ropa que vestía al momento de su desaparición

De acuerdo con la información difundida, la última vez que fue visto llevaba una gorra deportiva negra, un buzo tipo canguro Adidas de color negro desteñido y un pantalón deportivo gris verdoso con la inscripción Adidas AFA. También utilizaba zapatillas negras sin marca visible y una riñonera negra.

Dónde aportar información sobre su paradero

La Policía de Jujuy solicita la colaboración de la comunidad para encontrar a Helvio Fredy Tacacho. Cualquier persona que tenga información sobre su ubicación o haya visto a alguien con características similares puede acercarse a la dependencia policial más cercana o comunicarse a los siguientes números: 911 de emergencias policiales y los contactos policiales 3886828607 y 3886860239.