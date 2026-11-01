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1 de noviembre de 2026 - 19:15
Jujuy.

La Quiaca: niños vestidos de santos visitaron las ofrendas

La Quiaca vivió una jornada de fe y tradición con niños caracterizados como santos que visitaron los hogares y acompañaron las oraciones.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Niños vestidos de santos visitaron las ofrendas en La Quiaca

Niños vestidos de santos visitaron las ofrendas en La Quiaca

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La propuesta buscó acercar a los niños a una de las costumbres más arraigadas del norte argentino, donde la fe cristiana y las creencias ancestrales se entrelazan en una celebración cargada de recuerdos, espiritualidad y amor familiar. La actividad se realizó en la previa del 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, cuando las familias recuerdan especialmente a quienes ya no están.

Una tradición que sigue viva en el norte argentino

En Jujuy, especialmente en las comunidades de la Puna y la Quebrada, las familias preparan mesas con panes de diferentes formas, flores, velas y las comidas preferidas de sus seres queridos fallecidos.

Según la tradición, las almas regresan simbólicamente a visitar sus hogares durante estas fechas. Las ofrendas son una manera de recibirlas, recordarlas y mantener vivo el vínculo familiar.

La participación de los pequeños monaguillos en La Quiaca suma una nueva generación a esta costumbre que se transmite de padres a hijos y que forma parte de la identidad cultural y religiosa de los jujeños.

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